Le bajaron la ‘caña’ a James Rodríguez por su actuación en la selección Colombia: “No le gusta entrenar”

James Rodríguez ha sido determinante para la selección Colombia en Copa América y eliminatorias - crédito Federación Colombiana de Fútbol

James Rodríguez se encuentra en un nuevo proceso para salir adelante en su carrera, todo gracias a que firmó contrato con Rayo Vallecano, debutó en la nueva temporada en la Liga Española y tiene opciones de ser titular en poco tiempo, todo gracias a su actuación en la selección Colombia.

Sin embargo, el volante recibió una fuerte crítica por su paso por la Tricolor, sobre todo por su desempeño en la Copa América, en la que logró seis asistencias y un gol, convirtiéndose en el mejor jugador del torneo en Estados Unidos y siendo subcampeón con el equipo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Más allá de eso, tanto la afición del combinado nacional como la del Rayo Vallecano confían en que James vuelva a ser la estrella que brilló en Real Madrid entre 2014 y 2015, sobre todo ahora en su regreso a España porque tiene opciones de ser titular frente al Atlético de Madrid.

“En los juegos difíciles no apareció”

Durante el proceso del técnico Néstor Lorenzo, uno de los objetivos cumplidos por el argentino era recuperar el nivel de James Rodríguez, ya que fue uno de los responsables de la eliminación en la clasificatoria a Qatar 2022 y con mucha irregularidad en clubes.

Pese a que James volvió a ser figura de la Tricolor, el periodista Carlos Antonio Vélez no lo vio así y criticó la manera como fue elegido como el mejor jugador de la Copa América, al señalar que se dio por decisión de los aficionados y no por un grupo de expertos.

El volante colombiano James Rodríguez hizo seis asistencias y un gol con Colombia en la Copa América - crédito Jacob Kupferman/AP Foto

“Totalmente ratificado. No me he tragado ninguna palabra. La elección de James Rodríguez como mejor jugador de la Copa América fue una decisión del pueblo. Esa era una votación de una cerveza que puso la gente a votar, es como las famosas encuestas por Internet, y no le estoy quitando ningún mérito”, dijo.

Para el comunicador de Antena 2 y Win Sports, James Rodríguez fue determinante en buena parte de los juegos de la Tricolor, pero no tuvo ese peso en semifinales y la final, en esta última cayendo ante Argentina en tiempo extra para perder tanto el título como el invicto.

James Rodríguez junto a sus distinciones obtenidas en la Copa América Estados Unidos 2024 - crédito @jamesrodriguez / X

“Estoy diciendo una cosa que es verdad: figura ante Paraguay, Costa Rica, Panamá y en parte Brasil, me discuten amigos del fútbol que no fue figura contra Brasil, pero yo lo meto. En cambio, en los juegos difíciles contra Uruguay y Argentina no apareció. Ahí es donde deben aparecer los jugadores diferenciales”, señaló.

“A James le gusta el pechiche”

Para muchos aficionados, es una sorpresa que James Rodríguez brillara en la Copa América porque venía de disputar solo ocho partidos en el primer semestre de 2024, marcando un gol y una asistencia con São Paulo y desde abril no sumaba minutos en el club brasileño.

Carlos Antonio Vélez explicó que la razón para que el volante le fuera buen en la selección Colombia es porque no le exigen un entrenamiento de alto ritmo como a sus compañeros, pero que en otros equipos lo condena al banco de suplentes como pasó en el conjunto paulista.

Según el periodista Carlos Antonio Vélez, James Rodríguez no entrena en la selección Colombia y por eso se siente mejor en el equipo - crédito Sam Navarro/USA TODAY Sports

“Yo le voy a decir por qué en la selección Colombia todo le sale bien, porque en la Selección no se entrena y a él no le gusta entrenar. A él le gusta el ‘pechiche’, ese ha sido su hábitat y por eso 11 técnicos lo han mandado al banco. El equivocado no soy yo, que las palabras se las traguen los 11 técnicos”, afirmó el periodista.

Cabe recordar que James debutó hasta el 16 de septiembre con Rayo Vallecano ante el Osasuna, ingresó al minuto 85 y no figuró en el juego, pero ahora tendría opción de ser inicialista ante Atlético de Madrid, si el técnico Iñigo Pérez lo quiere así.