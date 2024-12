Más problemas para Independiente Santa Fe: figura del equipo no ha definido su futuro con el club

Independiente Santa Fe quedó en deuda con su hinchada en los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay Dimayor - crédito Independiente Santa Fe

Hugo Rodallega, delantero del Santa Fe, podría estar considerando un cambio significativo en su carrera futbolística para 2025. En las últimas semanas, ha surgido varios rumores sobre el futuro del ex Deportivo Cali.

De acuerdo con la información del periodista Carlos Arturo Arango en su cuenta de X, el jugador, de 39 años, estaría evaluando la oferta de otros equipos del balompié cafetero, aunque también tiene sobre la propuesta de renovación del cuadro capitalino.

“Hugo Rodallega oficialmente no ha firmado renovación con @SantaFe, solo dependerá del jugador aceptar la propuesta ya acercada por @AmericadeCali”, escribió el comunicador desde su cuenta de X.

El delantero, de 29 años, podría dejar las filas de Independiente Santa Fe - crédito @ElPetisoArango/X

Rodallega, que se vistió con los colores del León a comienzos de 2023, tiene un contrato vigente hasta el 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, hasta el momento no se ha concretado una renovación, lo que deja abierta la posibilidad de que el delantero explore otras opciones. La situación ha generado expectativas sobre su futuro en el fútbol colombiano.

El interés del América de Cali en Rodallega surge en un contexto en el que ambos equipos buscan reforzar sus plantillas tras su eliminación de la liga. La decisión del jugador podría influir significativamente en la dinámica de ambos clubes, especialmente considerando su impacto en el Santa Fe desde su llegada.

A pesar de las especulaciones, la información sobre el posible traspaso de Hugol a los Diablos Rojos sigue siendo extraoficial. Se espera que en los próximos días se aclaren los detalles sobre su futuro, ya sea confirmando su fichaje por el América o su permanencia en el Santa Fe.

En noviembre, durante una entrevista con Zona Libre de Humo, el atacante aclaró que Santa Fe tiene la primera opción para continuar su carrera, pero no dejó de lado su deseo por fichar con el América, equipo del que es abiertamente hincha.

“Con Santa Fe hay un interés para renovar, pero por ahora no hemos llegado a ningún acuerdo (…) yo soy un soñador y los soñadores nunca dejamos de soñar, siempre lo he dicho, uno de mis sueños es jugar en América, se hizo todo, pero no se pudo dar, de mi parte todo estaba hecho”, dijo el exWigan.

La situación de Rodallega es un reflejo de las estrategias de los equipos colombianos para fortalecer sus plantillas de cara a futuras competiciones. La decisión final del delantero será crucial para definir el rumbo de su carrera y el de los equipos interesados en sus servicios.

Reacciones

La situación de Hugo Rodallega no es ajena para los hinchas de Independiente Santa Fe, que tras quedar eliminado de toda posibilidad de llegar a la final de la Liga BetPlay, espera asegurar su cupo a la próxima edición de la Copa Libertadores.

“Parce estoy casando de esta maricada cada semestre de que Hugo vendrá América que huevo nada de los periodistas en inventarse noticias para generar interacciones”.

“Peti Si se da lo de Rodallega y Aldair Quintana esos si serían refuerzos para América, Dios quiera que se llegue a dar”.

“@AmericadeCali @tulioagomez yo pensé que ya se lo habían llevado… se están durmiendo. Si quieren les damos plata para que se lo lleven pero llévense ya a ese hpta”.

“Un jugador semi retirado, insólito, que estén ilusionados con un tipo de 39 años, que será suplente de nuestro delantero de 38 años, qué fracaso de institución somos”.

“El america tiene que ir por dairon qué rodallega ni que nada dairon moreno ese man con el hecho no más de tener la competencia de ser el máximo golpeador hace goles como sea y es el delantero qué necesita el américa”.

