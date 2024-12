Freddy Guarín culminó su proceso de rehabilitación del alcoholismo: “Hoy es el primer día del resto de mi vida”

El exfutbolista confirmó que completó su proceso de rehabilitación para superar su adicción al alcohol, celebrándolo junto con sus padres - crédito @fguarin13/Instagram

Desde su debut como profesional en 2002 y en particular desde que formara parte del plantel de la selección Colombia sub-20 que llegó a la semifinal del Mundial de la categoría celebrado en los Emiratos Árabes Unidos, Freddy Guarín se transformó en una de las grandes promesas del fútbol colombiano.

El mediocentro, reconocido por su buen posicionamiento en el campo de juego, su capacidad en la marca, su claridad para iniciar las situaciones de ataque (y a veces hasta para culminarlas, gracias a un remate fiable de media distancia), no tardó en brillar en Boca Juniors y luego en el Porto y el Inter de Milán por estas cualidades. Sin embargo, su carrera paulatinamente fue perdiendo lustre en medio de problemas personales que resintieron sus relaciones sentimentales con Andreína Fiallo (madre de sus hijos Danna y Daniel) y con Sara Uribe (madre de su hijo Jacobo).

Todo esto llevó a que los últimos años de su carrera los pasara en el Shanghái Shenhua de China, el Vasco da Gama de Brasil y por último en Millonarios, en el que la falta de ritmo del boyacense fue evidente. El final de su carrera se vio precipitado en 2021 cuando fue filmado durante una riña familiar con su padre, dejando en evidencia su pronunciado alcoholismo

Desde entonces Guarín viene trabajando arduamente para recuperar su vida y liberarse de dicho flagelo, al punto que viene documentando su proceso de recuperación. Recientemente en Los Informantes, de Caracol Televisión, el exfutbolista contó abiertamente detalles de su lucha contra el alcoholismo, revelando que todo se debió a su incapacidad para gestionar el éxito profesional.

Guarín reconoció en una reciente entrevista que llegó a beber hasta 70 cervezas en una noche, en el punto más grave de su adicción al licor - crédito AFP

“Dos días antes de los partidos me emborrachaba y luego salía al campo... Marqué uno o dos goles, el equipo ganó, creo que todo fue por falta de conciencia”, recordó Guarín en el programa. Allí confesó que su peor momento con el licor fue cuando llegó un punto en el que podía tomarse casi “70 cervezas en una sola noche”, cosa que sucedió luego de su sonada separación de Sara Uribe.

Entre lágrimas, Guarín reconoció en la charla que incluso intentó quitarse la vida durante ese periodo. “Yo vivía en el piso 17 y me desconecté de la vida, de todo. Mi reacción fue tirarme por el balcón.... pero por fortuna había una malla, salté y me devolvió, yo obviamente inconsciente de lo que estaba haciendo, yo no sé qué pasó”, dijo.

Pero, esos días parecen haber quedado en el pasado, pues esta semana el exfutbolista celebró que completó con éxito su proceso de rehabilitación. “Hoy es el primer día de el resto de mi vida. Cada día es una oportunidad para seguir aprendiendo a vivir en paz y tranquilidad, gracias a todos por este día tan especial (sic)”, escribió Guarín en su cuenta de Instagram, acompañando una serie de fotos y videos en los que la Fundación Caminando Hacia la Luz celebra la culminación exitosa del programa por parte de Guarín.

El exfutbolista celebró en redes sociales que completó su proceso para liberarse del alcoholismo - crédito @fguarin13/Instagram

En una de las fotos, Guarín, vestido de forma elegante, aparece acompañado de sus padres, y su mamá en particular celebró esta recuperación por parte de su hijo. “Dios es maravilloso y solo tiene gratitud con él”, escribió en los comentarios.

En cuanto a los seguidores del exfutbolista, celebraron que tuviera una segunda oportunidad en la vida luego de todo lo que sufrió en los últimos años, destacándolo como un ejemplo de resiliencia, pero también advirtiéndole que siguiera los consejos de los especialistas para no sufrir una recaída. Varios colegas como René Higuita y Jackson Martínez se manifestaron para felicitarlo por completar su proceso de recuperación.