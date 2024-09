Selección Colombia tiene un nuevo convocado para las eliminatorias: vea de quién se trata

La selección Colombia tiene un nuevo jugador en su grupo para los partidos ante Perú y Argentina, por las eliminatorias al Mundial de 2026 - crédito John G. Mabanglo/EFE

La selección Colombia prendió las alarmas a pocos días de su primer partido por las eliminatorias, enfrentando a Perú en el estadio Monumental de Lima el viernes 6 de septiembre, debido a que uno de sus jugadores sufrió una lesión que, al parecer, comprometió su participación.

Por esa razón, la Tricolor decidió llamar a un nuevo futbolista de última hora, un hombre con un buen momento en el fútbol argentino, disputó hace unos días la Copa Libertadores y será su segunda convocatoria bajo el mando del entrenador Néstor Lorenzo.

Un dato para tener en cuenta es que la Federación Colombiana de Fútbol aún no asegura si el deportista que tuvo la molestia física seguirá o no en la convocatoria, ya que no se conoce la gravedad de la lesión y, al ser importante para el timonel, hay mucha expectativa por su estado de salud.

El nuevo convocado

Con solo tres días después de dar a conocer la lista de 26 jugadores para las eliminatorias, el técnico Néstor Lorenzo debió cambiar sus planes para tener a todos sus futbolistas en plenas condiciones para el viaje a Lima, donde tendrá su primer reto frente a los peruanos.

A través de un comunicado, la selección Colombia llamó a Juan Camilo Portilla para las clasificatorias, debido a la lesión de Jefferson Lerma con Crystal Palace, después de su buena temporada con Talleres en la que alcanzó los octavos de Copa Libertadores.

Juan Camilo Portilla fue convocado por Colombia para los partidos de eliminatorias ante Perú y Argentina - crédito FCF

“El Departamento Deportivo de la Federación Colombiana de Fútbol – FCF y el Cuerpo Técnico de la Selección Colombia de Mayores, liderado por el director técnico Néstor Lorenzo, se permiten informar la convocatoria del jugador Juan Camilo Portilla del Club Atlético Talleres de Argentina”, decía el documento publicado el 1 de septiembre.

Se trata del segundo llamado del mediocampista al combinado nacional, ya que estuvo en la gira de amistosos en Europa en marzo de 2024, cuando Colombia venció a España por 1-0 y a Rumania por 3-2, pero en ninguno de esos juegos sumó minutos.

Juan Camilo Portilla, de Talleres, fue convocado en marzo por Colombia y no sumó minutos en ese entonces - crédito Talleres

Aunque no se confirmó si Jefferson Lerma saldrá de la convocatoria de Colombia, solo sería cuestión de horas para que se haga oficial por su molestia en uno de sus pies, que de paso lo dejó afuera del partido del Crystal Palace ante Chelsea por la Premier League.

¿Qué pasó con Jefferson Lerma?

La noticia que afecta directamente la planificación del director técnico Néstor Lorenzo surge luego de que el mediocampista del Crystal Palace quedara fuera del partido contra Chelsea por molestias en el dedo pulgar del pie, según confirmó el entrenador del club inglés, Oliver Glasner.

El problema físico de Lerma, que habitualmente es titular en el equipo nacional, surgió inesperadamente tras su último partido antes del parón internacional. Aunque no se ha facilitado un informe médico detallado, la situación genera incertidumbre sobre cuánto demorará su recuperación.

Jefferson Lerma venía siendo titular en nueve de los 10 partidos que Colombia ha jugado en lo que va de 2024 - crédito Wilfredo Lee/AP Foto

Glasner mencionó en una entrevista con Premier League Productions que el dolor en el dedo del pie de Lerma le impide volver a la actividad deportiva: “Nadie sabe exactamente de dónde viene, pero le duele mucho cuando se pone las botas, así que hoy no es posible que juegue”.

Mientras se espera un diagnóstico definitivo, la Selección Colombia tomó medidas preventivas y llamó de emergencia a Juan Camilo Portilla, mientras espera al resto de los 26 convocados para entrenar en Barranquilla y el jueves 5 de septiembre viajar a Lima, enfrentar a Perú y el sábado 7 volver al país para preparar el duelo contra Argentina, en la revancha por la final de la Copa América en Miami.