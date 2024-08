Efraín Juárez no apareció con Atlético Nacional ante Jaguares: esta es la razón

Efraín Juárez ya conoció la plantilla de Atlético Nacional, con la que aseguró que desea conseguir títulos y hacer historia - crédito Atlético Nacional

Atlético Nacional empezó una nueva etapa en su historia con el técnico Efraín Juárez, presentado el 29 de agosto y solo dos días después de que Pablo Repetto fuera despedido por temas de carácter institucional, ya que la junta directiva quería un hombre diferente para su proyecto deportivo.

Sin embargo, el entrenador de los verdes no apareció en el compromiso frente a Jaguares por la Liga BetPlay, el sábado 31 de agosto, y ninguno de sus colaboradores en el cuerpo técnico, lo que llamó la atención porque era la presentación del mexicano ante la afición en un juego.

Más allá de eso, tal parece que el cambio de mando en el cuadro antioqueño le sentó bien durante el juego en el estadio Jaraguay de Montería, ya que consiguieron un triunfo que lo puso en los primeros puestos del campeonato y acercándolo a los cuadrangulares semifinales.

¿Qué pasó con Efraín Juárez?

Con la llegada del timonel mexicano, el cuadro verde se encuentra en un proceso que genera más dudas que motivación, pues el entrenador no tiene experiencia dirigiendo a un club en su carrera y buena parte de su formación la hizo como asistente en Europa y Estados Unidos.

Para el encuentro frente a Jaguares, Efraín Juárez no dirigió a Atlético Nacional en la victoria 2-0 porque no estaba autorizado por Dimayor, debido a que la institución, al parecer, no alcanzó a inscribirlo como técnico para el duelo en el estadio Jaraguay.

Efraín Juárez comenzó sus labores como técnico el 29 de agosto de 2024 - crédito nacionaloficial/X

Sumado a eso, ninguno de los miembros del cuerpo técnico apareció en el banco de suplentes, por lo que Diego Arias, que hace parte de la institución como entrenador en juveniles, dirigió a los verdes en el duelo de la octava fecha de la Liga BetPlay.

Nacional no ha confirmado la razón exacta para que Juárez o sus colaboradores no aparecieran en el duelo, pero se espera que digan presente en la décima fecha, recibiendo a Junior, ya que en la novena no fue programado porque adelantó el compromiso contra Equidad y que perdió por 1-0.

Sebastián Arango presentó como nuevo director técnico de Atlético Nacional a Efráin Juárez - crédito Atlético Nacional Betsson TV/YouTube

Primer triunfo con el nuevo técnico

Atlético Nacional venció 0-2 a Jaguares de Córdoba en Montería, en partido correspondiente a la fecha ocho de la Liga BetPlay. El juvenil Kevin Parra abrió el marcador al minuto 5 tras recibir un pase de Edwin Cardona, mientras que Andrés Felipe Román aseguró la victoria con un gol al minuto 76 para llegar a 16 puntos en el torneo.

Este triunfo llega en medio de cambios recientes en la dirección técnica del equipo verde, que vio la salida de Pablo Repetto y la llegada de Efraín Juárez como nuevo entrenador. El técnico mexicano, aunque no se encontraba en el banquillo, deberá trabajar en varios aspectos del equipo que aún presentan debilidades, especialmente en la defensa, como lo demostró el partido, además de implementar una idea de juego más vistosa y efectiva, mientras los resultados siguen favoreciendo a Nacional.

Atlético Nacional venció a Jaguares por 2-0, en el primer partido del técnico Efraín Juárez con el equipo verde - crédito Atlético Nacional

El cuadro Verdolaga mostró una vez más su capacidad para obtener el triunfo, aunque sigue exhibiendo dificultades para mantener la posesión del balón y solidez en su línea defensiva. Estos puntos débiles permiten a sus rivales generar ocasiones de peligro, como lo demostraron los locales, quienes aprovecharon para atacar en momentos específicos y comprometer el arco defendido por Harlem Chipi Chipi Castillo.

El equipo verdolaga, a pesar de sus logros recientes, necesita mejoras significativas para evitar situaciones de riesgo innecesarias y conseguir victorias con mayor autoridad y tranquilidad. En esta línea, se espera que Juárez tome nota de estas deficiencias y trabaje para corregirlas en las próximas semanas.