Alfredo Arias dedicó sentidas palabras a la hinchada del Deportivo Cali previo al clásico ante América

Deportivo Cali derrotó por la mínima diferencia a América en el Pascual Guerrero- crédito @AsoDeporCali / X

El regreso de Alfredo Arias a la dirección técnica del Deportivo Cali ha generado un gran ambiente tanto en la interna del club como en la hinchada, que espera que con el uruguayo en el banquillo, su equipo aleje el fantasma del descenso.

Lo cierto es que la escuadra Azucarera ya suma dos victorias al hilo en la Liga BetPlay Dimayor, resultados que sin duda alguna le dan un respiro al Cali, que ya piensa en el 2025, en el que el principal objetivo es mantener la categoría, además de pelear en todos los frentes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El discurso de Alfredo Arias previo al juego ante América de Cali

Con Alfredo Arias abordo, Deportivo Cali cortó una racha de 10 partidos sin ganar en el rentado local, tras su triunfo sobre Atlético Bucaramanga. Así mismo, logro una importante victoria en el clásico vallecaucano ante América al que derrotó por la mínima diferencia en el Pascual Guerrero con un tanto de José Caldera.

El efecto Arias en el cuadro verdiblanco no solo se ve reflejado en los resultados, también en la relación con su afición, que está muy inconforme con el rendimiento del club en los últimos años, lo que ha derivado en sanciones para el equipo por el mal comportamiento de los simpatizantes.

Sin embargo, el estratega, de 65 años, no solo se encargado de la parte táctica, sino de limar las asperezas con el hinchas del Deportivo Cali como quedó registrado en un video que se hizo viral en las redes sociales previo al encuentros por la fecha 16 de la Liga BetPlay Dimayor ante el América de Cali.

“A veces no se es el mejor equipo, pero se puede ser la mejor institución y la mejor hinchada si ustedes entienden, que a nosotros nos haga dar vergüenza cuando estamos mal, cuando estemos jugando si ustedes siguen alentando cada vez más (…) yo también pienso que ustedes son una gran hinchada, pero si cuando los resultados no salgan vamos a comenzar a pelear, vamos a comenzar a insultar, no lo veo tan buena hinchada”, dijo Alfredo Arias en su discurso en el que estuvieron presente jugadores y aficionados del Cali.

Y agregó: “No nos vamos a rendir, nosotros vamos a estar ahí adentro y ustedes afuera alentándonos y vamos hacer lo que estemos ahí, 20,25,30 muchachos contra todo ese estadio, pero vamos a ir a ganar”.

El entrenador uruguayo dialogó con la parcial del cuadro Azucarero previo al juego ante América de Cali - crédito cesarpolaniaa/TiTok

Así quedó el Deportivo Cali en la tabla del descenso tras el triunfo ante América

20. Patriotas - Promedio: 0,91. (Descendería)

19. Jaguares de Córdoba - Promedio: 0,98. (Descendería)

18. Envigado - Promedio: 1,01.

17. Boyacá Chico - Promedio: 1,04.

16. Deportivo Cali - Promedio: 1,07.

15. Alianza FC - Promedio: 1,16.

14. Deportivo Pasto - Promedio: 1,32.

13. Fortaleza Ceif - Promedio: 1,32.

12. Deportivo Pereira - Promedio: 1,35

11. Once Caldas - Promedio: 1,38.

10. Equidad Seguros - Promedio: 1,43.

9. Atlético Bucaramanga - Promedio: 1,46.

8. Independiente Santa Fe - Promedio: 1,53.

7. Junior de Barranquilla - Promedio: 1,53.

6. América de Cali - promedio: 1,57.

5. Independiente Medellín - Promedio: 1,62.

4. Águilas Doradas - promedio: 1,60.

3. Atlético Nacional - Promedio: 1,64.

2. Deportes Tolima - promedio: 1,68.

1. Millonarios - Promedio: 1,75.

Alexander Mejía celebra el gol de José Caldera contra América de Cali en el clásico vallecaucano - crédito Colprensa

Por la fecha 17 de la Liga BetPlay Dimayor, Deportivo Cali tendrá un partido crucial en su aspiración por alejarse de los puestos del descenso ante un rival directo como lo es Jaguares de Córdoba. El partido entre ambas escuadras está programado para el miércoles 6 de noviembre a partir de las 8:30 p. m. (hora colombiana) con transmisión de Win Sports+.