Hinchas de Nacional piden “medidas serias” con Alfredo Morelos tras testimonio del motociclista que atropelló

El 23 de octubre, el delantero de Atlético Nacional Alfredo Morelos fue capturado luego de protagonizar un accidente de tránsito en el que atropelló a un motociclista en la vía Hipódromo-Aeropuerto, sector curva del Gordo; horas más tarde, se confirmó que el futbolista había dado positivo en la prueba de alcoholemia que se le realizó tras el siniestro.

Sobre el estado de salud del motociclista, se confirmó que la persona había sido identificada como Sebastián Guillermo Dávila Valderrama, que sufrió lesiones de gravedad en sus piernas y que había sido remitido a un centro de salud cercano.

Seis días pasaron hasta que Alfredo Morelos se pronunció de manera pública sobre el siniestro. A través de un comunicado de prensa, el futbolista afirmó que estaba arrepentido y que en todo momento había estado pendiente del estado de salud del motociclista.

“Quiero compartir con ustedes que, días atrás, estuve involucrado en un accidente de tránsito mientras iba de camino al entrenamiento. Aunque fue una situación inesperada y desafortunada, lamentablemente, una persona resultó lesionada. Desde ese momento, he estado comprometido en colaborar con su recuperación y en brindar toda mi disposición a las autoridades para que los hechos se esclarezcan de manera justa”.

Dávila desmintió al delantero

En diálogo con Mi Oriente, Sebastián Guillermo Dávila Valderrama rompió el silencio para asegurar Morelos había mentido en el comunicado que publicó, puesto que en ningún momento ha recibido ayuda por parte del atacante de Atlético Nacional.

“Yo no busco fama, soy una persona muy trabajadora… La verdad siento que destruyó mi vida, no sé si voy a volver a caminar de manera normal. Dicen que estoy muy delicado, debo estar monitoreado las 24 horas del día, también he perdido mucha sangre”.

De la misma forma, Natalia Gutiérrez, esposa de Dávila, afirmó que ella estuvo frente al deportista y este no le pidió perdón por sus actos.

“Yo estuve cara a cara con él y nunca se disculpó, nunca me dijo nada. Me dio rabia leer el comunicado que sacó ayer, diciendo que nos ha estado acompañando, cuando eso es totalmente falso, me partió el corazón leer eso, él cree que puede pasar por encima de los demás”, declaró Gutiérrez.

Hinchas piden “medidas serias” en el caso

Luego de que se hicieron públicas las dos posturas y mientras Atlético Nacional sigue sin pronunciarse al respecto, hinchas de Atlético Nacional han pedido en redes sociales que Alfredo Morelos no vuelva a vestir la camiseta del Verdolaga hasta que no se aclare por completo la situación.

“No entiendo cómo @nacionaloficial se presta para todos estos espectáculos. Los jugadores se van de fiesta y no pasa nada, y ahora, un jugador va camino al entrenamiento alicorado, vive semejante accidente y no toma medidas serias”, “Alfredo, tenga claro que lamentar no es pedir perdón, y que tampoco está reconociendo su más grave error que fue conducir alicorado. Lo más lamentable es que por su irresponsabilidad lesionó a una persona” o “Por más disculpas que pida, no es una persona que representa a Nacional, no debería seguir jugando en el equipo y ya”, fueron algunos de los comentarios al respecto.

Cabe recordar que, desde el 23 de octubre Morelos no es parte de los entrenamientos del equipo profesional de Atlético Nacional; sin embargo, el periodista Felipe Sierra afirmó que las directivas han decidido darle una nueva oportunidad (no es el primer acto de indisciplina que protagoniza) y que luego de cumplir con una sanción volverá a ser tenido en cuenta por el técnico Juárez.

Por lo pronto, el próximo compromiso del Verdolaga será el 31 de octubre frente a Independiente Medellín por la semifinal de la Copa Betplay, en el que Morelos no hace parte de la lista de convocados.