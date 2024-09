Jugador de Millonarios que abandonó el fútbol profesional colombiano ahora trabaja en un lavadero de carros en Estados Unidos: y le va mejor

El momento donde el ex mediocampista besa el trofeo que le dio la estrella 14 a Millonarios el 16 de diciembre de 2012 - crédito Mauricio Alvarado / Colprensa

La sequía que tuvo Millonarios de 24 años sin ganar un campeonato en Colombia finalizó el 16 de diciembre de 2012, cuando el equipo de Hernán Torres venció a Medellín desde el punto penal en el estadio El Campín.

Uno de los jugadores más destacados en esa histórica estrella, junto a Mayer Candelo, Rafael Robayo, Wilberto Cosme y Luis Delgado, fue Esteban Ganiza Ortiz.

Ganiza Ortiz, que vistió también las camisetas de Independiente Medellín, Atlético Huila, Deportes Quindío en Colombia, en la actualidad, se dedica a una actividad que está totalmente alejada del balón de fútbol: el lavado de carros en territorio norteamericano.

De jugador de fútbol profesional a trabajar en la lavandería de carros en Estados Unidos

El jugador en la actualidad se encuentra dirigiendo una escuela de fútbol, practica el deporte del balompié de forma aficionada y también está trabajando en una lavandería - crédito Ganiza Ortiz / Facebook

En un principio cuando llegó a Estados Unidos, Ganiza Ortiz, se vinculó a su pasión pero desde la parte de formación: la enseñanza del fútbol en la escuela Latinos Soccer.

Además, Ortiz también participó en varios torneos de fútbol aficionados en Estados Unidos, en donde recibió dinero por participar en ellos, aunque su estancia en Norteamérica, lo guio a buscar otras oportunidades en otros campos laborales.

En entrevista con Gol Caracol el 29 de agosto de 2024, el jugador entregó detalles sobre su nuevo estilo de vida y comentó detalles sobre su estilo de vida.

“En este momento me encuentro viviendo en California. He visto muchas oportunidades y esa fue la decisión que tomé. Trabajé en temas de pintura, construcción, en un lavadero de carros y también en el Club Latinos Soccer, en donde soy director técnico de niños y adolescentes. Eso es lo que hago acá, me motivó aprender a hacer otras cosas, por el dinero que uno se gana, pues le pone más interés y vale la pena estar en Estados Unidos”, declaró Ortiz al Gol Caracol.

También dentro de la misma charla, habló sobre los detalles de su participación en los torneos aficionados en Estados Unidos, en donde declaró que se siente a gusto de jugar en este tipo de eventos y que se siente satisfecho.

“Ya los fines de semana, en otra parte de mis ingresos, los fines de semana es que juego en torneos aficionados, donde disputo de tres a cinco partidos. Y en cada partido cobro entre 150 y 200 dólares por juego, por lo que uno siempre está bastante ocupado y hago lo que más me gusta en la parte deportiva, es una bendición”. explicó el mediocampista campeón con Millonarios en la liga de Colombia en el 2012.

Si se suma el total de partidos que juega Juan Esteban Ortiz y se multiplica por el valor que gana, el ex mediocampista estaría ganando un aproximado de 1000 dólares, que en la conversión a pesos colombianos, da una cifra total de $4.175.922 pesos colombianos.

Además, en una entrevista que tuvo con el programa de Win Sports y Pulzo, Impulzivos, Ganiza comentó que en el lavado de carros gana 18 dólares por hora, que serían $75.000 pesos colombianos, y así habló sobre su labor en esta profesión.

“Mi trabajo allí es más relajado porque yo soy el que acomoda los carros. Al principio me tocó secarlos y después me ascendieron. Ahora estoy más tranquilo”, añadió Ganiza Ortiz.

Pero no todo para Ortiz es alegría; en la misma conversación explicó que a veces siente nostalgia por estar lejos de su tierra natal, y así se refirió el oriundo de Caucasia, Antioquia.

“No puedo negar que me hacen falta mi mujer y mi hija que viven en Venezuela, también extraño a mis viejos y mis amigos. Hacer planes con ellos, pero bueno, estamos acá en Estados Unidos, pensando en un mejor futuro para todos ellos”, concluyó Ortiz.

Lo último de Ganiza Ortiz en el fútbol profesional

El momento donde el ex mediocampista se sube al arco de el Estadio El Campín al momento de ganar la estrella 14 a Millonarios el 16 de diciembre de 2012 - crédito Mauricio Alvarado / Colprensa

El último equipo a nivel profesional de Ortiz fue Estudiantes de Mérida, club que juega en la primera división del fútbol de Venezuela. En aquel club, según la recopilación de la página de estadísticas Soccerway, jugó un total de 20 partidos (entre los cuales disputó 10 encuentros como titular) y sumó 841 minutos.

En Colombia, su último equipo fue Unión Magdalena, en donde no tuvo la regularidad esperada: solamente jugó un total de 7 partidos (entre la segunda división del balompié nacional y la Copa Colombia) y jugó como titular en tres partidos.