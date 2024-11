Atención, hinchas de la selección Colombia: habrá cambios para el ingreso al partido contra Ecuador

Se darán cambios para el ingreso al partido de la Selección Colombia contra Ecuador en Barranquilla - crédito Colprensa

El martes 19 de noviembre será el próximo partido de la selección Colombia en las eliminatorias al mundial de 2026, en la que enfrentará al combinado de Ecuador en el estadio Metropolitano de Barranquilla y se espera un lleno total para el duelo clave en el camino a la Copa.

Para los aficionados de la Tricolor, se presentarán una serie de cambios para la boletería y el ingreso al escenario deportivo, con el objetivo de facilitar la entrada del público, seguridad y logística para un partido tan importante, pues con una victoria podrá acercarse al certamen de la FIFA de manera anticipada.

Un dato a tener en cuenta es que quedan tiquetes disponibles para el encuentro frente a Ecuador en el Metropolitano, además de que las tribunas norte y sur bajas no fueron habilitadas para la venta de boletas, sino que se realizaría una campaña para incentivar la tolerancia y el juego limpio.

Primeros cambios en boletería

Jorge Ríos, gerente de Tu Boleta, empresa encargada de vender entradas para los partidos de la selección Colombia, dio a conocer los primeros cambios para el ingreso al estadio Metropolitano ante Ecuador, empezando con que cada hincha deberá contar con una aplicación especial para mostrar su boleta.

“Uno de los cambios más importantes será en la aplicación de Tuboletapass, porque nos estaban llegando grupos de personas al control de accesos con una cantidad de boletas en la aplicación y eso se volvía un problema en el control porque se confundía la gente, se confundía el controlador, había amontonamiento de personas ahí y nos hizo un desastre el tema. Eso se resuelve con esta medida de que cada persona debe ir con la aplicación y una boleta en la aplicación”, dijo el dirigente a El Heraldo.

Más de 40.000 personas han acompañado a la selección Colombia en los partidos en el estadio Metropolitano de Barranquilla - crédito Colprensa

Ríos mencionó que solo habrá dos excepciones para que una persona presente más de una entrada, que son “niños menores de edad que vayan con un adulto responsable, el adulto responsable puede presentar la boleta, el niño también”.

“Adultos mayores que requieren algún tipo de asistencia con la tecnología también pueden presentar la boleta con su acompañante, o sea el acompañante, la persona que esté con ellos, que esté a cargo de ellos, puede presentar la boleta del adulto mayor igual que la presenta también para un niño. Esas son las dos únicas excepciones, no se aceptan ningún tipo de fotografías, PDF de boletas, impresiones de ningún tipo para tratar de ingresar al estadio”, añadió.

Facilidades en el ingreso

El gerente del proveedor de entradas mencionó al periódico que, con las modificaciones en la boletería, se resolverá un problema importante como es el ingreso: “Hay un tema que es más de la logística, cierto, pero que es importante también que la gente lo sepa, porque se modifican algunos accesos sobre todo para Occidental, alta y baja, y parqueaderos.

Luis Díaz celebrando su gol contra Chile, ante más de 35.000 personas en el estadio Metropolitano de Barranquilla - crédito Colprensa

“Los parqueaderos estarán habilitados como siempre para buses, vans y vehículos. El punto es que las personas que vayan en buses y vans deben bajarse de los buses y las vans sobre la avenida Circunvalar antes de ingresar al parqueadero. Y el ingreso de estas personas debe hacerse por cada uno de los accesos habilitados según la boleta o la localidad que tenga. Para el caso de las personas que tengan boleta de occidental, tanto alta como occidental baja, pueden ingresar por el caracol número uno, o el que se conoce como el módulo de acceso de occidental y sur”, añadió.

El directivo también dijo que se hará más de un control con la boletería, previo a que las personas lleguen a sus asientos: “Ese módulo de acceso, ese caracol, tiene acceso por la rampa a occidental baja y occidental alta. Y va a haber control de boletería en la salida de la rampa hacia la tribuna occidental baja”.

Cambios para los que vayan en carro

Otro punto que Tu Boleta consideró fue la organización de los aficionados que lleguen al estadio Metropolitano con su carro particular, bus o van: “Las personas que tengan en vehículos e ingresen al parqueadero, no es el que primero llegue, primero entra, no. Solamente pueden ingresar al parqueadero los que tengan boleta de parqueadero”.

El estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, donde la selección de Colombia hace de local, tiene varios accesos para el público y un parqueadero privado - crédito RICARDO MALDONADO/EFE

“Para los vehículos, las personas que tengan en vehículos pueden ingresar al parqueadero, todas deben llevar su boleta. Pueden ingresar al parqueadero y pueden bajarse del carro en el parqueadero, solo que desde el parqueadero solo hay acceso a occidental baja. Desde el parqueadero no hay acceso a Occidental alta o a ninguna otra localidad”, señaló el gerente.

Para terminar, Jorge Rios dejó claro que “estas personas deben volver a salir e ingresar por el acceso correspondiente a su localidad. En el caso de que sea occidental alta, deben ingresar por el caracol del módulo 1 de marcado para occidental alta y baja para las personas que llegan en otros vehículos como buses o vans o que llegan a pie”, añadió.