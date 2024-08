Presidente de la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas apunta a ser parte del Comité Olímpico Colombiano

Los colombianos Yeison López y Mari Sánchez en el podio de París 2024. El chocoano y la antioqueña obtuvieron la medalla de plata en el levantamiento de pesas - crédito Amanda Perobelli/REUTERS

Los pesistas colombianos sacaron la cara por su disciplina y el país en lo más recientes Juegos Olímpicos de París 2024 con dos medallas de plata y dos diplomas olímpicos, resultados que han elevado la confianza para que William Peña, presidente de la Federación Colombiana de Levantamiento de Pesas, hombre que ha mostrado su deseo de llegar al Comité Olímpico Colombiano.

De acuerdo con la información suministrada por Caracol Radio, Peña afirmó que es uno de los hombres capacitados para hacer parte del comité ejecutivo del COC debido a los resultados que ha tenido a lo largo de su gestión: “Hoy me atrevo a poner mi nombre en el tapete para ser miembro del comité ejecutivo del Comité Olímpico Colombiano. Los únicos indicadores que tengo son los de resultados. No utilizo dádivas, no utilizar palancas políticas, solo quiero que tenga en cuenta mi trabajo, recibí la peor federación de Colombia y la convertí en la mejor del mundo”, fueron las palabras del presidente de Fedepesas.

Hizo hincapié en todas las dificultades que tuvo que afrontar a raíz del déficit económico de la federación: “Yo recibí una federación intervenida por el estado con deudas multimillonarias, con embargos grandes, con procesos fiscales ante la Dian y hoy es un ejemplo ante el mundo tanto en lo administrativo, financiero y contable como en lo deportivo”.

La disciplina de halterofilia acumula 11 medallas olímpicas a lo largo de la historia para el país siendo el deporte más exitoso.

Las elecciones se llevarán a cabo el próximo mes de marzo por un periodo de cuatro años del nuevo comité ejecutivo del Comité Olímpico Colombiano en cabeza de Ciro Solano Hurtado.

Yeison López, el chocoano que le entregó la primera de halterofilia en los JJ.OO. 2024

En la jornada del viernes 9 de agosto Colombia se bañó en plata tras la destacada actuación del pesista colombiano Yeison López en los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Goku”, como es llamado por su allegados consiguió la segunda presea para la delegación nacional en esta cita olímpica tras lo hecho por el gimnasta Ángel Barajas. Con un total de 380 kilogramos en la categoría de los 89 kilos brillo en la plataforma del escenario deportivo y le dio una nueva alegría al país.

En la primera fase de la competencia se desarrolló la modalidad de arranque, donde el chocoano revalidó su condición de favorito en un primer intento levantó 175 kilos, intento con el que se quedó pues en su segunda salida no logró levantar los 180. Para la modalidad de envión alzó 210 kilos para registrar un total de 380 kilogramos en el ejercicio.

En el 2018 volvió a reaparecer en competencia tras cumplir con una sanción de 16 meses al dar positivo con boldenona y ser suspendido por cuatro años en el mejor momento de su carrera deportiva, tiempo en el que participó en el reality El Desafío.

Desde ese momento se preparó para entrar en los olímpicos de Tokio 2020 que se realizaron el el año 2021 por el Covid-19, pero no alcanzó a la clasificación y desde allí continuó su proceso competitivo que le entregó el cupo a París.

En el año 2023 se consagró como triple campeón panamericano en Caracas, Venezuela, alcanzando el tercer lugar del ranking mundial. En Tailandia, en la Copa del Mundo que se llevó a cabo el pasado mes de abril, obtuvo el récord mundial en el arranque de los 89 kilos, luego de alzar la palanqueta con 182 kilogramos.

Luego de una destacada actuación de varios deportistas colombianos en los Juegos Olímpicos de París 2024, los medallistas Yeison López y Tatiana Renteria fueron recibidos con “bombos y platillos” en el aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira que le presta los servicios a la ciudad de Cali.

López consiguió la medalla de plata en el levantamiento de pesas en la categoría de los 89 kilogramos con un total de 390 Kg entre las modalidades de envión y arranque, mientras que Rentería consiguió la presea de bronce en la disciplina de Lucha Libre luego de vencer a la ecuatoriana Genesis Reasco en el combate.

Familiares, allegados y seguidores de los atletas los esperaban con pancartas y en medio de una fiesta llena de música expresaron su felicidad y agradecimiento por los metales que sumaron para el medallero general de Colombia en las justas de verano.