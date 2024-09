Exfigura del fútbol turco le “echó flores” a Davinson Sánchez:“Tiene nivel”

Victor Osimhen, Gabriel Sara y Davinson Sánchez y Abdul Rahman Baba en imagen - crédito Murad Sezer / REUTERS

Tras el regreso de Davinson Sánchez luego de su lesión sufrida en agosto de 2024, el colombiano jugó noventa minutos con Galatasaray, de Turquía, frente al Paok, de Grecia, en partido que quedó 3 a 1 a favor del equipo turco.

La calificación al jugador colombiano por parte del portal Sofascore, aplicación especializada en el rendimiento deportivo fue de 6,3.

Por este motivo, tras el triunfo de Galatasaray, en Turquía, no paran los elogios a Davinson Sánchez por su labor defensiva, quienes ven al oriundo de Caloto como uno de los mejores centrales del mundo.

En esta ocasión, uno de los que habló del ex Atlético Nacional de Medellín, Ajax de Ámsterdam y Tottenham de Inglaterra fue el ex defensor central, Servet Cetin, quien en la actualidad es entrenador de fútbol, se refirió a Davinson Sánchez como un central que está por encima del rendimiento de varios defensores que militan en la Premier League, hasta lo comparó con el neerlandés Virgil van Dijk y comentó que para él ‘es mejor’ que el futbolista de Liverpool y compañero de Luis Díaz.

“Creo que es mejor defensor que él”: Servet Cetin explicó sus argumentos para decir que Davinson Sánchez es mejor que Virgil van Dijk

van Dijk anotando el segundo gol ante Milan - crédito Claudia Greco / REUTERS

Los motivos que entregó Cetin sobre su opinión fueron basados en la capacidad de adaptación en varias posiciones de Sánchez con respecto a van Dijk y habló que en el fútbol inglés no es habitual que los defensores cambien de posición como pasa en otras ligas: “Creo que Sánchez es mejor que van Dijk. En Inglaterra, los defensores juegan en un solo lugar y no cambian de posición: no juegan como laterales tanto en la derecha como la izquierda. Siempre están en el centro y además son un poco lentos. Interceptan el balón en el centro porque su físico lo permite, pero cuando fallan tienen que abrirse en el campo de juego”, agregó el experimentado central que jugó ante Colombia en la Copa Confederaciones de 2003.

Y explicó su argumento en el partido que jugaron Turquía y Países Bajos el 6 de julio de 2024 por la Eurocopa: “Recuerdo cuando van Dijk tuvo dificultades contra Baris Yilmaz en ese encuentro y por ello digo que Davinson es mejor que Virgil”.

Además destacó que Davinson hace un trabajo más difícil porque tiene que cubrir toda la defensa y mencionó que tiene mejor adaptación que otros centrales y destacó su participación: “Sánchez está activo en el juego. Tiene nivel, juega en un área más amplia. Hace un trabajo complicado, esa es otra razón por la cual digo que Sánchez es mejor que van Dijk. Recuerdo cuando Sami Hyppia (ex defensor central de Liverpool de origen finlandés) vino a Turquía y nadie se sintió atraído por su estilo de juego. Por eso reitero, Sánchez es mejor que van Dijk y muchos defensores de la Premier League”, concluyó Cetin en la emisora Radyospor de Estambul.

Los partidos que se llevarán a cabo para el 26 de septiembre de 2024

El primer duelo de la jornada del 26 de septiembre de 2024 en Europa League lo protagonizaron Fenerbahce de Turquía y Union Saint Royale de Bélgica, Fenerbahce es uno de los rivales históricos del Galatasaray - crédito Murad Sezer / REUTERS

Partido: Fenerbahce (Turquía) vs. Royale Union SG (Bélgica)

Hora: 11:45 a. m.

Estadio: Şükrü Saracoğlu de Estambul

TV: ESPN 3, Disney Plus (Estándar y Premium)

Partido: Malmö (Suecia) vs. Rangers (Escocia)

Hora: 11:45 a. m.

Estadio: Eleda de Malmo

TV: ESPN 4, Disney Plus (Premium)

Partido: Ajax (Países Bajos) vs. Besitkas (Turquía)

Hora: 2.00 p. m.

Estadio: Johan Cruyff de Ámsterdam

TV: Disney Plus (Premium)

Partido: Eintracht Frankfurt (Alemania) vs. Viktoria Plzen (República Checa)

Hora: 2:00 p. m.

Estadio: Deutsche Bank Park de Frankfurt

TV: ESPN 4 y Disney Plus (Premium)

Partido: Steaua de Bucarest (Rumania) vs. RFS (Finlandia)

Hora: 2:00 p. m.

Estadio: Arena Nationala de Bucarest

TV: Disney Plus (Premium)

Partido: Olympique Lyon (Francia) vs. Olympiacos (Grecia)

Hora: 2:00 p. m.

Estadio: Parc Olympique Lyonnais de Lyon

TV: Disney Plus (Premium)

Partido: AS Roma (Italia) vs. Athletic Club (España)

Hora: 2:00 p. m.

Estadio: Olímpico de Roma

TV: Disney Plus (Premium)

Partido: SC Braga (Portugal) vs. Maccabi Tel Aviv (Israel)

Hora: 2:00 p. m.

Estadio: Municipal de Braga

TV: ESPN 3, Disney Plus (Estándar y Premium)

Partido: Tottenham (Inglaterra) vs. Qarabag (Azerbaiyán)

Hora: 2:00 p. m.

Estadio: de Tottenham Hotspur de Londres

TV: Disney Plus (Premium)