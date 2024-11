Jhon Córdoba dio la cara por su mala presentación con la selección Colombia: “También sentimos, lloramos”

Jhon Córdoba entró en polémica por su mala actuación con Colombia ante Ecuador, por eliminatorias, y los comentarios en su contra por su bajo nivel - crédito Luisa González/REUTERS

Tras los encuentros de las eliminatorias en noviembre, la mayoría de jugadores en la selección Colombia sufrió toda clase de críticas por su presentación, por las derrotas contra Uruguay por 3-2, en Montevideo, y después frente a Ecuador en Barranquilla por 1-0.

Jhon Córdoba, uno de los más señalados, se pronunció por primera vez tras los compromisos de la clasificatoria, pues se convirtió en el deportista con más comentarios negativos por su mala actuación ante los ecuatorianos, ya que desperdició varias oportunidades.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Las eliminatorias volverán en marzo de 2025 con los duelos para la Tricolor contra Brasil y Paraguay, así que el equipo tendrá tiempo suficiente para resolver sus errores, encontrar nuevamente la armonía en la plantilla y retomar el camino que los conduzca al mundial de 2026, el principal objetivo del técnico Néstor Lorenzo.

“No he tenido la suerte”

Durante el proceso de Néstor Lorenzo, uno de los problemas en el equipo es la búsqueda de un jugador que pueda ser el goleador, empezando con Rafael Santos Borré y actualmente con Jhon Córdoba, que pese a ser la figura en Copa América, actualmente está plagado de críticas.

En charla con la emisora Blu Radio, Córdoba se pronunció por primera vez ante los malos comentarios y reveló primero que conversó tanto con Néstor Lorenzo y sus compañeros, de los cuales sintió mucho apoyo por lo que pasó en Barranquilla.

Jhon Córdoba y Piero Hincapié, este último fue expulsado por una falta sobre el colombiano - crédito Luisa González/REUTERS

“Ellos me dan mucha tranquilidad, porque me dicen que doy algo diferente a la selección, mi forma de jugar y todo eso. No he tenido la suerte en la Eliminatoria de marcar gol, he tenido oportunidades fáciles de marcar, pero todos cometemos errores”, dijo.

Jhon Córdoba también le envió un mensaje a todos sus críticos: “Quizás la gente piensa que porque somos futbolistas profesionales no tenemos derecho a fallar, somos seres humanos igual a todos los que están detrás de una pantalla; también sentimos, lloramos y reímos como ellos”.

Jhon Córdoba pidió a la gente que siga apoyando a la selección Colombia, sin importar que ganen o pierdan - crédito Luisa González/REUTERS

“Son momentos, pero yo sigo firme, sigo confiando en mis compañeros y en el cuerpo técnico que me ha dado un respaldo impresionante”, añadió el actual goleador del Krasnodar de Rusia, a donde regresó para retomar su rendimiento.

“Tenía que haber metido el balón”

Otro tema al que Jhon Córdoba se refirió en la entrevista fue aquella anotación que perdió frente a la portería, sin el arquero Hernán Galíndez de frente y cuyo balón mandó hacia el lado izquierdo del arco, lo que generó toda clase de críticas en redes sociales.

“Cuando el defensor no la toca se me vienen dos cosas en la cabeza: pegarle de primera o pararla. Ahí es cuando cometo el error. Tenía que haber metido el balón de primera o pararla. Ese fue el fallo mío. No vengo a excusarme ni nada y acepto las críticas”

Este fue el momento en que Jhon Córdoba desperdició un gol con Colombia ante Ecuador - crédito Captura de video Gol Caracol

Finalmente, el delantero le pidió a la afición que no crucifiquen a sus compañeros por lo que pasó en noviembre, sino seguir apoyando en los próximos compromisos de las eliminatorias, en especial por lo cerca que se encuentran de la Copa del Mundo, que es el primer objetivo a cumplir para 2025.

“Que no perdamos la fe, todavía estamos firmes, venimos por un buen camino. Es un tropiezo solamente que tuvimos todos, en especial yo, no tengo que culpar a nadie ni reprocharle nada a mis compañeros, todos salen a dar el 100%. Yo me seguiré preparando para dar lo mejor”, dijo Córdoba, que por el momento lleva cuatro goles en 15 partidos disputados, dos de ellos fueron en la Copa América contra Costa Rica y Panamá, y el resto en amistosos frente a Rumania y Bolivia.