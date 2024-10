Papá de Jhon Córdoba salió en defensa del delantero: “Así es la vida”

El atacante fue suplente en el partido contra Bolivia - crédito Getty

El 10 de octubre Colombia perdió el invicto que tenía por eliminatorias en el partido contra Bolivia en el estadio de El Alto, a más de 4.000 metros de altura; a pesar de que el rival jugó con un deportista menos durante más de 55 minutos, el equipo Tricolor no logró imponerse y terminó cayendo con tanto de Miguel Terceros.

La derrota provocó que el estratega argentino, Néstor Lorenzo, recibiera múltiples críticas por el planteamiento que tuvo en el juego y los futbolistas que utilizó; sin embargo, el entrenador no fue el más señalado, puesto que este rol fue tomado por el atacante Jhon Córdoba, que no tuvo la mejor actuación.

Cabe recordar que, el atacante del Krasnodar de Rusia no fue inicialista, sino que ingresó en lugar de Roger Martínez, luego de que el jugador de Racing de Avellaneda sufrió un golpe que provocó la expulsión de un jugador de Bolivia.

Durante su tiempo en la cancha, Córdoba remató en tres ocasiones, de las cuales solo una tuvo dirección al arco, pero también tuvo la que para muchos fue la opción de gol más clara del partido para Colombia, que terminó con el remate del ofensivo golpeando contra el palo derecho del arco rival.

Las oportunidades que tuvo Córdoba para anotar, provocaron que en redes sociales lo señalaran de ser el responsable de la derrota de Colombia, por lo que su padre, el exfutbolista Acisclo “El Triciclo” Córdoba, salió en defensa del atacante. En diálogo con Caracol Radio, quien también fue delantero durante su carrera, reveló que llamó a su hijo luego del partido para indicarle que debía estar tranquilo con su trabajo.

“Jhon está bien. Eso le sucede a cualquier delantero. Delantero que tenga oportunidad de gol y falle, es defensa. Después del partido lo llamé y le dije que estuviera tranquilo. Él tiene oportunidades porque las busca. Que los compañeros y el técnico lo arropen mucho, porque normalmente uno después del partido se desespera. Afortunadamente, hay otro partido y si tiene la oportunidad de jugar, la va a meter”.

Sobre las dificultades de jugar en la altura, Acisclo indicó que entendió que su hijo no fuera titular contra Bolivia, ya que sabe que por su físico tiene dificultades para aguantar los 90 minutos en esas condiciones.

“Yo pensé que él no iba a aguantar porque él no está acostumbrado a jugar en altura. Cuando jugaba acá en Colombia, iba a Bogotá, pasaba trabajo, en Manizales y Pasto… Los movimientos que hizo los hizo bien. Desafortunadamente, no metió los goles, pero ese es el fútbol”.

Por último, el exatacante indicó que esta no es la primera vez que su hijo tiene dificultades y se mostró seguro de que podrá superar lo registrado en El Alto y volver a tener actuaciones destacadas con la selección Colombia.

“Cuando juegas en la altura, el balón es más rápido, más difícil de controlar. La primera, la que le dio Arias (que pega contra el palo) en condiciones normales, Jhon tiene que meter ese gol. Así se dio y así es la vida”.

Además de Acisclo Córdoba, el periodista Carlos Antonio Vélez también salió en defensa de Jhon Córdoba y en su cuenta de X afirmó que el verdadero responsable de la derrota había sido Néstor Lorenzo, recordando que antes del gol de Bolivia, el guardameta Camilo Vargas había evitado que Bolivia sumara más goles a favor.

“Qué injusto todo contra Córdoba. Sigo esperando que el verdadero responsable de la derrota de la cara y asuma la responsabilidad. Es increíble que exista quien crea, que si él la mete alguna vez, no perdemos. Por qué no miran las 7 paradas de Camilo que nos salvaron de una goleada histórica. Él fue el verdadero y quien enmendó la plana (SIC)”, escribió el comunicador.

