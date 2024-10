Así fue como periodista fue agredido por hinchas del Deportivo Cali: “Me azota el micrófono”

Un periodista denunció que fue agredido por hinchas del Deportivo Cali en Palmaseca, tras el juego ante Millonarios - créditos @PonchoMorales85/X / @Lozadasports/X

Deportivo Cali se sigue hundiendo en la tabla del descenso, en el que bajó a un promedio de 1,04 por la derrota 1-0 frente a Millonarios en Palmaseca, lo que provocó nuevas protestas de los aficionados, de los cuales, un grupo causó desmanes a las afueras del estadio.

En medio de esa situación, un periodista fue víctima de agresión por parte de unos aficionados, mientras realizaba su trabajo y en el que atacaron sus equipos de comunicación, frente a otros simpatizantes y que causó indignación porque no es la primera vez que la prensa es blanco de violencia.

Cabe recordar que el personal técnico del canal Win Sports también fue atacado por aficionados, en el juego contra Equidad que terminó 1-1, cuya unidad móvil fue agredida y la transmisión se debió cortar a los 70 minutos del encuentro para proteger los equipos y a los trabajadores.

“Había otros hinchas molestos”

El equipo Azucarero vivió una nueva noche de terror en el fútbol colombiano por cuenta de los malos resultados, debido a que no pudo superar a los azules en condición de local, el tiempo va pasando y el descenso se ve más cerca de lo que se esperaba hace unos meses.

Ha sido tal el inconformismo que muchos aficionados lo demostraron con violencia, así quedó captado en un video grabado por Jorge Lozada, periodista que fue agredido por dos personas mientras hacía una nota para la emisora Radio Súper en Cali.

El comunicador realizaba una entrevista, cuando dos personas se le acercaron para golpearlo y dañar sus equipos - crédito @Lozadasports/X

“Cuando estoy entrevistando a uno de los hinchas, desde un costado sale una persona encapuchada y me azota el micrófono con la mano. Enseguida, otro hincha por el frente, me intenta quitar el celular. No lo dejo caer y me dañó el micrófono y la luz que tenía para iluminar al entrevistado”, dijo el comunicador, citado por el diario El País.

Lozada también indicó que, por temor a que se agravara la situación, tanto a él como a su colega les tocó irse: “Había otros hinchas molestos y el compañero con el que estaba intentó reaccionar a la agresión y lo detuve porque no había policías y estaba lleno de hinchas del Cali, por lo que procedimos a retiramos”.

A través de su cuenta de X, el periodista también se pronunció sobre el tema y dejó un duro mensaje: “Personas con poca sensatez, que piensan que con este tipo de actos vandálicos, van a conseguir algo. Ya hasta trabajar en el estadio, es inseguro”.

El periodista Jorge Lozada se pronunció por la agresión de la que fue víctima en Palmaseca - crédito @Lozadasports/X

“Fallamos mucho”

Sergio Herrera, técnico del Deportivo Cali, se pronunció por la caída en Palmaseca y dejó claro que la causa para irse sin los tres puntos fue por la falta de definición al arco: “Generamos tres opciones claras para poder anotar y no se consigue. Buscamos atacar y defender en orden, luego al recibir el gol se entra en incertidumbre”.

“En lo mental, hay momentos, pero ellos vuelven y se meten al partido (…) son errores más tácticos o técnicos de una marca, es algo que se trabajó y normalmente siempre el defensor se deja llevar por la pelota”, añadió el timonel, sobre cómo fue que Millonarios, que no fue superior en el juego, triunfó en medio de la presión.

Deportivo Cali perdió ante Millonarios en Palmaseca por 1-0, en la fecha 13 de la Liga BetPlay - crédito Millonarios FC

El entrenador también mencionó que sus dirigidos fallaron “en los balones de costado, sin embargo, tuvimos una opción. Fallamos mucho, va más por la incertidumbre que genera recibir el gol”, agregando que hizo todo lo posible por ganar y alejarse del descenso, que lo deja en una situación delicada en el promedio: “Se intentó, se buscó, se hicieron cambios y lastimosamente no se pudo sumar”.