‘Diazmanía’ en Anfield Road: hasta los jugadores corearon el nombre de Luis Díaz tras su primer triplete

El colombiano marcó su primer triplete como profesional, ante Bayer Leverkusen, en Anfield Road y en la competencia de clubes más importante del mundo - crédito @JamesPearceLFC

Luis Díaz se llevó todos los aplausos en el estadio Anfield Road en su regreso a la titularidad en el Liverpool para los partidos de la UEFA Champions League.

El atacante colombiano por primera vez como profesional marcó tres goles y se llevó el balón para su casa tras la goleada 4-0 del club inglés sobre el Bayer Leverkusen en la fecha 4 de la Liga de Campeones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El gran momento del colombiano, que había estado en boca de los periodistas tras los partidos de octubre con la selección Colombia por los pocos minutos de juego otorgados por Arne Slot, fue aplaudido por los más de sesenta mil hinchas al estadio de los Reds, que corearon la viral canción con su nombre y que no solo contagia a los aficionados sino, incluso, a sus propios compañeros de equipo.

Un video divulgado a través de redes sociales muestra el momento donde el defensor central Ibrahima Konaté se retira de la cancha tras el final del partido cantándole al colombiano el coro, al unísono con los aficionados.

El francés con sus brazos muestra la alegría por el resultado y por el nivel del colombiano que llegó a nueve goles en la temporada 2024-2025 y se acerca a su mejor marca goleadora en el cuadro inglés.

“His name is Lucho, He came to score came to score came to score score score. He’s Luis Diaz, he’s from Barrancas, and he plays for Liverpoool”.

La traducción es: “Su nombre es Lucho, vino a anotar vino a anotar vino a anotar, anotar, anotar. Es Luis Díaz, es de Barrancas, y él juega en el Liverpool”.

Así fue la histórica jornada de Champions League para Luis Díaz vs. Bayer Leverkusen

Aunque el primer tiempo terminó en empate 0-0, Luis Díaz se guardó su magistral actuación para el segundo tiempo. Desde el minuto 61 inició el mejor momento del partido para Lucho. El guajiro fue habilitado por Curtis Jones y tras quedar mano a mano con el portero, esperó a que este se arrodillara para definir englobando el balón, lejos del alcance del portero y romper el 0-0 ante el cuadro dirigido por Xabi Alonso.

Luego, al minuto 83, ya con el partido 2-0 tras el tanto de Cofy Gakpo, Díaz recibió un centro, controló de gran manera el balón tras liberarse de su marca a punta de fuerza y quedó de cara al arco para marcar el doblete, que de por momento ya era histórico al ser el primero en la Champions League.

Pero la figura de la selección Colombia no se conformó con eso y al minuto 92 marcó su tercer tanto. Aunque Darwin Núñez le negó el pase, el remate del uruguayo fue mal rechazado por la defensa alemana y le quedó la pelota dentro del área, con el arquero vencido y con total frialdad, mirando hacia otro lado, definió y celebró su primer hat-trick en clubes.

Así va Liverpool en la tabla de posiciones de la UEFA Champions League 2024-2025

Primer gol de Luis Díaz vs. Bayer Leverkusen en la Champions League - crédito Reuters/Jason Cairnduff

Liverpool: 12 puntos - 4 partidos jugados - (diferencia de gol de +9) Sporting Lisboa: 10 puntos - 4 partidos jugados - (diferencia de gol de +7) Mónaco: 10 puntos - 4 partidos jugados - (diferencia de gol de +6) Borussia Dortmund: 9 puntos - 4 partidos jugados - (diferencia de gol de +7) Aston Villa: 9 puntos - 3 partidos jugados - (diferencia de gol de +6) Manchester City: 7 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de +6) Brest: 7 puntos - 3 partidos jugados - (diferencia de gol de +5) Inter de Milán: 7 puntos - 3 partidos jugados - (diferencia de gol de +5) Arsenal: 7 puntos - 3 partidos jugados - (diferencia de gol de +3) Juventus: 7 puntos - 4 partidos jugados - (diferencia de gol de +2) Bayer Leverkusen: 7 puntos - 3 partidos jugados - (diferencia de gol de +1) Lille: 7 puntos - 4 partidos jugados - (diferencia de gol de +1) Celtic: 7 puntos - 4 partidos jugados - (diferencia de gol de 0) Dinamo Zagreb: 7 puntos - 4 partidos jugados - (diferencia de gol de -2) Barcelona: 6 puntos - 3 partidos jugados - (diferencia de gol de +7) Benfica: 6 puntos - 3 partidos jugados - (diferencia de gol de +3) Real Madrid: 6 puntos - 4 partidos jugados - (diferencia de gol de +2) AC Milan: 6 puntos - 4 partidos jugados - (diferencia de gol de +1) Feyenoord: 6 puntos - 3 partidos jugados - (diferencia de gol de -1) Atalanta: 5 puntos - 3 partidos jugados - (diferencia de gol de +3) PSV: 5 puntos - 4 partidos jugados - (diferencia de gol de +2) Stuttgart: 4 puntos - 3 partidos jugados - (diferencia de gol de -1) Paris Saint Germain: 4 puntos - 3 partidos jugados - (diferencia de gol de -1) Sparta Praga: 4 puntos - 3 partidos jugados - (diferencia de gol de -2)