Dimayor planea un cambio en la televisión del fútbol colombiano: “La idea es estar en mejores condiciones”

Una de las quejas recurrentes entre los directivos del fútbol colombiano es por las transmisiones en televisión, ya que buena parte de sus ingresos dependen de esos derechos y según clubes como Atlético Nacional y Millonarios, la repartición entre los 36 clubes profesionales no es justa.

Por esa razón, la Dimayor anunció que se está avanzando en un plan para cambiar las condiciones de esos derechos de transmisión, con el objetivo de que sea más equitativo, se logren nuevos proyectos y también se entregue un producto mejorado para los aficionados.

El presidente Fernando Jaramillo también mencionó que se espera cambiar el tema del calendario para 2025, pues en el segundo semestre se dieron muchos juegos aplazados, así como nuevamente referirse a la violencia en los estadios por lo que pasó en Medellín, en el duelo entre Nacional y Junior.

“Llegaremos con un producto diferente”

Actualmente, los derechos de transmisión de televisión son una fuente de dinero enorme para los 36 equipos del fútbol colombiano, debido a que la mayoría ya no depende de boletería exclusivamente, sino que encontraron otros caminos como patrocinios y venta de jugadores.

En el caso de la TV, la repartición se hace en dos grupos: el primero es para clubes considerados “clase A” porque han jugado tres años o más de manera consecutiva en la primera división desde 1948 y reciben más ingresos, y los que no cumplan esa norma son llamados “clase B”.

Sin embargo, eso provocó que conjuntos como Unión Magdalena, Quindío, Real Cartagena o Cúcuta, que están en el Torneo BetPlay, obtengan el mismo dinero que equipos del nivel de Millonarios, Nacional, América o Junior, que pelean por la estrella y juegan torneos internacionales.

Por esa razón, el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, le dijo a Caracol Radio que hay conversaciones para cambiar dicho sistema, pero también pensando en que el fútbol colombiano llegue a los aficionados en otro tipo de certámenes.

“Estamos en ese proceso y ya tenemos un contrato firmado con Win, pero la idea es estar en mejores condiciones, con algunos cambios que ya estamos hablando con los clubes para un torneo de reservas que queremos hacer. La idea es hacer una reflexión profunda en la A y la B con el tema del ascenso y descenso, llegaremos con un producto diferente”, mencionó.

Queda por saber si surte efecto la idea para 2026, cuando se acaba el contrato con el canal deportivo y comience una negociación en el que también se avanzará en puntos como llegar a más países, más ingresos para los equipos y la tecnología.

“Debemos ser más drásticos”

Fernando Jaramillo no dejó pasar la situación de violencia en el fútbol colombiano, que después de los desmanes en el estadio Atanasio Girardot el 26 de septiembre, afirmó que se necesitan “medidas prácticas y que si ayuden a mejorar el tema de los estadios para tener mejor seguridad y la idea es analizar algunas medidas de cerrar fronteras a los visitantes, es lamentable porque el fútbol es un momento para compartir y que dos hinchas puedan estar en el mismo sitio sin agredirse”.

“Nuestro interlocutor es el ministerio del deporte y la ministra sacó un comunicado rechazando los hechos y hay que tocar todos los temas y no es una crítica, sino una reflexión al principio lo que se hizo con la comisión se enfocó mucho el tema del diálogo con las barras y me parece bien, pero no es suficiente para combatir el tema de la violencia y debemos ser más drásticos. Entiendo que no todo puede ser castigo, pero con estos hechos tenemos que reflexionar sobre el tema”, añadió.

El presidente de Dimayor finalizó al referirse al calendario del segundo semestre de 2024, que aplazó varios partidos por el Mundial Femenino Sub-20: “Nos afectó mucho a pesar de que fue muy buenos estadios llenos y nos llena de orgullo, pero para el fútbol profesional colombiano toco correr la programación. Esperamos en el próximo semestre ser más claros en el calendario y esperamos en la fecha 15 ponernos al día”.