Copa Colombia: Dimayor dio a conocer la programación de los octavos de final

Atlético Nacional es el vigente campeón de la Copa Colombia - crédito Luis Eduardo Noriega Arboleda/EFE

Debido a la organización del Mundial Femenino Sub-20, Millonarios FC no podrá utilizar su estadio habitual, El Campín, para los partidos de la Copa Colombia 2024. Ante la imposibilidad de emplear el estadio Bello Horizonte de Villavicencio debido a problemas logísticos, el equipo capitalino jugará en el Estadio Metropolitano de Techo en Bogotá.

La Copa Colombia 2024 está próxima a reanudar su actividad con los octavos de final a partir del miércoles 11 de septiembre. La primera contienda será entre Independiente Medellín y Junior de Barranquilla en el Estadio Metropolitano Ditaires. Este encuentro fue adelantado por la participación del Poderoso de la Montaña en la Copa Sudamericana, según la información de la Dimayor.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Las demás fechas de los octavos de final se disputarán entre el 16 y 19 de septiembre. Conforme a un comunicado de la Dimayor, los encuentros serán transmitidos por diferentes plataformas.

En la publicación detallan las fechas, horas y canales de transmisión de cada uno de los partidos, destacando que varios de ellos estarán disponibles en YouTube. Solo tres partidos se emitirán por señal de televisión abierta: Alianza FC vs. Atlético Nacional, Fortaleza vs. Deportivo Cali, y Millonarios vs. Atlético Bucaramanga.

La organización ha hecho un esfuerzo considerable para asegurar que el público pueda acceder a los juegos. Sin embargo, el cambio de sede para Millonarios FC es particularmente significativo, ya que les permite evitar problemas logísticos tras dificultades anteriores con el estadio de Villavicencio. El Metropolitano de Techo será el escenario para su partido local, un par de días después de que Fortaleza juegue contra el Deportivo Cali en el mismo lugar.

La expectativa por estos octavos de final es alta, dado que los equipos buscarán avanzar en una de las competiciones más importantes del fútbol colombiano. La Copa Colombia ofrece la posibilidad de ganar un título adicional y también brinda una plaza en torneos internacionales, lo que añade un incentivo extra para los clubes participantes en esta fase del campeonato.

Programación completa de los octavos de final Copa Colombia

El ganador de la Copa Colombia clasifica a la Copa Libertadores del siguiente año - crédito Camila Díaz/Colprensa

Septiembre 16

Alianza FC vs. Atlético Nacional

Hora: 6:30 p. m. (hora colombina)

Transmisión por: Win+

Septiembre 17

Envigado vs. Jaguares

Hora: 4:00 p. m.

Transmitido por: YouTube

Deportes Tolima vs. Deportivo Pasto

Hora: 7:00 p. m.

Transmitido por: YouTube

Fortaleza vs. Deportivo Cali

Hora: 8:00 p. m.

Transmitido por: Win y Win Sports

Septiembre 18

Boyacá Chicó vs. Águilas Doradas

Hora: 7:00 p. m.

Transmitido por: YouTube

Septiembre 19

Millonarios Vs. Bucaramanga

Hora: 8:30 p. m.

Transmitido por: Win Sports+

Atlético Nacional, el vigente campeón

El cuadro Verdolaga es el vigente campeón del certamen - crédito Juan Cardona/Colprensa

El Rey de Copas ha tenido un daño complicado debido a los constantes cambios en el banquillo técnico. Sin embargo, el cuadro antioqueño no deja de ser favorito al título de la Copa Colombia bajo la dirección técnica del mexicano Efraín Juárez.

Cabe recordar que, Atlético Nacional se coronó campeón de la última edición de la Copa Colombia, también conocida como Copa BetPlay se impuso en la final desde el punto blanco del penal a Millonarios.

El club más ganador de la Copa Colombia

Desde su reanudación en 2011, la escuadra que más veces ha levantado este trofeo es Atlético Nacional, que ha sido campeón en cinco oportunidades, dos de ellas de manera consecutiva (2012, 2013, 2016, 2018, 2021, 2023)

El Independiente Medellín le sigue en la tabla a su rival de patio con tres títulos (1981, 2019, 2020), los mismos de Millonarios (1953, 2011, 2022), mientras que Independiente Santa Fe (1989, 2009) y Junior de Barranquilla (2015, 2017) tienes dos trofeos en sus vitrinas. Deportivo Cali (2010), Boca Juniors (1951), Deportes Tolima (2014) y Equidad Seguros (2008) se han consagrado campeones de Copa Colombia en una ocasión.