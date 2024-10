Ministerio del Deporte usó la imagen de David Alonso pese a que nunca giró recursos económicos para su patrocinio

David Alonso es el primer colombiano en la historia en ser campeón del mundo en una categoría del mundial de Moto G - crédito @AsparTeam

Carlos Andrés Ramírez, presidente de la Federación Colombiana de Motociclismo, en diálogo con Blu Radio denunció una mala práctica del ministerio del Deporte que tiene como protagonista al nuevo campeón del mundo, David Alonso.

El dirigente aseguró que el deportista fue incluido en el programa Colombia, Tierra de Atletas sin patrocinar al piloto.

“Sencillamente, la última comunicación, que fue hace como veinte días, fue que no tenía la información, que le diera media hora y hasta el momento no se ha comunicado conmigo. Ha sido bastante difícil y con temas adicionales, en junio 5, cuando vuelve y gana otra carrera, David Alonso, lo publica con una imagen diciendo que es un piloto del programa imagen de Colombia, Tierra de Atletas y hacen un en vivo en sus redes sociales”, denunció el dirigente.

Esta situación incluso causó inconformidad en la familia de David Alonso que consultó directamente a Carlos Ramírez si la plata había sido pagada, pero esta no había llegado al deportista.

“Eso nos pone como Federación en jaque, porque la familia de David dice: ‘¿será que a ustedes ya les dieron el dinero? Llamaron a David, le hicieron un ‘en vivo’, que está publicado en las redes del Ministerio, diciendo que es un piloto de imagen Colombia y nosotros no tenemos respuesta todavía y no sabemos si es piloto imagen Colombia, hasta ayer que nos enteramos que no hay presupuesto”, dijo el presidente de Fedemoto Carlos Andrés Ramírez.