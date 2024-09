Jhon Alber Ortiz, campeón de Colombia, habla sobre las asistencias al Mundial Sub-20 Femenino: “Aplaudo a Bogotá; Cali no estuvo a la altura”

El técnico habló en El Alargue de Caracol Radio y se refirió a varios temas, uno de ellos, el desorden logístico de la Copa del Mundo femenina sub-20 en Santiago de Cali - crédito Dimayor / El País - Jose Luis Guzmán

Jhon Alber Ortiz, actual entrenador campeón del fútbol profesional colombiano, pasó por los micrófonos de El Alargue, programa nocturno de Caracol Radio, e hizo un llamado de atención sobre el tema logístico y el acompañamiento de los hinchas, resaltando las diferencias que existen entre Bogotá y Cali.

Además, habló de la actuación de la selección Colombia en el Mundial Femenino Sub-20 bajo la dirección de Carlos Paniagua, así como del proceso que las Cafeteras están llevando en esta cita orbital.

Mensaje para la hinchada de Colombia en los principales estadios: “Aplaudo a Bogotá; Cali no estuvo a la altura”

Ortiz se refirió a las diferencias entre Bogotá y Cali en términos de logística y acompañamiento - crédito @AlianzaLimaFF / X

Uno de los temas más importantes que tocó fue la diferencia que existe entre Bogotá y Cali en términos de acompañamiento en el estadio por parte de la gente y la organización logística del campeonato en ambas ciudades.

“Aplaudo a la gente de Bogotá. Ayer en Cali tuve la oportunidad de ir, y tengo que decirlo: la organización no fue la mejor. Muchas personas del extranjero estaban buscando el número de su silla, pero sabemos cómo se maneja la situación en Colombia. El código de barras de las boletas no funcionó. Es de aplaudir lo de Bogotá, y Cali, que siempre está a la altura del fútbol femenino, no estuvo acorde para este Mundial. Faltó más organización y movilizar a la gente; también el apoyo gubernamental fue ausente, y los políticos no llamaron la atención de la ciudadanía”, declaró Ortiz sobre este tema.

Punto de vista sobre el debut de Colombia ante Australia

Jhon Alber Ortiz compartió su opinión sobre el debut en términos de juego: “Bueno, desde lo positivo hay que hablar del resultado. Se vieron cosas interesantes. Creo que, desde la parte colectiva, Colombia pudo demostrar un poco más. No afirmo que quedaron en deuda, pero siento que faltó algo, especialmente en el juego colectivo”.

Además, añadió en su intervención la influencia que tuvo el estadio Nemesio Camacho El Campín en la selección: “El ambiente de El Campín hay que aplaudirlo, porque la capital cumplió, y de qué manera. No sé si eso pudo jugar en contra de la selección en su debut, porque pudieron haber hecho algo más. Creo que también el miedo escénico influyó en el primer partido”.

Diferencia entre el encuentro de Colombia frente a Australia y Camerún

“En esta clase de torneos cortos, los equipos se estudian durante los primeros 15-20 minutos. No hay tanta presión, por lo tanto, no hay muchas llegadas al área, porque todavía se está haciendo un análisis previo durante el partido. De esta forma, existen diferencias respecto a los rivales que se enfrentan”, añadió el técnico campeón del fútbol profesional femenino en Colombia.

Partidos de la fecha 3 del Mundial femenino sub 20

Judit Pujols, figura de España, que se perfila a defender el título - crédito Ernesto Guzmán Jr. / EFE

A falta de dos encuentros para finalizar la jornada 2 con Austria vs. Nueva Zelanda en Techo y Países Bajos vs. Argentina en el Pascual Guerrero, así se llevará la fecha 3, jornada definitiva para la clasificación a la siguiente fase, estas son las fechas, horarios y estadios donde se disputará la última jornada de la fase de grupos:

Viernes, 6 de septiembre

Grupo A

México vs. Colombia, Estadio Atanasio Girardot, Medellín, 5:00 p.m.

Australia vs. Camerún, Estadio El Campín, Bogotá, 5:00 p.m.

Grupo B

Canadá vs. Brasil, Estadio El Campín, Bogotá, 8:00 p.m.

Fiji vs. Francia, Estadio Atanasio Girardot, Medellín, 8:00 p.m.

Sábado, 7 de septiembre

Grupo C

Estados Unidos vs. Paraguay, Estadio de Techo, Bogotá, 6:00 p.m.

Marruecos vs. España, Estadio Olímpico Pascual Guerrero, Cali, 6:00 p.m.

Grupo D

Corea del Sur vs. Alemania, Estadio de Techo, 3:00 p.m.

Venezuela vs. Nigeria, Estadio Olímpico Pascual Guerrero, Cali, 3:00 p.m.

Domingo, 8 de septiembre

Grupo E

Nueva Zelanda vs. Ghana, Estadio Olímpico Pascual Guerrero, 6:00 p.m.

Austria vs. Japón, Estadio de Techo, Bogotá, 6:00 p.m.

Grupo F

Países Bajos vs. Corea del Norte, Estadio Olímpico Pascual Guerrero, Cali, 3:00 p.m.

Argentina vs. Costa Rica, Estadio de Techo, Bogotá. 3:00 p.m.