Iván Mejía se despachó contra el Real Madrid tras gala del Balón de Oro: “Club detestable, cínico y tramposo”

La crítica del periodista deportivo al Real Madrid - crédito Colprensa

El periodista Iván Mejía expresó su descontento en redes sociales por la ausencia en la ceremonia del Balón de Oro de la delegación del Real Madrid, que última hora decidió no viajar a París, lo que generó todo tipo de reacciones.

La ceremonia, que reconoce al mejor futbolista del mundo, se llevó a cabo el lunes 28 de octubre en la capital francesa. Otra de las críticas del polémico comentarista vallecaucano fue la no transmisión del evento por parte de la cadena Espn

Iván Mejía con todo contra Real Madrid e Espn

Rodri recibió el Balón de Oro 2024 - crédito Sarah Meyssonnier/REUTERS

Según Mejía, la cadena estadounidense ha cambiado su enfoque, priorizando la emisión de programas de contenido argentino, en lugar de eventos internacionales de interés general. Esta decisión generó críticas, especialmente porque en años anteriores el canal había sido el encargado de transmitir la ceremonia del Balón de Oro, un evento de gran relevancia en el mundo del fútbol.

El periodista también sugirió que la ausencia de Lionel Messi, que fue un frecuente ganador del premio, podría haber influido en la decisión de Espn de no transmitir el evento. Comparó esta situación con la postura del Real Madrid, que decidió no asistir a la ceremonia al saber que su jugador Vinicius no sería galardonado, lo que también generó críticas hacia el club por su actitud.

“ESPN no es un canal al servicio de la información. Es una plataforma contaminada de argentinismo folclórico. No transmiten el B de O porque no está Messi. Repudiable actitud, tan vulgar como la del RM de no asistir a la gala”, escribió desde su cuenta de X.

La falta de cobertura de un evento tan significativo para los seguidores del fútbol ha dejado a muchos aficionados frustrados, quienes esperaban seguir la ceremonia a través de un canal que históricamente había sido su fuente de información para este tipo de eventos. La situación ha abierto un debate sobre las prioridades de las cadenas deportivas y su compromiso con la audiencia global.

Por su parte, Mejía tuvo duras palabras contra el Real Madrid y su presidente, Florentino Pérez, del que ha sido un acérrimo detractor.

“Lo grave no es que hayan hecho una pataleta de malcriados e intolerantes. Lo peor es que el ganar por lo civil o lo militar, es su lema. Por eso compran árbitros, manejan el VAR y tuercen rivales. El club más detestable, cínico y tramposo”.

El periodista deportivo arremetió contra el Real Madrid - crédito @PajaritoDeIvan/X

Reacciones

Como era de esperarse, los usuarios en las redes sociales reaccionaron a las publicaciones de Iván Mejía Álvarez, que a pesar de estar retirado de los medios de comunicación, sigue generando controversia en su cuenta de X.

“Jajaja si Negreira fue comprado por el Barcelona por 17 años, ese relato de Franco también puro chisme barato, ni nombraron en la gala del BDO, al 4to, ni 3ero, ni 2do...ah casualidad los tres del Madrid, no hay peor ciego que el que no quiere ver!!!”.

“Es el Visca Barca, de quién hablamos? O por qué el año pasado no fue vehemente la crítica con el BO para Messi, siendo Rodri ultra superior en todo criterio?”.

“Iván, me extraña que un culé como usted, con el caso Negreira aún abierto, saque la carta de los árbitros. ¡Pero son opiniones y son respetables!”.

“Todo como debe ser, increíble que no haya ido por la pataleta de Vini, todo muy feo lo de hoy, horrible Don Iván. Todo muy bien resumido”.

“El inicio de la pataleta es así , sin embargo después del primer punto es opinión, pero luego del segundo punto son acusaciones fuertes y si hay pruebas se debería actuar”.

Iván Mejía encendió las redes con su crítica al Real Madrid - crédito @juankir1/X