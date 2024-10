Goleador que rechazó jugar para Colombia afirmó que es “lo mejor” que pudo hacer

El naturalizado mexicano habló de su rechazo a la selección Colombia - crédito Colprensa

El presente de varios delanteros colombianos a nivel nacional e internacional hacen pensar que Néstor Lorenzo tiene las opciones suficientes para poder encontrar un goleador para la Tricolor, siendo Jhon Jader Durán el más destacado en la actualidad.

Sin embargo, en el inicio del proceso del argentino esto no era así, puesto que los delanteros colombianos tuvieron una sequía goleadora y en la selección Rafael Santos Borre recibió múltiples críticas por sus actuaciones, siendo Julián Quiñones, en ese momento jugador de Atlas en México, una de las opciones que se barajaron.

Antes de una convocatoria en la que se suponía que Quiñones sería llamado por Colombia, el nacido en Magüí Payán, Nariño, rechazó jugar con los cafeteros y afirmó que su deseo era representar a México, país al que llegó en 2015, cuando recién cumplió 18 años.

En diálogo con ESPN, el delantero recordó el momento en el que tomó la decisión de rechazar a Colombia y afirmó que no se arrepentía de su postura, reconociendo que el cariño que tiene por México es mayor.

En primer lugar, el atacante afirmó que tenía cariño por su tierra natal, pero recordó que en Colombia no encontró las oportunidades para ser futbolista profesional y que de no haber sido porque Tigres lo fichó, seguramente no habría logrado su sueño.

“Creo que todo mundo sabe que mi vida la hice en México, yo me hice a conocer por México. Toda mi carrera la he hecho en México. Tengo a mi familia, la construí acá, entonces creo que a México le agarré un amor imposible. Todo lo que soy y lo que tengo ahora, no hablando de material, simplemente la persona que soy todo se lo debo a México. El agradecimiento que le tengo a México es mucho”, declaró Quiñones.

Quiñones indicó que no tiene ningún problema con el cuerpo técnico de Colombia o que hubiera pensado que tendría más oportunidades de jugar en la selección norteamericana, sino que en ese momento entendió que era lo “mejor que puedo hacer” y que ahora solo busca devolver “todo lo que México me entregó”.

Debido a que no fue convocado para la fecha FIFA, el actual jugador del Al-Qadsiah de Arabía Saudí, reveló que tuvo una conversación con Javier “El Vasco” Aguirre, actual entrenador de la Tri, que le afirmó que no lo llamaría para poder conocer a jugadores jóvenes.

“Me dice que no tenga presión de nada porque él ya sabe la calidad de jugador que soy yo. Que no quiere demostrarle a él el jugador que soy porque él ya me ha visto y sabe las condiciones que tengo yo”, indicó el colombiano naturalizado mexicano.

Cabe recordar que, México no está jugando ningún tipo de eliminatoria para clasificar a la copa del mundo de 2026; esto se debe a que será, junto a Estados Unidos y Canadá, sedes del mundial, por lo que estos países tienen asegurado su cupo en el torneo más importante de naciones.

Más colombianos que se nacionalizaron mexicanos

El caso de Julián Quiñones ha llamado la atención por su elección de jugar por México, puesto que no es el primer colombiano que se naturaliza mexicano, ya que en este país han jugado varias figuras cafeteras que con el paso de los años lograron recibir la nacionalidad de esta nación, algunos de ellos fueron:

Carlos Darwin Quintero

Aldo Leao Ramírez

Franco Arizala

Eisner Loboa

Avilés Hurtado

Hernán Darío Burbano

Luis Gabriel Rey

Andrés Rentería

Leiton Jiménez

El caso más recordado fue el del guardameta Miguel Calero, que se convirtió en leyenda de Pachuca y tras su fallecimiento, su familia decidió seguir radicada en México.