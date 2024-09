La FIFA impuso fuente sanción a Samuel Eto’o por su comportamiento en el Mundial Femenino sub-20

Samuelo Eto's es el actual presidente de la federación camerunesa de fútbol - crédito Daniele Mascolo/File Photo/REUTERS/

Samuel Eto’o, exdelantero que defendió las camisetas del Barcelona, Inter de Milán, Chelsea entre otros equipos y actual presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol (Fecafoot), fue suspendido por la FIFA durante seis meses para asistir a los partidos de su selección.

La sanción se debe a su comportamiento durante un encuentro del Mundial Femenino Sub-20, que se desarrolló en Colombia, de acuerdo con la información del ente rector del fútbol mundial.

Eto’o fue sancionado por parte de la FIFA

El exjugador actuó en su etapa como futbolista en España, Italia, Inglaterra, Turquía, Rusia y Catar - crédito Athit Perawongmetha/REUTERS

La comisión de disciplina de la FIFA acusó a Eto’o de no haber respetado las normas relativas al “comportamiento ofensivo”, violando los principios del fair-play y mostrando incorrección hacia jugadoras y árbitros. Este incidente ocurrió durante los octavos de final del mundial sub-20, en el que Camerún fue derrotado por Brasil (3-1 tras prórroga) en un partido disputado en el Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.

La suspensión impuesta a Eto’o no afecta sus funciones como presidente de la federación, pero le impedirá asistir a los partidos de fútbol masculino y femenino que involucren a equipos de la Fecafoot en todas las categorías y grupos de edad, precisó la FIFA.

Eto’o fue elegido presidente de la federación camerunesa en 2021. En marzo de este año, rechazó inicialmente la nominación del seleccionador belga del combinado absoluto masculino, Marc Brys, nombrado por el ministerio de Deportes, aunque finalmente cedió.

“La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha impuesto una sanción al presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol (FECAFOOT), Samuel Eto’o, por la que se le prohíbe asistir a los encuentros de las selecciones nacionales de Camerún durante seis meses por incumplir los arts. 13 (”conducta ofensiva y violaciones de los principios del juego limpio”) y 14 (“conducta incorrecta de los jugadores y los oficiales”) del Código Disciplinario de la FIFA”, dice en el comunicado.

No es el primer incidente de este tipo de Eto’o

En su faceta como dirigente, la carrera del exjugador ha estado marcada por la polémica, como lo ocurrido en la copa del mundo masculina de Qatar 2022, en la que estuvo envuelto en un altercado con un aficionado que lo grabada a la salida de un estadio.

En mayo del presente año volvió a estar en el ojo del huracán tras una discusión con el entrenador de la selección masculina de Camerún, que quedó registrada en un video que se hizo viral en las redes sociales.

La discusión entre el estratega y presidente se habría dado por el primero, no siguió las recomendaciones del directivo que le reclamó fuertemente.

“Soy el presidente de la Federación. Y lo que usted haga es mi responsabilidad. Y a mí no me hable así, señor entrenador. No lo olvide. Usted es entrenador porque yo lo he nombrado y ha cometido muchos errores”, le dijo Samuel Eto’o a Marc Brys.

Con el correr de los minutos la situación fue pasando de castaño a oscuro: “La única persona que hace política en Camerún es el presidente (del país, Paul) Biya. Usted no decide. Yo soy el presidente de la Federación. ¿En qué país se cree que está, señor? ¿Podría hacer lo mismo en Bélgica?”, la siguió, a los gritos, Eto’o. En ese momento, Brics, que se encontraba tranquilo, replicó: “Usted jamás ha sido entrenador”. La leyenda del fútbol camerunés contestó que sí lo fue (Antalyaspor de Turquía) y del otro lado llegó otra respuesta: “Durante tres semanas”.

“Sí. Y fui un gran jugador. ¡Un gran jugador!”, le respondió Eto’o. “Muy bien, muy bien. Felicidades”, cerró el entrenador, que dio la mano al presidente como despedida y se dirigió hacia la puerta de salida de la sala. “Si cruza la puerta, nunca volverá”, amenazó finalmente.

El ex futbolista y presidente de la federación de fútbol de Camerún tuvo un áspero cruce con el técnico