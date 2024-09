Celebración de Marino Hinestroza habría generado malestar en los hinchas del Junior de Barranquilla

Marino Hinestroza anotó el segundo gol de Atlético Nacional en la victoria sobre el Junior de Barranquilla en el Atanasio Girardot - crédito @maarii_angulo/Instagram

Marino Hinestroza se convirtió en el centro de la polémica tras su celebración del gol que marcó el 2-0 para Atlético Nacional contra Junior en el estadio Atanasio Girardot.

El extremo realizó un gesto que muchos interpretaron como una provocación: se puso las manos en la espalda simulando ser un tiburón, apodo del equipo rival, y luego hizo un movimiento como si estuviera pescando.

La celebración de Hinestroza tras marcarle al Junior de Barranquilla

El atacante realizó una celebración que, según las imágenes, fue ofensiva para los aficionados visitantes y habría causado los disturbios entre barras - crédito Captura de video Win Sports

Este acto fue captado en video y rápidamente se viralizó en las redes sociales, generando una ola de comentarios y debates entre los aficionados.

El árbitro del encuentro, Nolberto Ararat, no amonestó a Hinestroza, a pesar de que el reglamento establece sanciones para celebraciones que puedan ser consideradas provocadoras.

Este hecho no fue el desencadenante directo de los disturbios que se produjeron en la tribuna occidental del estadio, donde se enfrentaron violentamente hinchas de ambos equipos. Sin embargo, la tensión aumentó tras el segundo gol de Nacional, lo que derivó en una batalla campal.

El enfrentamiento dejó un saldo de 20 hinchas y un policía heridos, según las imágenes difundidas sobre el incidente. La gravedad de la situación llevó a la Dimayor a dar por finalizado el partido por falta de garantías de seguridad. El presidente de la entidad, Fernando Jaramillo, explicó que la Comisión de Disciplina será la encargada de decidir el destino de los tres puntos, ya que el encuentro se suspendió en el minuto 53.

Este lamentable episodio empañó el desarrollo del partido y afectó a los hinchas que asistieron al Atanasio Girardot, quienes tuvieron que esperar un largo tiempo para poder abandonar el estadio y regresar a sus hogares.

Reacciones

En las redes sociales los usuarios han dado su opinión acerca de la celebración de Marino Hinestroza, ya que algunas personas consideran que este gesto es un acto provocador hacia la hinchada rival, por lo cual el jugador debería responder.

“@Dimayor, @NoticiasCaracol El jugador de Nacional, Marino Hinestroza, también debería recibir una sanción por provocación a la hinchada”.

“Algunas fotos de una noche que nos dejó sensaciones positivas en el equipo y un Marino Hinestroza intratable”.

“Para algunos usuarios de redes, esta celebración del jugador de @nacionaloficial habría desencadenado los disturbios de hinchas del @JuniorClubSA en el #AtanasioGirardot. #FutbolEnPaz”.

“Los hinchas del Junior están culpando a Marino Hinestroza de haber provocado a los 300 costeños chirretes que estaban en la tribuna Norte Así es como tenías que celebrar ese Golazo en la Norte @marinoangulo02″.

“No papi, no jodas, esa celebración no tiene nada de malo, ese mk se podía sacar el pipí y ponerlo en el banderín del corner si quería, los “hinchas” del junior no tienen por qué reaccionar como reaccionaron por más enojados que estén, además con o sin celebración tenían cuchillos”.

La celebración de Hinestroza generó opiniones dividas en las redes sociales - crédito @@Ramskanander1/X

Alcaldía de Medellín dio conocer sanción para Atlético Nacional tras los disturbios en el Atanasio

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dio a conocer las sanciones para el escenario deportivo en el que hace las veces de local Atlético Nacional, que se verá perjudicado económicamente.

Atlético Nacional jugará dos partidos a puerta cerrada y la gradería norte del estadio Atanasio Girardot estará sin público durante cuatro fechas, según las medidas adoptadas por la Alcaldía de Medellín tras los incidentes violentos en el partido contra Junior por la Liga BetPlay. La decisión se tomó luego de que 21 personas resultaran heridas en altercados con cuchillos y puñales dentro del estadio.

El partido, que se disputaba en el Atanasio Girardot, fue suspendido debido a los enfrentamientos entre las hinchadas de ambos equipos. La alcaldía local, en un esfuerzo por prevenir futuros episodios de violencia, implementó estas restricciones. Además, durante cuatro fechas en las que juegue el Rey de Copas, no se permitirá el ingreso de trapos o banderas al estadio.

Las autoridades también han decidido individualizar a los hinchas de Atlético Nacional y Junior que participaron en los disturbios, utilizando las grabaciones de las cámaras de seguridad del estadio. Esta medida busca identificar y sancionar a los responsables de los desmanes.