Salen a la luz los audios del VAR del penal no sancionado a Millonarios ante Águilas Doradas

El encuentro estuvo marcado por la polémica - crédito @dimayoroficial/Instagram

Cuando el encuentro entre Águilas Doradas y Millonarios todavía iba 2-1 a favor del equipo de Sincelejo, un incidente en el área capturó la atención de los aficionados y generó una fuerte controversia tras la decisión de la terna arbitral, que está en el ojo del huracán.

Jader Valencia, jugador de Millonarios, fue derribado dentro del área, lo que llevó al árbitro Luis Matorel a cobrar un penal a favor del equipo bogotano. Sin embargo, esta decisión no duraría mucho tiempo sin ser cuestionada y generó una ola de comentarios en redes y medios deportivos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El penal anulado para Millonarios

Después de sancionar una pena máxima para el cuadro Embajador, el juez, con ayuda del VAR, se retractó de su decisión - crédito WIin Sports

Tras revisar la jugada, el árbitro VAR John Perdomo y su asistente Yahir Cárdenas sugirieron que Matorel revisara la situación para tomar una decisión más acertada. A la luz de esta revisión, el penal fue anulado, según explicó la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), ya que se consideró que había un fuera de juego interpretativo de Santiago Giordana, que había interferido en la jugada.

En las imágenes del VAR se pudo observar cómo Giordana bloqueaba al defensor Víctor Moreno, que se dirigía a interceptar a Valencia. El análisis concluyó que esta interferencia afectó directamente la trayectoria del defensor, lo cual fue fundamental para la decisión final de anular el penalti.

Los audios publicados por la FCF revelaron detalles adicionales de la conversación entre Perdomo y Matorel durante la verificación de la jugada.

Perdomo invita a Matorel a evaluar la posición de Giordana: “El jugador blanco está en posición de juego, quiero que evalúes al central”. Después de observar la interferencia, el referí pregunta si aún se justifica el penal, a lo que Perdomo responde: “Hay una interferencia del #32 al #3, anulo penal por interferir al adversario en su trayectoria”.

Este incidente suscitó diversas reacciones tanto de aficionados como de expertos deportivos, muchos de los cuales discutieron la interpretación del fuera de juego y la decisión del árbitro. La controversia alrededor de esta jugada resalta la creciente influencia del VAR en el arbitraje moderno y los desafíos que implica para la transparencia y la precisión en decisiones críticas.

La FCF hizo un esfuerzo por aclarar este episodio, publicando los audios del VAR y justificando la anulación del penal. Esta medida busca aumentar la transparencia y responder a la necesidad de los aficionados de entender las decisiones arbitrales que, aunque respaldadas por tecnología avanzada, siguen siendo objeto de intenso escrutinio en el deporte.

Las declaraciones de Alberto Gamero tras la derrota sufrida en Sincelejo

2024 ha sido un año difícil para el entrenador samario, que es duramente criticado por el desempeño que ha venido teniendo Millonarios, tanto a nivel local como internacional.

“Hemos ensayado con todas las estructuras, hay que tener posesión y ese es nuestro error. Antes lo teníamos y no definíamos, ahora no estamos creando. Eso nos lleva a la inseguridad que tiene el equipo. Hoy los primeros 10,15 minutos vimos un equipo que intentaba llegar con posesión. Caímos en equivocaciones. El equipo se desparrama, queda en un bache y no se puede levantar. Tenemos que defendernos mejor”, dijo Alberto Gamero durante la rueda de prensa posterior al juego ante Águilas Doradas.

Y agregó: “Lo de nosotros es la parte mental, lo que tenemos que trabajar para ser más fuertes, hay que ser receptivos y autocríticos porque estamos cometiendo errores”.

En la próxima jornada, Millonarios se verá las caras en el Nemesio Camacho El Campín con Patriotas. El duelo entre ambas escuadras está programado para el domingo 1 de septiembre a partir de las 5:10 p. m. (hora colombiana) con trasmisión de Win Sports+.

<br/>