Carlos Antonio Vélez se mostró esquivo a la posibilidad de alargar el contrato de Falcao en Millonarios: “viven del recuerdo”

El periodista deportivo se refirió a la posibilidad de alargar el contrato del histórico goleador en el club embajador - crédito Montaje Infobae (Colprensa/Millonarios FC)

Radamel Falco García ha sido uno de los fichajes más mediáticos del fútbol colombiano. El histórico goleador de la selección Colombia llegó a Millonarios con la intención de brillar con el club capitalino y disputar la liga profesional del país, pero una nueva lesión está posponiendo el sueño del ‘Tigre’.

Aunque de acuerdo con un trino del periodista deportivo y reconocido hincha del club capitalino, Antonio Casale, las intenciones tanto del equipo como del histórico delantero serían renovar durante un periodo más con Millonarios.

“Los asesores de @FALCAO trabajan para poder hacer posible que se quede un semestre más en @MillosFCoficial, según me cuentan fuentes del club. Es el deseo del jugador y de la institución. Sería ideal. ¡Ojalá! (SIC)”.

El escepticismo de Vélez

El periodista deportivo Carlos Antonio Vélez, reconocido por sus controvertidos y hasta a veces impopulares declaraciones, no se mostró positivo respecto al anuncio de Casale. Incluso, Vélez llegó a comparar el caso de Falcao con el de David Ospina donde todos alrededor de ellos “viven del recuerdo”, según el comentarista futbolístico.

“Es una pena tenerlo que decir, pero hay que decirlo: hay dos equipos que han hecho unas inversiones altísimas en jugadores como Ospina y Falcao, que viven del recuerdo. Los queremos mucho, sí, pero cuando no se puede, no se puede. Y Millonarios queriendo alargar un año más lo de Falcao…”, afirmó Vélez en el programa Planeta fútbol.

De acuerdo con el periodista deportivo la obligación del equipo es ganar un nuevo título y nuevamente optar por participar en un torneo internacional no “lucir” un refuerzo. Además enfatizó Vélez que el club y el jugador tienen una deuda con la institución debido a que no le han respondido a la fanaticada que masivamente se abonó para respaldar a Millonarios en esta temporada.

“La prioridad de Millonarios no es lucir a Falcao, es ganar un título y participar en las copas. Que hagan lo que quieran, ellos son dueños de su plata, pero no sobra decirles que es una apuesta complicada que no garantiza nada. La plata está ahí, pero la gente está defraudada porque no le pudieron cumplir. La culpa no la tiene Millonarios, la tiene Falcao…”

Aunque Vélez destacó que Falcao es una figura histórica que genera respeto y admiración entre los colombianos, él incluido, su paso por Millonarios ha sido discreto, con solo un gol en seis partidos, evidenciando un rendimiento por debajo de las expectativas para el club embajador.

“Lo queremos mucho, es un gran tipo y es ídolo de todos, incluido quien habla, que tiene pocos ídolos. Pero es que hay que ver la utilidad, costo y beneficio y eso no ha funcionado”.

Qué tan grave es la lesión de Radamel Falcao García

La lesión miotendinosa del gastrocnemio medial, como la que sufre Falcao en su pierna derecha, es una afección que involucra tanto el músculo como el tendón. El gastrocnemio, comúnmente conocido como el gemelo, es uno de los músculos principales de la pantorrilla. Se compone de dos cabezas, lateral y medial, siendo esta última la afectada en el caso del delantero colombiano. Este músculo es crucial para movimientos como correr, saltar y cambiar de dirección, lo que explica por qué una lesión en esta área es tan limitante para un futbolista de alto rendimiento.

Una lesión miotendinosa se refiere al daño en la unión entre el músculo y el tendón, una zona de alta vulnerabilidad debido a la tensión que se genera durante actividades físicas intensas. Este tipo de lesiones puede variar en gravedad, desde desgarros leves hasta rupturas significativas. En el caso de Falcao, el tiempo estimado de baja es de al menos 8 semanas, lo que indica que probablemente haya sufrido un desgarro de moderada a alta gravedad.

La recuperación implica reposo, fisioterapia y, en algunos casos, el uso de tratamientos avanzados como terapias de regeneración celular. Su regreso dependerá de cómo responda a la rehabilitación y de evitar recaídas.