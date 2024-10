Luis Díaz es relegado a la suplencia en el Liverpool por Arnet Slot, por tercera vez consecutiva

Cinco goles tiene en la presente campaña Luis Díaz con Liverpool - crédito Jason Cairnduff/Reuters

El panorama para Luis Díaz en Liverpool ha cambiado en los últimos encuentros, situación que empieza a preocupar a los hinchas colombianos, que ven como el guajiro ha perdido protagonismo en la escuadra de Arne Slot.

En el reciente partido de la Champions League contra el Leipzig, Díaz fue nuevamente relegado al banquillo de suplentes, una situación que se ha repetido en los tres últimos compromisos del conjunto de Merseyside, según reportes de medios ingleses.

Luis Díaz pierde terreno en el Liverpool

Luis DÍaz suma tres encuentros consecutivos iniciando en el banco de suplentes - crédito Phil Noble/REUTERS

Para el encuentro de Premier League ante Chelsea, que cayó en su visita al Liverpool 2-1, Luis Díaz también fue suplente, situación que empezó a llamar la atención, dado que el entrenador neerlandés se decantó por su compatriota Cody Gakpo.

Desde Inglaterra se especula que esta decisión podría estar relacionada con el largo viaje que el jugador realizó desde Sudamérica hasta el Reino Unido, lo que habría afectado su disponibilidad para ser titular.

El entrenador del Liverpool, Arne Slot, ha optado por dejar a Díaz en el banquillo, lo que ha sido interpretado como un mensaje de que el colombiano ya no es un titular indiscutible en el equipo. En su lugar, Cody Gakpo ha sido el que ha ocupado la posición en el once inicial. Sin embargo, la prensa inglesa ha señalado que Slot es conocido por variar sus alineaciones titulares, una estrategia que ha implementado en sus anteriores equipos en Europa, como el Feyenoord.

El medio británico Liverpool Echo planteó una pregunta a sus lectores tras conocerse la alineación titular del último partido: “¿Debería Slot haber cambiado más miembros de su equipo? Es interesante porque Díaz no ha sido titular en ninguno de los últimos tres partidos”, lo que refleja la incertidumbre sobre el futuro del jugador colombiano en el equipo.

Esta situación ha generado debate sobre el papel de Díaz en el Liverpool, especialmente considerando su impacto en temporadas anteriores. La decisión de Slot de rotar a sus jugadores podría ser una oportunidad para que el colombiano recupere su lugar en el equipo titular, aunque por ahora, su presencia en el banquillo sigue siendo un tema de discusión.

Slot se refirió a la suplencia de Luis Díaz

Arne Slot le ha quitado protagonismo a Luis Díaz en Liverpool - crédito Lisi Niesner/REUTERS

Díaz, que había sido convocado para los partidos de las eliminatorias y anotó un gol contra Chile en Barranquilla, tuvo un itinerario agotador que incluyó viajes a Cochabamba y El Alto para enfrentar a Bolivia, antes de regresar a Liverpool. Este trajín fue un factor determinante para que Slot decidiera no incluirlo en el once inicial, aunque no fue la única razón, según explicó el técnico en una rueda de prensa.

“Con Luis Díaz es porque tengo una buena opción con Cody Gakpo. Por supuesto que viajar no ayuda, pero hay más razones para que usemos a Curtis Jones y Cody Gakpo”.

El nacido en Barracas (La Guajira) ingresó a los 66 minutos por Cody Gakpo. El jugador de la selección Colombia tuvo una calificación de 6,6, con un 82% de pases completados, de acuerdo con los registros de la aplicación 365 Scores.

En la presente temporada por todas las competiciones con la camisera del Liverpool, Luis Díaz tiene en su haber cinco anotaciones y una asistencia en 10 encuentros con el conjunto inglés, con el que esperar superar los registros de las temporadas anteriores.

Los Reds buscarán mantener la punta de Premier League en la novena jornada ante el Arsenal en el Emirates Stadium, el domingo 27 de octubre a partir de las 11:30 a. m. (Hora colombiana). Para este encuentro Luis Díaz tendrá la chance de ser titular.