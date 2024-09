“Colombia es la mejor selección de América” Iván René Valenciano habló tras el triunfo de Colombia

El exdelantero hizo solicitud a Cesar Farías - crédito @ivanvalenciano9/Instagram

Iván René Valenciano, histórico delantero del Junior de Barranquilla y la selección Colombia, habló y analizó sobre el triunfo de los Cafeteros ante el combinado argentino; además, se refirió a las declaraciones que entregó Lionel Scaloni por el clima.

En sus opiniones´, ‘el Bombardero’, como se le conoce a Valenciano, también calificó al equipo de Néstor Lorenzo como uno de los mejores selecciones de América en la actualidad. A continuación, repasaremos las declaraciones que dejó el ex artillero y ahora comentarista de fútbol.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Colombia es la mejor selección de América”: Iván René Valenciano

El exjugador Iván René Valenciano, máximo goleador del Junior de Barranquilla, criticó la formación de jugadores en Colombia - crédito @ivanvalenciano9/Instagram

Dentro de la invitación que realizó el programa de El Alargue, de Caracol Radio, Valenciano respondió a la pegunta si la selección Colombia es la segunda mejor del continente, después de Argentina.

Valenciano respondió sin duda: “Para mí no es la segunda, es la primera, lo que pasa es que el título de Argentina quita todo. Si se mira por títulos, Argentina y España son las mejores, pero en el caso de España son las mejores, juega bien al fútbol. Lo digo con todo respeto, pero Argentina se enfrentó dos veces con Canadá en la Copa América, no enfrentó a Brasil ni a Uruguay. A mi gusto, Colombia está por encima de Argentina”, analizó el ex artillero colombiano.

Críticas de los argentinos a la prensa, así respondió Valenciano: ‘Nunca lloré, si Scaloni se quiere quejar, que vaya al CAI’

Lionel Scaloni el 10 de septiembre de 2024 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla durante la victoria de Colombia por 2-1 ante Argentina - crédito Luisa Gonzalez / REUTERS

También se refirió sobre las críticas de la prensa argentina sobre el horario del encuentro, quienes se basaron en el clima donde se desarrolló el partido.

“Nunca lloré, siempre disfruté cada partido que jugaba. Nunca me quejaba de algo para ganar. Si Scaloni se quiere quejar, que vaya al CAI o que hable con la Conmebol, que cierren el Metropolitano y le pongan aire acondicionado”, respondió de forma tajante sobre lo que dijo Scaloni.

Además, habló que tanto para el local como visitante la temperatura influye para ambos equipos cuando juegan en Barranquilla.

“La temperatura es igual para los dos, ¿De esta Selección quién juega en Barranquilla a diario?, no se puede decir que favoreció a Colombia. Recordemos que Bolivia jugó en El Alto (ciudad del Oeste de Bolivia y que está a 4150 metros de altura sobre el nivel del mar) contra Venezuela, y ahora fue y le pegó un paseo a Chile en Santiago. Por lo tanto, Colombia aprovechó lo que tuvo, concretó y le ganó a la campeona del mundo y de América. Colombia ganó bien y no por la temperatura”, añadió Valenciano en su conversación con El Alargue, de Caracol Radio.

Así se jugará la fecha 9 y fecha 10 de las Eliminatorias Sudamericanas

Fecha 9

10 de octubre

Bolivia vs. Colombia, Estadio Municipal El Alto, El Alto 3:00 p.m.

Ecuador vs. Paraguay, Estadio Rodrigo Paz Delgado, Quito, 4:00 p.m.

Venezuela vs. Argentina, Estadio Monumental de Maturín, estado de Monagas, 6:00 p.m.

Chile vs, Brasil, Estadio Nacional de Santiago, 7:00 p.m.

Perú vs. Uruguay, Estadio Nacional de Lima, 8:30 p.m.

Fecha 10

15 de octubre

Colombia vs. Chile, Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla, 3:30 p.m.

Paraguay vs. Venezuela, Estadio Defensores del Chaco, Asunción, 6:00 p.m.

Uruguay vs. Ecuador, Estadio Centenario, Montevideo, 6:30 p.m.

Argentina vs. Bolivia, Estadio Más Monumental, Buenos Aires, 7:00 p.m.

Brasil vs. Perú, Estadio Mané Garrincha, Brasilia, 7:45 p.m.

Así quedó la tabla de posiciones tras la victoria de Colombia ante Argentina

Argentina: 18 puntos - (diferencia de gol de + 8) Colombia: 16 puntos - (diferencia de gol de +4) Uruguay: 15 puntos - (diferencia de gol de +8) Ecuador: 11 puntos - (diferencia de gol de +2) Brasil: 10 puntos - (diferencia de gol de +1) Venezuela: 10 puntos - (diferencia de gol de -1) Paraguay: 9 puntos - (diferencia de gol de -1) Bolivia: 9 puntos - (diferencia de gol de -5) Chile: 5 puntos - (diferencia de gol de -8) Perú: 3 puntos - (diferencia de gol de -8)