Néstor Lorenzo está entre los 50 mejores entrenadores del mundo tras su campaña con la selección Colombia, según revista inglesa

Néstor Lorenzo se mantiene invicto como local en la Eliminatoria Sudamericana y su equipo se ubica en el segundo lugar de la tabla de posiciones - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, ha sido reconocido internacionalmente al ser incluido en el listado de los 50 mejores entrenadores del mundo, según la revista británica FourFourTwo.

Desde que asumió el cargo tras la decepción de no clasificar al Mundial de Qatar 2022, Lorenzo ha logrado transformar la imagen de la Tricolor.

En sus dos años al frente, ha conseguido un subcampeonato en la Copa América y ha encaminado al equipo hacia la clasificación para el próximo Mundial, que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá en 2026. Lorenzo mantiene un destacado récord de solo dos derrotas en treinta partidos.

El ranking de FourFourTwo fue elaborado por un panel de expertos que evaluaron la capacidad táctica, la gestión de jugadores y los logros de los entrenadores, independientemente del nivel de los clubes que dirigen.

La revista destacó que enfrentar el descenso con un presupuesto limitado es tan significativo como ganar un título con recursos abundantes, al menos en su lista.

El técnico Néstor Lorenzo logró su quinto triunfo en 10 jornadas de las eliminatorias con la selección Colombia - crédito Colprensa

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, encabeza el ranking, seguido por Carlo Ancelotti del Real Madrid y Xabi Alonso del Bayer Leverkusen. En el top 10 también figuran Unai Emery, técnico de Jhon Jader Durán en el Aston Villa, y Arne Slot, que dirige a Luis Díaz en el Liverpool.

Néstor Lorenzo ocupa la posición número 35, superando a reconocidos entrenadores como Marcelo Gallardo, que hizo historia en River Plate y ahora es semifinalista de la Copa Libertadores 2024, Vincent Kompany, que asumió la dirección técnica de Bayern Munich y Oliver Glasner, que fue campeón junto a Rafael Santos Borré en el Eintracht Frankfurt de la Eurocopa y ahora en Crystal Palace tiene a dos colombianos: Daniel Muñoz y Jefferson Lerma.

Las cábalas de Néstor Lorenzo en la selección Colombia

Néstor Lorenzo, entrenador de la selección Colombia, ha captado la atención por su devoción a la Virgen de Luján, patrona de Argentina, que lo acompaña en cada entrenamiento y partido. Esta imagen religiosa es un elemento constante en su tablero táctico, y ha sido parte de su rutina desde que asumió la dirección técnica del equipo colombiano.

La selección Colombia vive un gran presente por la calidad de sus jugadores y el planteamiento táctico - crédito Federación Colombiana de Fútbol

La Virgen de Luján es una figura central en la vida religiosa de Argentina, celebrada cada 8 de mayo, cuando miles de fieles se congregan en la Basílica de Luján, en la provincia de Buenos Aires, para rendirle homenaje. Esta devoción se remonta al siglo XVII y fue consolidada en 1887 con la coronación papal de la imagen por el Papa León XIII, convirtiéndola en un símbolo de fervor religioso.

En una imagen compartida por la Federación Colombiana de Fútbol, se observa a Lorenzo junto a la imagen de la Virgen, un amuleto que también lo acompañó cuando fue campeón con el Melgar de Perú en el campeonato peruano.

Durante su tiempo en el equipo peruano, el técnico argentino Lorenzo desarrolló una preferencia por los colores rojo y negro, una elección que ha mantenido en su vestimenta durante los partidos. En una entrevista con el periodista Jaime Dinas, Lorenzo aclaró que su atuendo habitual, un traje negro con camisa vinotinto, no responde a una cábala, sino a un gusto personal.

Lorenzo explicó que posee varias camisas del mismo tipo y que su elección de colores se debe a una costumbre adquirida durante su tiempo en el equipo Melgar, según lo reportado en el canal de YouTube de Dinas. “Son las mismas (traje y camisa), pero tengo dos o tres. Me gustan los colores, en Melgar (Perú) me acostumbré al rojo y negro y creo que me queda bien, así que vamos a seguir por ahí”, expresó el técnico.