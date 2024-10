Técnico del Liverpool se refirió a la suplencia de Luis Díaz ante Chelsea: “Tengo una buena opción con Cody Gakpo”

Luis Díaz no fue titular para el encuentro del Liverpool ante Chelsea - crédito Phil Noble/REUTERS

Luis Fernando Díaz, jugador del Liverpool, no fue titular en el reciente enfrentamiento contra el Chelsea en la Premier League, una decisión que sorprendió a muchos, dado que el ex Junior de Barranquilla es habitual titular.

El entrenador del Liverpool, Arne Slot, explicó que la decisión de dejar a Díaz en el banquillo se debió a la necesidad de realizar rotaciones en el equipo, especialmente considerando los numerosos viajes que el jugador había realizado recientemente con la selección Colombia.

Slot y la razón por la que Luis Díaz no fue titular

Díaz, que había sido convocado para los partidos de las eliminatorias y anotó un gol contra Chile en Barranquilla, tuvo un itinerario agotador que incluyó viajes a Cochabamba y El Alto para enfrentar a Bolivia, antes de regresar a Liverpool. Este trajín fue un factor determinante para que Slot decidiera no incluirlo en el once inicial, aunque no fue la única razón, según explicó el técnico en una rueda de prensa.

“Con Luis Díaz es porque tengo una buena opción con Cody Gakpo. Por supuesto que viajar no ayuda, pero hay más razones para que usemos a Curtis Jones y Cody Gakpo”

En el partido contra el Chelsea, Cody Gakpo ocupó la posición de Díaz en la banda izquierda y fue sustituido por el colombiano en el minuto 66. A pesar de no haber podido aumentar la ventaja, Díaz celebró la victoria junto a sus compañeros. Slot destacó que, además de los viajes, era el momento adecuado para hacer cambios en el equipo, considerando también la importancia de la Champions League, donde Liverpool enfrentará al RB Leipzig en Alemania.

Slot mencionó que la decisión de usar a Gakpo y a Curtis Jones fue estratégica, aprovechando las opciones disponibles en el equipo. Esta estrategia resultó efectiva, ya que Mohamed Salah y Jones fueron clave en la victoria del Liverpool, con Salah abriendo el marcador.

El entrenador neerlandés enfatizó que, aunque los viajes de Díaz no ayudaron, la rotación era necesaria para mantener al equipo competitivo en todas las competiciones. La victoria permitió al Liverpool recuperar la cima de la Premier League, lo que refuerza la efectividad de las decisiones tácticas de Slot.

Así le fue a Luis Díaz contra el Chelsea

Cinco goles tiene Luis Díaz en la presente temporada con el Liverpool . crédito Phil Noble/REUTERS

El nacido en Barracas (La Guajira) ingresó a los 66 minutos por Cody Gakpo. El jugador de la selección Colombia tuvo una calificación de 6,6, con un 82% de pases completados, de acuerdo con los registros de la aplicación 365 Scores.

En la presente temporada por todas las competiciones con la camisera del Liverpool, Luis Díaz tiene en su haber cinco anotaciones y una asistencia en 10 encuentros con el conjunto inglés, con el que esperar superar los registros de las temporadas anteriores.

“Siempre trato de superarme y viéndome ahí, podría ser. Para eso trabajo, para eso jugamos al fútbol. Ojalá pueda estar entre los goleadores de la Premier. Seguiré tratando de dar lo mejor, de seguir con este buen inicio, con los pies sobre la tierra, estar tranquilo y disfrutarlo”, dijo Lucho durante una entrevista con Sky Sports.

Luis Díaz volverá a tener acción con el Liverpool el miércoles 23 de octubre, cuando se midan ante el RB Leipzig en condición de visitante por la tercera fecha de la Premier League. Este encuentro está programado para las 2:00 p. m. (hora colombiana).

Tras su participación en Liga de Campeones de Europa, los Reds tendrán una prueba de fuego en su intención por mantener la punta de Premier League. Por la novena jornada, la escuadra de Arne Slot, se verá las caras en el Emirates Stadium ante el Arsenal el 27 de octubre a partir de las 11:30 a. m.