Juan Felipe Cadavid reveló cuál fue el comentario que habría llevado a Julián Téllez a agredirlo físicamente

En el periodismo deportivo colombiano, uno de los canales que ha tomado más visibilidad es Win Sports. Los fanáticos del fútbol colombiano lo han convertido en una de las opciones para mantenerse informado del torneo y equipos de la liga profesional colombiana.

En ese contexto, Saque Largo se ha consolidado como uno de los programas insignia del canal de televisión, destacándose por su formato que reúne a una diversa gama de periodistas, exfutbolistas y expertos en deporte.

Tal vez, uno de los incidentes más recordados es uno que pasó fuera de televisión, pero que logró convertirse en noticia nacional. Se trata de la agresión física que sufrió el periodista y entonces director del programa, Juan Felipe Cadavid, a manos de su colega y exfutbolista Julián ‘El Matador’ Téllez.

Todo habría tenido lugar durante una acalorada discusión que terminó en una cachetada por parte Téllez a Cadavid en los camerinos del canal. El incidente ha sido comentado por partes en algunos pódcast y espacios digitales, pero Cadavid reveló en Otro Fútbol Podcast lo que motivó a su compañero a agredirlo físicamente.

El periodista deportivo, que ha tenido una prestigiosa carrera en medios de comunicación, resaltó que la violencia no es una salida, referenciando unas declaraciones previamente realizadas por Téllez en las que compartió su versión del incidente.

“Yo creo que las cosas no se solucionan con golpes, y en el pódcast que vi, él dijo que en el fútbol estaba acostumbrado a resolver las cosas a los golpes,”, expresó.

De acuerdo con Cadavid, la pelea o agresión que sufrió fue por haber llamado “doble rata” a ‘El Matador’ Téllez, quien respondió violentamente abofeteándolo.

“Estábamos en el camerino Eduardo Luis, Julián y yo viendo el homenaje a la tragedia del Chapecoense, y ellos dos empezaron a discutir. Él le dice a Eduardo Luis que los periodistas son unas ratas, entonces yo me volteo y le digo: ‘Entonces usted es doble rata, porque lo es como persona y ahora es periodista’”.

Tras ese tenso incidente, Cadavid explicó que no reaccionó por temor a ser despedido. Como director del programa, decidió informarle a Téllez que, durante las grabaciones, lo trataría como a cualquier otra persona, pero que nunca más mantendría ningún tipo de relación con él fuera del ámbito laboral.

La versión del ‘Matador’ Téllez

Por su parte el reconocido exfutbolista que militó en históricos como Millonarios, América de Cali y Vélez Sarsfield, comentó hace varias semanas en el el programa digital SíSePuedCast, cómo fue exactamente el instante de la cachetada contra su compañero.

“Al terminar el programa, seguimos hablando. Nos fuimos Eduardo, Juan Felipe y yo al camerino y continuamos discutiendo por el pasillo sobre la misma discusión. Juan Felipe estaba sentado en una silla, Eduardo en la otra, y yo estaba de pie desmaquillándome. Seguimos discutiendo acaloradamente hasta que, de repente, Juan Felipe me dijo: ‘Es que usted es una rata’. En una discusión caliente, cuando te lanzan un insulto así, cargado de todo lo que venía pasando, terminó pagando el que menos tenía que pagar, porque yo con Juan Felipe tenía una extraordinaria relación”.

Al igual que Cadavid señaló que tras aquel incidente su relación personal se acabó. En el podcast el ‘Matador’ admitió que lamenta lo ocurrido debido a que con el periodista tenía una relación cercana que terminó finalizando por una imprudencia y falta de madurez.

“Pero ante un insulto en una situación así, es a veces imposible contenerse. Yo, después de ese momento, fui sancionado. El presidente Mauricio me advirtió que esto terminaría mal algún día. No, no me despidieron, nos sancionaron y volvimos al trabajo. Pasamos por recursos humanos y le dije a Juan Felipe: ‘Si tengo que pedirte disculpas, te las pido’, y le di la mano. Él me dijo que las aceptaba, pero nunca más volveríamos a tener relación”.