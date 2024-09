“James cayó al Jaguares de allá”: Carlos Antonio Vélez menospreció al Rayo Vallecano

Carlos Antonio Vélez respaldó a Íñigo Pérez en la decisión de dejar en la banca de suplentes a James contra el Girona - crédito Montaje Infobae (@SC_ESPN/X)

La llegada de James Rodríguez al Rayo Vallecano despertó grandes expectativas entre los aficionados que ansiaban ver nuevamente al talentoso colombiano en acción en La Liga. Sin embargo, la ilusión de disfrutar del capitán de la selección jugando con regularidad se ha ido desvaneciendo debido a las decisiones del entrenador Íñigo Pérez.

En tres partidos, el técnico solo le ha dado al cucuteño unos pocos minutos en el terreno de juego, lo que ha generado dudas y cierta frustración entre los seguidores que esperaban un rol más protagónico para James en el equipo madrileño.

James Rodríguez ha sido convocado a tres partidos en el Rayo Vallecano, en dos jugó desde el banco de suplentes y en otro no sumó minutos - crédito captura Directv Sports

Precisamente en el último encuentro del Rayo Vallecano ante el Girona el colombiano no ingresó al campo de juego y permaneció en el banco de suplentes, esta situación generó una serie de suspicacias en la prensa que, incluso, afirmaban que el fichaje de James fue solamente idea del presidente del club y no del director técnico.

En medio del debate generado por la ausencia de James Rodríguez en el empate sin goles, el polémico comentarista deportivo Carlos Antonio Vélez, conocido por sus duras críticas hacia ciertos sectores del deporte, se pronunció sobre la situación del colombiano.

Vélez señaló que la falta de minutos para el ‘10′ no obedece a un conflicto personal con el técnico Íñigo Pérez, sino que responde a una decisión tomada en función de los objetivos colectivos del equipo.

El Rayo sacó un valioso punto da la ciudad de Girona - crédito Siu Wu/EFE

Según Vélez, el Rayo Vallecano es un equipo que lucha por mantenerse en la primera división de la liga española, lo que implica disputar cada minuto de los partidos con firmeza.

El técnico Íñigo Pérez había señalado en rueda de prensa que el empate ante el Girona fue un resultado positivo para el equipo, destacando que utilizó a los jugadores adecuados para asegurar el punto. Vélez subrayó que, dada la situación del club, cada decisión táctica está orientada a garantizar la permanencia, y no necesariamente a dar protagonismo individual a jugadores como James Rodríguez.

El comentarista futbolístico indicó que el Rayo es un equipo de poco reconocimiento por lo que el lujo del crack colombiano puede ser poco funcional en diversos partidos donde van a requerir de la capacidad física para defender un resultado.

“Queda la sensación de que en Colombia no saben a qué tipo de equipo llegó James. James llegó al Jaguares de allá, con todo respeto por Jaguares, o al Patriotas de allá, con todo respeto por Patriotas. Es un equipo que está peleando por sobrevivir, ese es el campeonato del Rayo. Entonces, ‘puntico’ que agarre aquí, ‘puntico’ que agarre allá, cualquier cosa sirve. Y para eso, James es flojito. A ese técnico lo llevaron para salvar al equipo, no para complacer a los colombianos. Él lo mira desde lo futbolístico, mientras que nosotros, o la mayoría de los colombianos, lo miramos desde lo afectivo. Pero con afecto y amor no se ganan títulos. El talento creativo, la magia de la zurda, a veces no es suficiente; llenará las retinas, pero no la tabla de puntos”, comentó Vélez en Antena 2 en su programa Palabras Mayores.

Se espera que en el próximo partido pueda sumar más minutos - crédito Mariscal/EFE

En rueda de prensa Pérez fue enfático en señalara que la ausencia de James y otros jugadores en Girona se dio exclusivamente para lograr mantener el resultado, el cuál les dio un punto que los mantienen dentro de los 10 primeros de LaLiga.

“Bueno, el otro día lo expliqué, lo intenté explicar. Para ser claro, que mis cambios siempre van a ir en la dirección de encontrar, modificar o alterar el partido en este caso o que permanezca como está si es que está gustando. Hoy creía que los jugadores que han entrado eran de otras características para poder sostener un partido que lo estábamos sujetando con pinzas y bueno, a eso se debe”.

Mientras tanto, periodistas españoles y colombianos han alimentado rumores que sugieren que el fichaje de James Rodríguez fue una iniciativa de Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, y no una petición directa del entrenador Íñigo Pérez. Además, se ha informado que al colombiano se le estaría exigiendo un mayor esfuerzo físico y velocidad en los duelos, factores que el cuerpo técnico considera claves para su adaptación al equipo y su desempeño en LaLiga .