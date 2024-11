Millonarios va por un jugador campeón con Atlético Nacional como refuerzo estelar para 2025: de quién se trata

Campeón con Atlético Nacional reforzaría a Millonarios en 2025 - crédito VizzorImage / Donaldo Zuluaga

Jarlan Barrera, actual jugador del Deportivo Cali, se encuentra en el centro de atención del mercado de fichajes del fútbol colombiano. Millonarios FC ha mostrado un interés concreto en el mediocampista, según informó el periodista deportivo, Quique Barona en Antena 2.

Este interés del cuadro Embajador se suma al de otros clubes, como el Atlético Bucaramanga, que también ha presentado una oferta por el samario, que ha tenido un notable desempeño en los últimos encuentros con el equipo vallecaucano.

Deportivo Cali la tiene difícil para mantener a Barrera

Jarlan Barrera tiene a varios equipos interesados tras su buena campaña en el segundo semestre con Cali - crédito Deportivo Cali Oficial

El Deportivo Cali busca mantener a Barrera en sus filas, pero su propuesta se limita a renovar el préstamo del jugador, sin ejecutar la opción de compra. En contraste, Millonarios podría ofrecerle un salario más atractivo, mientras que el Atlético Bucaramanga le brinda la posibilidad de disputar la Copa Libertadores de América. Esta situación coloca al ex Junior de Barranquilla en una posición privilegiada para decidir su futuro, considerando las diferentes ofertas sobre la mesa.

Barrera, que anteriormente jugó para Atlético Nacional durante cinco años, en el que fue campeón de liga, Copa Colombia y Superliga, ha revitalizado su carrera en el Azucarero. Su posible transferencia al azul podría sorprender a algunos seguidores del fútbol colombiano, ya que el equipo capitalino no era considerado un destino probable para el jugador.

El interés de Millonarios se enmarca en su estrategia de planificación para la próxima temporada, a pesar de haber comenzado con éxito los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay 2024-2 al vencer 2-1 al Deportivo Pasto en el estadio El Campín. La directiva del club busca reforzar su plantilla con jugadores de calidad que puedan mantener el buen rendimiento del equipo en el futuro.

Mariano Olsen, periodista de Win Sports, reveló que existe una diferencia económica significativa entre las propuestas, lo que podría influir en la decisión del jugador.

Atlético Bucaramanga aparece como un fuerte competidor para quedarse con Jarlan Barrera - crédito @olsendeportes/X

La competencia por el fichaje de Barrera refleja la dinámica del mercado de transferencias en el fútbol colombiano, en el que los clubes buscan fortalecer sus equipos con jugadores que han demostrado un buen nivel de juego. La decisión final será crucial para su carrera y para los equipos interesados en contar con sus servicios.

Jarlan Barrera desmintió polémicas declaraciones previo al juego ante Junior

Por la última jornada de la Liga BetPlay Dimayor, Deportivo Cali cerró el año con su visita a la capital del Atlántico, en donde se vio las caras con el Junior de Barranquilla, que necesitaba de un triunfo para asegurarse su presencia en la fiesta de fin de año.

Finalmente, el cuadro Tiburón cumplió con su objetivo y se impuso 3-0 con anotaciones de Didier Moreno, Bryan Castrillón y Steven Titi Rodríguez, que dejó al cuadro rojiblanco instalado en los cuadrangulares semifinales del rentado local.

No obstante, en la previa del encuentro, Jarlan Barrera se refirió a unas supuestas declaraciones que dieron vueltas en las redes sociales como en algunos medios de comunicación.

“A Barranquilla no iremos a regalar nada. Nos traeremos los tres puntos y no lo digo con rencor. En nosotros no está si el Junior clasifique o no. Yo personalmente me jugaré una final”, fueron las supuestas palabras del futbolista, de 29 años, que tuvo que salir a desmentir.

Frente a esta situación, el mismo jugador desmintió dichas afirmaciones a través de su cuenta de Instagram. “Quiero desmentir las declaraciones que han salido publicadas recientemente en algunos medios y páginas digitales respecto al partido ante Junior en Barranquilla. Esas afirmaciones no fueron realizadas por mí”.

Jarlan Barrera desmintió las declaraciones - crédito jarlanjbarrera/Instagram