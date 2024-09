Polémica arbitral en el partido que empataron Lanús y Medellín por los cuartos de final de la Copa Sudamericana: “Es muy particular eso”

El Independiente Medellín tuvo como principal figura a su arquero: Eder Chaux - crédito JUAN MABROMATA /AFP

El Deportivo Independiente Medellín (DIM), disputó en Argentina el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2024. Los dirigidos por Alejandro Restrepo enfrentaron a Lanús en un disputado duelo, en el que el arquero del Poderoso de la Montaña, Éder Chaux, salvó la noche para los colombianos que se llevaron un valioso empate sin goles.

El poderío ofensivo del ‘Granate’, apodo de Lanús, se evidenció con 29 remates al arco, en comparación de tan solo ocho disparos del Dim, pero la ineficacia de los delanteros argentinos, la gran noche de Chaux y el VAR evitaron que el cuadro dirigido por Ricardo el Ruso Zielinsk se pusiera adelante en la llave que definirá uno de los cuatro semifinalistas del segundo torneo más importante del continente.

Uno de los temas que acaparó la atención del partido fue la actuación del árbitro central brasileño, Wilton Sampaio, y del equipo arbitral del VAR, quienes anularon dos goles y una acción de penalti que favorecían al equipo local.

Colombianos y argentinos definirán el próximo miércoles el paso a la semifinal de la copa continental - crédito Juan Ignacio Roncoroni/EFE

La acción del penalti descartada por el juez central ocurrió cuando sancionaron una supuesta carga ilícita de Fainer Torijano sobre el delantero argentino Walter Bou, pero tras un análisis desde el VAR le señalaron al brasilero que había sido una jugada legal por lo que se retractó de la acción, sembrando rechazo en el estadio de la Ciudad de Lanús.

Respecto a las acciones de gol anuladas ocurrieron en los dos tiempos, la primera se presentó cuando desde el VAR le informaron a Sampaio que el delantero del ‘Granate’ Carlos Izquierdoz estaba en posición adelantada por lo que fue invalidada la anotación.

El otro incidente pasó en el tramo final de la segunda parte, cuando decidieron sancionar una falta de Walter Bou sobre Pablo Lima, ahogando el grito de gol de los argentinos que esperaban ver materializado un gol de las tantas opciones que crearon.

Ambos entrenadores resaltaron que el duelo de vuelta será un partido disputado y parejo - crédito JUAN MABROMATA / AFP

Precisamente el Ruso Zielinsk habló en rueda de prensa tras el partido de las polémicas decisiones que los dejaron empatados, el entrenador de Lanús indicó que no es una persona que suele señalar los errores arbitrales, pero que el gol de Walter Bou “fue claro”.

“Me dejo conforme el equipo, fue superior y le generó varias situaciones de gol al rival. Que se yo, más de tres goles (…) El VAR nació a partir de buscar un elefante, no una hormiga. No opino de los árbitros, pero el gol de Bou fue claro. Es una pelota disputada. El VAR te llama, no te llama, es muy particular eso. Prefiero enfocarme en el partido que viene y nada más”.

Así mismo señaló el director técnico del ‘Granate’ que ahora lo que queda es un disputado duelo en Medellín debido a que se enfrentaran dos clubes parejos que están detrás del mismo objetivo.

Ricardo Zielinski, se refirió al empate con Medellín por Sudamericana - crédito Jarbas Oliveira/EFE

“Es una Serie abierta, tenemos que ir a buscar un buen resultado a Colombia. Es importante sacar una diferencia, pero evidentemente los equipos hoy se midieron, son 180 minutos y hay que estar con mucha confianza para buscar la clasificación. Hay que jugar partidos difíciles, estar en los detalles. No se nos dio el triunfo por circunstancias. Vamos a buscar hacer un mejor partido que el de hoy en Colombia. Está todo muy parejo”, concluyó Zielinsk.

Por su parte Alejandro Restrepo resaltó la historia en copas continentales que tiene el club de argentina, pero que a la hora de jugar estarán en las mismas condiciones el próximo 25 de septiembre en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín.

“Lanús es un buen equipo, que ya ha sabido ser campeón de torneos continentales, pero estamos mano a mano. La serie está abierta y vamos a analizarlo (...) Ojalá podamos ganar la serie de vuelta en casa para estar en la semifinal, algo que hace mucho tiempo un equipo colombiano no consigue. Pero eso no distrae”.