Malas noticias para Millonarios y Falcao: su regreso a las canchas deberá esperar

El atacante sufrió un desgarro en su pierna derecha - crédito JesúsAvíles/Infobae

Radamel Falcao García y Daniel Cataño, dos figuras clave del equipo Millonarios, continúan ausentes debido a lesiones recientes, según una reciente actualización del comunicador Mariano Olsen.

A pesar de que ambos jugadores han comenzado a realizar trabajos físicos, todavía no se han reincorporado al entrenamiento completo con el resto del plantel. Esta situación ha generado preocupación en el club, que esperaba contar con ellos para el próximo enfrentamiento contra Deportivo Pasto.

“FALCAO GARCÍA Y DANIEL CATAÑO siguen en proceso de readaptación física y, a día de hoy, no se entrenaron con el resto del plantel. “Vienen de lesiones largas y no los vamos a forzar ni a cargar tanto. No estarán disponibles para el partido vs Pasto”. Me dicen en @MillosFCoficial", escribió el periodista de Win Sports a través de sus redes sociales.

El entrenador del equipo, Alberto Gamero, había expresado optimismo en una rueda de prensa previa al clásico contra Independiente Santa Fe, sugiriendo que pronto tendría a toda la plantilla disponible. Sin embargo, la realidad es que tanto Falcao como Cataño están siendo manejados con precaución para evitar recaídas, lo que ha retrasado su regreso al campo de juego.

Falcao García lleva un mes de recuperación tras su lesión miotendinosa del gastrocnemio medial de su pierna derecha, el 8 de septiembre ante Once Caldas - crédito @MillosFCoficial / X

Millonarios se encuentra en una posición favorable para asegurar su clasificación a los cuadrangulares de la Liga Colombiana II-2024, tras la victoria por la mínima diferencia en el clásico llegó a los 27 puntos y ocupa la quinta casilla, quedando a tan solo una victoria de clasificarse a los cuadrangulares semifinales.

El encuentro contra los Volcánicos, que también están entre los ocho mejores del campeonato, se jugará el domingo 3 de noviembre en el estadio Nemesio Camacho El Campín desde las 6:20 de la tarde. El entrenador Alberto Gamero atenderá a medios de comunicación en la mañana del viernes 1 de noviembre, previo al encuentro, donde no solo actualizará el parte médico de los dos jugadores, sino también se referirá a la situación de David Mackalister Silva, ausente en el clásico.

Estos son los partidos que le quedan a Millonarios para finalizar la fase todos contra todos de la Liga BetPlay II-2024:

Junior vs. Millonarios (Jornada 17) - sin fecha definida.

Millonarios vs. Deportivo Pereira (Jornada 18) - sin fecha definida.

Boyacá Chicó vs. Millonarios (Jornada 19) – sin fecha definida.

El impacto económico de la llegada de Radamel Falcao a Millonarios

Falcao García ha sufrido dos lesiones desde su llegada a Millonarios - crédito Millonarios FC

Radamel Falcao García ha llegado a Bogotá, y su presencia no solo ha generado entusiasmo en el ámbito deportivo, sino que también se espera que tenga un impacto significativo en la economía local. Según un estudio de la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá, la llegada del destacado futbolista podría generar ingresos de hasta 160.000 millones de pesos en el semestre actual, lo que representa un 0.07% del PIB de la ciudad.

El informe titulado ‘Efecto Falcao en Bogotá’ detalla que de esta cifra, aproximadamente 52.000 millones de pesos se atribuyen directamente a la influencia de Falcao. Esto equivale a un 0.02% del crecimiento económico de Bogotá en el mismo período. Los ingresos provendrán principalmente de la venta de boletos para los partidos de fútbol, el consumo en el estadio y sus alrededores, así como de servicios de transporte, hotelería y suscripciones de televisión.

Según un trino del periodista deportivo Antonio Casale, tanto el equipo como el delantero estarían interesados en extender su contrato por seis meses más. El periodista destacó que los asesores de Falcao están trabajando para hacer posible esta extensión, lo que refleja el interés del jugador en seguir aportando al equipo capitalino por seis meses más. El aspecto tributario del goleador de la selección Colombia es el punto más sensible de la posible renovación.