Jersson González está de pelea con la hinchada del América: “Venga pues manténgame”

Jersson González, recordado jugador y campeón con América de Cali, actualmente trabaja con el Deportivo Cali - crédito Ricardo Maldonado Rozo/Pool vía REUTERS

América de Cali, a lo largo de su historia, ha estado lleno de futbolistas que escribieron su nombre en la institución por sus títulos, reconocimiento y aporte para llevar al equipo a lo más alto, así como levantarlo en los peores momentos.

Uno de ellos fue Jersson González, que actualmente está de pelea con los hinchas de los Diablos Rojos, todo por una serie de críticas por su nueva labor con el Deportivo Cali, el rival de patio de los Escarlatas y con el que lleva algunos días desempeñándose en la cantera.

Sumado a eso, el también extécnico del América, en periodos de interinato, también le respondió a los aficionados de los Azucareros por la misma razón, debido a su pasado con la Mechita, dejando claro además que ya venía con acercamientos con el club.

“No vi ningún hincha llevándome una libra de arroz”

América ha pasado por un periodo en el que no cuenta con un proceso claro a largo plazo, debido al cambio constante de entrenador por los resultados, prueba de ello está con Lucas González y César Farías, que solo duraron entre tres y siete meses en el banquillo.

Jersson González, ídolo del rojo, solo fue interino y, en medio de la falta de empleo, se fue al Deportivo Cali para trabajar en las divisiones inferiores, que le costó una serie de críticas por parte de los aficionados, como lo dijo en Zona Libre de Humo: “Me tiene sin cuidado lo que digan en las redes, es normal, se presta para todo, soy un profesional del fútbol”.

Esta es la imagen en donde se confirma la presencia de Jersson González como formador en la academia del Deportivo Cali en Estados Unidos - crédito academiadeportivocaliusa/Instagram

El exfutbolista le respondió a ese sector de la afición que lanzó comentarios en su contra por su decisión: “Venga pues manténgame. Págueme las tarjetas, págueme lo de mi casa, págueme lo de mi carro y yo me quedo en mi casa sin ningún problema”.

“Todo el mundo sabe que yo soy hincha de América de Cali y desde que salí del Deportivo Pasto no vi ningún hincha llevándome una libra de arroz o azúcar a la casa o pagar deudas”, añadió González, que desde inicios de septiembre comenzó su labor en la academia Azucarera en Miami.

“Yo no estoy ni robando”

Como si fuera poco, Jersson González no solo se ganó de enemigos a una parte de los hinchas del América, sino que también recibió críticas de los simpatizantes del Cali por su pasado en el rojo, pues ganó cuatro estrellas y la Copa Merconorte 1999.

En cuatro ciclos con el América de Cali, Jersson González logró cinco títulos - crédito Colprensa

“Hace muchos años salí a pedirles disculpas a la gente de Deportivo Cali por algo que yo dije en medio de mi ego y de mi morbo, ahora estoy trabajando y estoy luchando para ser DT de un equipo profesional”, mencionó el entrenador en el medio radial.

Luego de eso, le envió un fuerte comentario a quienes lo critican: “Vengo y estoy trabajando. Yo no estoy ni robando, yo no estoy tratando mal a nadie, estoy colocando a disposición mi conocimiento y la preparación que he tenido a lo largo de mi vida futbolística. Nos piden más a nosotros que a un presidente”.

González dejó claro que se encuentra comprometido con los verdiblancos, pues tiene la experiencia para el trabajo y la quiere aplicar en Estados Unidos: “Estoy metido totalmente en el proyecto, es lo que hice con América de Cali durante 6 años, preparando los jugadores”.

Jersson González llegó a la final del primer semestre de 2023 con Llaneros en la segunda división, perdiendo ante Patriotas - crédito @clubllanerosfc/X

“Estoy muy orgulloso de lo que he hecho hasta el momento, fui interino con América, llegué a una final con Llaneros en un gran proceso, estuve en Deportivo Pasto”, finalizó el exfutbolista, que por ahora no volvería al fútbol profesional.