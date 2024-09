Martín Liberman defendió el triunfo de Colombia y recordó que “en el mundial, Argentina fue totalmente beneficiado”

Liberman defendió la decisión de Piero Maza - crédito AP/@MartínLiberman/Instagram

El triunfo de Colombia contra Argentina por la octava fecha de las eliminatorias sudamericanas ha generado polémica en el continente, principalmente porque el gol de la victoria se registró luego de una acción que el árbitro chileno Piero Massa no considero infracción, pero segundos más tarde fue llamado por el VAR.

En la conversación entre árbitros que publicó Conmebol, se escucha al AVAR Benjamín Saravia indicarle al chileno: “Piero, tenemos un penal en el área a favor de Colombia. Momento, estamos chequeando la APP”, por lo que tras observar la jugada en varias ocasiones, indicó: “listo, voy con penal sin tarjeta amarilla”.

La molestia de los argentinos por la decisión del árbitro se conoció en la rueda de prensa, en la que el entrenador Lionel Scaloni afirmó que “ese penal, el único que lo vio fue el árbitro y los cinco del VAR”; además, varios jugadores rechazaron tener que jugar a las 3:30 p. m. en Barranquilla.

Periodista argentino salió en defensa de Colombia

Los audios del VAR han generado polémica en Latinoamérica - crédito Getty

A pesar de que gran parte de los medios en Argentina rechazaron el accionar de Piero Massa, el periodista Martín Liberman no compartió la postura de sus colegas y en diálogo con El Futbolero deslegitimó las críticas de sus compatriotas y se mostró a favor de los colombianos, recordando que “en el mundial, Argentina fue totalmente beneficiado”.

“Hay muchas voces que se alzan diciendo que el árbitro fue un poco desparejo y que inclinó la cancha en favor de Colombia. Yo creo, en todo caso, que los árbitros se equivocan, que son malos, pero de ninguna manera creo que haya alguna animosidad. En todo caso, no la habría contra nosotros, contra Argentina. Si en el Mundial Argentina fue totalmente beneficiado, le dieron penales que no fueron, ¿por qué ahora habrían de perjudicarnos? Realmente no lo veo, no lo creo”, afirmó Liberman.

El periodista afirmó que el partido entre Colombia y Argentina fue parejo y que el penal a favor de los cafeteros fue claro, mientras que la jugada en la que el arquero colombiano, Camilo Vargas, chocó con Julián Álvarez, él no considera que fue infracción.

“Yo creo que la imprudencia de Otamendi no tiene ningún sentido y que perfectamente puede sancionarse como penal o también no puede ir al piso, no puede ir al suelo en pleno área. No se va al suelo en pleno área porque cuando terminas la barrida te llevaste puesto al jugador, así más no sea con el muslo, y es penal. Es penal, perfectamente puede cobrarse el penal. Yo lo vi varias veces hace un rato y me inclino más por penal que por no penal. El reclamo sobre la jugada de Julián Álvarez no me da la sensación de que sea tan claro”.

James Rodríguez celebra tras anotar de penal el segundo gol de Colombia en la victoria 2-1 ante Argentina por las eliminatorias del Mundial, el martes 10 de septiembre de 2024, en Barranquilla, Colombia. (AP Foto/Ricardo Mazalán)

Liberman afirmó que notó una diferencia notable entre el rendimiento de Argentina contra Chile y lo realizado frente al equipo de Néstor Lorenzo, por lo que destacó que “Colombia es mucho más que Chile” y pidió que los jugadores de la Albiceleste tienen que “saber perder, así como también hay que saber ganar”

“Las actitudes de algunos jugadores argentinos quejándose después del partido, reclamándole al árbitro Piero Massa que no cobró los penales o que cobró penales que no fueron, digo, muchachos, están las dos caras de la moneda. La cara y la seca. La cara fue toda la de Qatar, con penales que no fueron, como el de Arabia, como el de la final, como el de Polonia. Todavía Szczęsny se está preguntando qué fue lo que le cobraron”, destacó el periodista argentino.

Por último, Liberman se pronunció sobre el empujón de Emiliano Martínez a un camarógrafo y aunque recriminó el accionar de su compatriota, afirmó que en Colombia hubo “exageración y una victimización” sobre la situación.

“Párrafo aparte: Martínez no se hace, no se le pega la cámara tampoco, no se ponen trofeos en el campo. Me parece que Martínez tiene cosas que son increíbles como arquero, ¿quién podría discutirlo? Pero sus gestos y actitudes creo que pueden ser corregidos”.