El Deportivo Cali anunció drástica medida en medio de su crisis: despedirá a un equipo completo

El Deportivo Cali y sus primeras salidas de cara al 2025 - crédito Deportivo Cali

El Deportivo Cali es otro de los equipo de fútbol colombiano que afronta una crisis deportiva que ha ocasionado grandes afectaciones en su participación en los diferentes campeonatos en el FPC, tanto así, que en lo corrido del 2024 estuvo en la zona de descenso luchando por no caer de categoría.

A pesar de haber cumplido con ese objetivo, pero en vista de que salieron de las competencias de los torneos y están fuera de actividad hasta principios del próximo año, la institución tomó medidas radicales e informó las primeras decisiones para la reestructuración del plantel.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En un comunicado oficial emitido a las 8:30 de la mañana del martes 26 de noviembre, el club Azucarero dio a conocer que son once los jugadores que abandonan la institución para el próximo año.

Estos son los jugadores a los que no se les consideró dentro de la renovación del vínculo contractual: Humberto Acevedo, Fabián Castillo, Jonathan Marulanda, Brayan Montaño, Jimmy Medranda, Fabián Ángel, Juan Manuel Valencia, Andrés Andrade, Anderson Plata, Álex Mejía y Fredy Montero.

Esta decisión demuestra que la difícil situación deportiva ha obligado a tomar acción y proceder a hacer una limpieza en al menos un 50% de su nómina. El club agradeció la participación de los jugadores y destacó lo hechos por los hombres más jóvenes:

El equipo Verdolaga anunció la salida de una titular completa para el próximo año - crédito @AsoDeporCali/X

“Les agradecemos a cada uno de ellos por su esfuerzo y compromiso con nuestro equipo, especialmente a nuestros canteranos, por haber demostrado su profesionalismo y dedicación durante este año trascendental para nuestra institución, deseándoles los mayores éxitos en su futuro profesional y personal”, añadieron.

Días atrás, el jugador el jugador Alexander Mejía hablo para el podcast Club V60 sobre esta decisión. Algo que no solo afecta el futuro profesional del jugador sino a todo su entorno familiar:

“Lo entregué todo, me voy feliz, quería quedarme más tiempo porque mis hijos están en la cantera y ayer que se enteraron de la noticia, se derrumbaron. No querían ir a entrenar más y la respuesta fue “¿otra vez vamos a cambiar de ciudad, colegio, nuevos amigos?” y la verdad es que no es fácil”, indicó.

Explicó que se va con la satisfacción de deber cumplido y no haberse quedado con nada a pesar de los resultados colectivos de los que hace parte.

Por su parte, Fredy Montero, que también participo en la conversación, conoce su desempeño y las cifras contundentes con las que pudo aportar a la institución. Fue el responsable de 7 goles en 20 juegos. Sabe que su regresó al club luego de 15 años no fue en vano y se cumplió con el objetivo a nivel personal de cumplir con la debida participación.

A pesar de estas medidas, el equipo del Valle de cauca se ve en la obligación de luchar por alejarse de la zona roja del descenso ya que continúa el rezago de las malas compañas en semestres anteriores.

El cierre de la fase de Todos contra Todos en la que dio por finalizada la participación el equipo dirigido por el uruguayo Alfredo Arias, lo dejó en la casilla 17 de 20 equipos que disputaron inicialmente el campeonato. Con 17 puntos quedó a 13 de diferencia del Deportivo Pasto, que clasificó a semifinales con 30 unidades.

La difícil situación deportiva ha obligado al Deportivo Cali a tomar acción y proceder a hacer una limpieza en al menos un 50% de su nómina - crédito Colprensa

A pesar de los resultados, en la tabla del descenso, donde también se ubicó décimo séptimo con un promedio de 1.04, le alcanzó para tener actuación un año más en la primera división del Fútbol Profesional Colombiano. Los dos equipos que llegarán a la B son Jaguares de Córdoba y Patriotas.

Jaguares de Córdoba se reestructura: anuncian salida de 13 jugadores, dos hombres del cuerpo técnico y el nombre del nuevo técnico

El equipo de Montería fue uno de los que no logro conservar su categoría y partir del 2025 empezará una nueva pelea por regresar a la máxima división del balompíe nacional. A raíz de ello, las directivas de la institución tomaron medidas contundentes y anunciaron la salida de 13 de sus jugadores y dos hombres que hacían parte de este cuerpo técnico.

Estos son los 113 jugadores que salen del equipo de Montería para el próximo semestre - crédito @JaguaresdeCord/X

En la notificación se informó sobre la salida de 13 de sus jugadores de su plantel, que han dado por terminado su vínculo contractual con la institución:

Yoiver González Daniel Padilla Darwin Andrade Andrés Rivera Didier Pino Gustavo Britos José Ampudia Blas Díaz Pablo Rojas Julián Anaya Enrique Serje Wilson Morelo Jhon Figueroa

Además, se conoció el nombre del que será el nuevo director técnico: “Hemos llegado a un acuerdo con el profesor Álvaro Hernández, para que sea el nuevo director técnico del equipo profesional, el cual llegará acompañado del asistente Mauricio Martínez”. Se confirmó a Jeffrey Reyes como el preparador físico del plantel de jugadores.