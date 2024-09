Faryd Mondragón aún no firma contrato con el Junior de Barranquilla: esta es la razón

El exportero Faryd Mondragón fue anunciado como colaborador en el cuerpo técnico de César Farías en Junior de Barranquilla - crédito Colprensa

Junior de Barranquilla empezará su etapa con el técnico César Farías el 11 de septiembre, cuando visite al Independiente Medellín por los octavos de final en la Copa Colombia en Itagüí, esperando un buen resultado para asegurar la clasificación a cuartos de final en casa.

El entrenador venezolano esperaba a Faryd Mondragón para que fuera su asistente técnico, pero hasta el momento sigue sin firmar contrato y tanto el timonel como el resto de sus colaboradores lo esperan, ya que empezaron trabajos desde hace una semana.

Mientras tanto, el cuadro barranquillero se encuentra expectante a lo que pueda pasar en el estadio Ditaires, donde enfrentará a un equipo que también viene de cambiar timonel, con Alejandro Restrepo, y la mente puesta en los cuartos de final en la Copa Sudamericana, en la que se medirá ante Lanús el 18 de septiembre.

¿Qué pasó con Faryd Mondragón?

Cuando se supo que Arturo Reyes dejaba el cargo y César Farías era su reemplazante, que incluso asumió labores el 3 de septiembre, cuando despidieron al samario, una de las noticias que llamó la atención fue el anuncio de un colaborador que no tenía experiencia en equipos desde el banquillo.

Se trataba de Faryd Mondragón, exportero que desde su retiro, en 2014, trabajó con el canal Win Sports como comentarista deportivo y acompañando al periodista Carlos Antonio Vélez en buena parte de sus programas y transmisiones, aunque comenzó con muchas críticas por parte de los televidentes por sus comentarios.

Durante una charla en el programa Planeta Fútbol, el martes 10 de septiembre, el actual comunicador afirmó que la razón para no firmar con Junior es por el tema económico, en el que aún no llega a un acuerdo con los directivos y recibirá una nueva propuesta.

“Lo económico no es una prioridad, es un tema de sentimientos. Como dice uno futbolísticamente, me picó el bichito otra vez de poder estar en la cancha. Agradecido con el profe Farías, con don Fuad y la gente del Junior. Me han pedido dos o tres días para hacerme llegar a una contrapropuesta económica, así que si llego a un acuerdo económico con ellos, me estaré vinculando con Junior, pero por ahora, hoy, estoy en Win y seguiré en Win hasta que no ocurra lo contrario”, afirmó.

Queda por saber si Mondragón acepta la propuesta del máximo accionista de los Tiburones, que será su primera oportunidad desde el banco y en un equipo en el que nunca estuvo como jugador activo, pero con la experiencia de pasar por distintos conjuntos en Sudamérica, Europa y Estados Unidos.

La reunión con Fuad Char

Faryd Mondragón también explicó cómo fueron las conversaciones con los rojiblancos para unirse a César Farías: “En la primera reunión, en la primera instancia, no hubo acuerdo. Ya dependerá de Junior, ya sea que me haga llegar la propuesta o no, porque puede ser que simplemente no, pero desafortunadamente en la primera reunión no hubo un acuerdo económico, que no es responsabilidad ni culpa de nadie, es simplemente una negociación”.

“Como lo dije, no es una prioridad lo económico, pero es, simplemente, quedar en unos estándares normales que cualquier profesional necesita para ejercer, así que esperaremos. Se dé o no se dé, siempre lo he dicho, ya el hecho de haber conocido a don Fuad, el hecho de que Junior me haya tenido en cuenta, que el cariño de la gente hincha del Junior, no solamente en Barranquilla, en todo el país, me lo haya manifestado, para mí ya es un honor y un privilegio”, añadió.

Para terminar, Mondragón mencionó que se encuentra ilusionado por ser asistente técnico del Junior de Barranquilla: “Si se da, estaría feliz y ya lo he dicho, me encantaría encaminar esta aventura nueva y si no se da, pues seguiré aquí en mi casa con todos ustedes”.