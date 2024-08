Estos son los embajadores colombianos en la Premier League de Inglaterra

Seis jugadores colombianos jugarán en la Premier League en la temporada 2024/25 - crédito @jeffersonlerma/@daniel.chitiva/@luisdiaz19_/Instagram

El viernes 16 de agosto, el balón volverá a rodar en los estadios de la Premier League de Inglaterra con el enfrentamiento entre el Manchester United y el Fulham, aunque el primer partido no contará con la participación de futbolistas colombianos.

Sin embargo, el sábado 17 la acción comenzará para los jugadores cafeteros en esta prestigiosa competición, con la particularidad de que todos ellos debutarán como visitantes en esta jornada inaugural.

Los seis colombianos en la Premier League

El colombiano Luis Diaz del Liverpool, autor de dos tantos, celebra el 3-0, en el amistoso ante el Sevilla, en Inglaterra. (Futbol, Amistoso, Reino Unido) EFE/EPA/ADAM VAUGHAN

Los clubes en los que militan los futbolistas colombianos se preparan para enfrentar diversas competencias en esta nueva temporada. Además de sus compromisos en la Premier League, podrían tener participación en torneos como la FA Cup, la Carabao Cup y, para algunos, la UEFA Champions League o la Europa League, dependiendo de la clasificación y desempeño de sus equipos en la pasada temporada.

La vuelta de los jugadores cafeteros a la Premier League es un motivo de interés para sus seguidores y también para el cuerpo técnico de la selección Colombia, que sigue de cerca su desempeño de cara a futuras convocatorias y competencias internacionales.

Es relevante mencionar que el fútbol inglés estará disponible para los aficionados a través de la plataforma Disney+, facilitando el acceso a los partidos y permitiendo seguir de cerca las actuaciones de nuestros talentos en tierras británicas.

Luis Díaz

Luis Díaz anotó dos goles en su última salida con el Liverpool - crédito Jason Cairnduff/Reuters

A pesar de los rumores que lo vinculan con Barcelona y Manchester City, el ex Junior de Barranquilla es hoy por hoy el referente del fútbol colombiano por ser parte del Liverpool, uno de los equipos más poderoso del mundo.

Desde su llegada al club en enero de 2022, procedente del Porto, Luis Díaz ha disputado por todas las competiciones con los Reds, un total de 98 partidos, con saldo de 24 anotaciones y 13 asistencias en 6.664 minutos.

Daniel Muñoz

Daniel Muñoz celebra tras anotar un gol para Colombia ante Brasil en el partido por el Grupo D de la Copa América, el martes 2 de julio de 2024, en Santa Clara, California - crédito Godofredo A. Vásquez/AP Foto

Tras su destacada participación con la selección Colombia, el lateral derecho será junto a Luis Díaz uno de los jugadores a seguir en una nueva temporada en la Premier League.

Cabe recordar que, el ex Atlético Nacional llegó al Crystal Palace a comienzos de 2024 procedente del KRC Genk de Bélgica a cambio de ocho millones de euros. Sus números en la campaña anterior fueron de 16 partidos con saldo de cuatro asistencias.

Jefferson Lerma

Jefferson Lerma con los colores del Crystal Palace de Inglaterra - crédito @@CPFC

El nacido en Cerrito (Valle del Cauca) hace 29 años, cumplirá su cuarta temporada en el fútbol inglés y la segunda con la camiseta del Crystal Palace, con el que jugó la temporada pasada 31 partidos con saldo de un gol y una asistencia en 2.649 minutos en cancha.

Luis Sinisterra

Tres goles anotó Luis Sinisterra en temporada pasada con el Bournemouth - crédito Andrew Couldridge/Reuters

Desde que llegó al balompié inglés procedente del Feyenoord de Paises Bajos, Luis Sinisterra no ha podido demostrar todo su potencial debido a las lesiones. No obstante, el ex Once Caldas ha tenido una sobresaliente pretemporada con el Bournemouth.

En la temporada pasada, el oriundo de Santander de Quilichao (Cauca) tuvo 23 apariciones con los Cherries anotando tres goles con igual número de asistencias.

Jhon Jader Durán

Pese al interés de varios equipos, Jhon Jáder Durán continuaría en Aston Villa - crédito John Clifton/Reuters

Al igual que Luis Díaz, su futuro en el cuadro inglés está en veremos. Sin embargo, el entrenador de Aston Villa, Unai Emery, ha manifestado su deseo de contar con el antioqueño, que convirtió en ocho goles en la temporada pasada con el cuadro villano.

Yerson Mosquera

Yerson Mosquera jugará con el Wolverhampton de Inglaterra - crédito Matthew Childs/Action Images vía Reuters

Todo parece indicar que el zaguero central, de 23 años, tendrá acción en la Premier League con el Wolverhampton tras su cesión por el Villarreal de España, con el que jugó 18 encuentros con registro de tres y una asistencia.

Otro de los que podría sumarse a la lista de jugadores colombianos en la Premier League de Inglaterra es Yaser Asprilla tras el interés de Leicester City, pero de momento el jugador sigue sin definir su futuro.