Richard Ríos se molestó con un periodista luego de ser cuestionado por su actuación ante Ecuador

Richard Ríos fue uno de los jugadores más criticados de la selección Colombia luego de perder ante Ecuador - crédito @richardrios.m/Instagram

Uno de los jugadores más cuestionados luego de la derrota de Colombia ante Ecuador en la fecha 12 de las Eliminatorias Sudamericanas fue Richard Ríos, al verse un poco impreciso en sus entregas, además de participar en la jugada que terminó en el gol de la victoria para sus rivales.

Posterior al compromiso, el jugador del Palmeiras de Brasil atendió a algunos medios de comunicación en la zona mixta, conversación a la que se ‘le subió la temperatura’ luego de que un periodista lo cuestionara por su rendimiento individual y que no pasó desapercibida en las redes sociales.

Ante la derrota fue claro y dijo que de manera colectiva e individual significa un sentimiento de frustración por no conseguir el objetivo que se tenía en mente, sin embargo, fue cuestionado por su rendimiento personal de manera autocrítica, respuesta que entregó sin titubear. “Me veo bien, estoy bien, entero la verdad, pero ¿por qué la pregunta?, ¿por qué viene la pregunta básicamente a mí?”, devolviendo al interrogante.

El periodista intentó responder con sus argumentos, pero el joven de 24 años lo interrumpió nuevamente y, de forma defensiva, le dijo que solo le estaba haciendo una pregunta. Además, insistió en conocer la razón: “¿Por qué? Respóndeme, yo te estoy respondiendo”, hasta que finalmente obtuvo una respuesta. El periodista le explicó que las acciones cometidas en el partido en casa pudieron ser mucho más precisas.

Esa respuesta permitió que el joven regresara a un estado más tranquilo, donde se dio espacio para asumir su responsabilidad en la jugada del gol y ser consciente de que hay aspectos en los que debe reforzar su trabajo para evitar que este tipo de situaciones se repitan en momentos tan importantes como la clasificación a una cita mundialista en el fútbol.

“No, yo no tengo nada contra usted, yo siempre le respondo. Acepto su crítica, la verdad es que el gol se origina en un error mío. Son cosas que debo analizar, son cosas que tengo que mejorar, y hoy acepto que no fue uno de mis mejores partidos. Tengo que trabajar, llegar a casa, revisar los errores que cometí y enfocarme en corregirlos para que no vuelvan a ocurrir”, finalizó el jugador antioqueño.