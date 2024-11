Efraín Juárez cerró filas en favor de sus jugadores en Nacional por sus celebraciones: “Se nos está juzgando”

El técnico de Nacional, Efraín Juárez, regresó tras una sanción de Dimayor en la derrota 2-1 ante Millonarios en Bogotá - crédito Colprensa

Atlético Nacional volvió a aparecer en el ojo del huracán, ahora por las críticas a sus jugadores por las celebraciones que fueron calificadas como provocadoras, al momento de la anotación de Marino Hinestroza en la derrota 2-1 contra Millonarios en El Campín.

Debido a eso, el técnico Efraín Juárez defendió a sus jugadores por sus festejos, recordando que el mexicano fue sancionado con dos jornadas en la Liga BetPlay por la misma razón; aunque dicho castigo se suspendió al cumplir la mitad, como lo establece la normativa del fútbol colombiano.

Para el próximo encuentro entre Nacional y Millonarios, el lunes 2 de diciembre en el estadio Atanasio Girardot, se espera un gran ambiente para recibir a los equipos en lo que se ha considerado una “final adelantada” y que podría definir el futuro del grupo A en los cuadrangulares.

“Si no lo puedes hacer, es muy complicado”

Durante una rueda de prensa, el entrenador de Nacional se refirió a los comentarios por la celebración de Marino Hinestroza, al usar uno de los banderines del tiro de esquina, con los colores de Millonarios, para limpiarse la boca como si fuera servilleta.

“Estamos en un momento en el que todos se nos está juzgando y se nos ve con la lupa. Los jugadores están a más de 160-180 palpitaciones por minuto y es muy difícil contener esa alegría del gol. Es el orgullo de pertenecer a esta institución. Ahora parece que cada vez que se besa un escudo, se agrede a alguien. Me parece que eso lo tenemos que cuestionar, porque si no lo puedes hacer, es muy complicado”, mencionó.

Su celebración causo incomodidad en los bancos y los asistentes a El Campín - crédito @MauricioGPF/X

Efraín Juárez también pidió a los aficionados que entiendan los sentimientos de los jugadores: “Si no festejas un gol, si no te emocionas en un gol, si no lo gritas, si no lo vives, entonces tendríamos que estar en otro negocio. Es un esfuerzo grandísimo que hacemos para llegar al gol, que es lo más importante y lo más hermoso que puede existir”.

“Que vengan a matarse por esta camiseta”

El entrenador mexicano también mencionó el caso de Edwin Cardona, al que sancionaron con dos jornadas por besar el escudo de Nacional en el Clásico Paisa contra Medellín, por Liga BetPlay, ante los aficionados rojos y que le costó dos fechas de suspensión: “No le puedo decir a mi jugador que no se bese el escudo, que no se sienta orgulloso por portar esta camiseta”.

Edwin Cardona besó el escudo de Nacional ante la hinchada del Medellín, lo que fue calificado como un acto de provocación - crédito Captura de video Win Sports

“Hoy estamos logrando esa sintonía del sentido de pertenencia, que vengan a matarse por esta camiseta y al final la gente juzgará si está bien o mal”, mencionó Juárez, que desde el primer día les exigió a sus jugadores que siempre le pongan intensidad en los partidos.

De otro lado, el técnico del Verdolaga justificó que, dentro de la cancha, la situación de cada deportista es muy compleja: “Cuando estás con esas emociones al 100 por 100 y esas situaciones dentro del campo, hay que controlarse, porque a final de cuentas nos afecta a nosotros mismos”.

Pese a que el cuadro azul comenzó perdiendo, tuvo la capacidad para reponerse y remontar el encuentro-crédito Cristian Bayona/Colprensa

“También es un tema personal, o sea aguantar, cerrar la boca y después con la pelota demostrar de qué estamos hechos. En ese aspecto debemos mejorar, dar un paso de jerarquía, pero día a día lo estamos trabajando”, añadió el timonel de Atlético Nacional.

El próximo reto del verde será el lunes 2 de diciembre, cuando se juegue todo contra Millonarios en el estadio Atanasio Girardot y solo la victoria les servirá para meterse nuevamente en la pelea por la estrella 18, ya que un empate o la derrota sería el peor escenario y se alejaría de la final del fútbol colombiano.