Luis Díaz sería moneda de cambio: Liverpool tendría entre sus planes a figura del Barcelona

El futuro del jugador colombiano Luis Díaz se ha vuelto tema de conversación luego de las últimas versiones de la prensa, que lo han relacionado con el Barcelona y Manchester City.

La atención sobre su potencial transferencia ha generado tanto entusiasmo como incomodidad. Díaz, conocido por su rendimiento constante y su condición de titular, ha suscitado rumores tanto en Inglaterra como en España sobre un posible cambio de equipo debido a su presunta insatisfacción salarial.

Nueva versión sobre el futuro de Luis Díaz

Recientes especulaciones, difundidas por el diario Mundo Deportivo, han sugerido una posible transferencia de Díaz al FC Barcelona por una cifra cercana a los 58 millones de euros.

Esta cantidad se mencionó inicialmente como la cláusula evaluada por Nico Williams, pero al decidir este último no trasladarse, se abrió la posibilidad del colombiano. Sin embargo, dada la mencionada crisis financiera del club culé, la viabilidad de este acuerdo parece limitada.

La prensa británica, específicamente el Liverpool Echo, ha indicado que Liverpool no ha recibido interés formal del Barcelona por Díaz. Aunque los rumores sobre el supuesto interés han surgido, el club catalán aún no ha hecho ningún movimiento oficial: “Liverpool no ha tenido ningún interés reciente por parte del Barcelona en fichar a Luis Díaz,” publicó el portal citado.

Una alternativa intrigante provino del tabloide británico The Sun, que mencionó un posible intercambio beneficioso tanto a nivel deportivo como financiero que involucraría a Frenkie de Jong. El intercambio significaría que Barcelona conseguiría un extremo hábil, mientras que Liverpool reforzaría su medio campo, que mostró carencias la temporada pasada.

El convenio teórico es tentador: con una valoración de mercado de 75 millones de euros para Luis Díaz y 70 millones para Frenkie de Jong, según Transfermarkt, ambos jugadores de 27 años ofrecen una posible reventa futura. No obstante, el alto salario de De Jong, se estima una asombrosa suma de 400,000 libras esterlinas por semana, podría ser un obstáculo significativo para Anfield.

“Esto podría llevarlos a tener en la mira al objetivo a largo plazo del Manchester United, Frenkie de Jong, aunque su enorme salario podría ser un problema para el equipo de Anfield, que anteriormente no ha estado dispuesto a romper su estructura salarial”, aseguró The Sun.

A pesar de estas especulaciones, aún no se ha concretado nada, y Luis Díaz sigue centrado en su desempeño en el terreno de juego, como en los recientes partidos, sin embargo, hasta el cierre del mercado de verano, las conversaciones sobre su situación continuarán.

Sam Lee, periodista que cubre al Manchester City, se refirió al supuesto interés del conjunto ciudadano en el colombiano: “Entienda que no hay nada de cierto en los vínculos de Luis Díaz. Fue realmente divertido durante 15 minutos”, escribió el comunicador desde su cuenta de X.

Lucho marcó doblete ante el Sevilla

Liverpool se vio las caras con Sevilla y Las Palmas, lo que marcó el cierre de la pretemporada para el equipo de Slot. El primer encuentro terminó con victoria para los ingleses que se impusieron al cuadro Andaluz 4-1 con anotaciones de Diogo Jota, Luis Díaz y Treymaurice Nyoni.

El ex Junior de Barranquilla fue de la partida y en el minuto 39 y 45 en la red contraria. Díaz fue el mejor calificado de sus compañeros con 8,3, de acuerdo con los registros de 365 Scores.

Desde su llegada al club en enero de 2022, procedente del Porto, Luis Díaz ha disputado por todas las competiciones con los Reds, un total de 98 partidos, con saldo de 24 anotaciones y 13 asistencias en 6.664 minutos.

Liverpool debutará en la Premier League ante Ipswich en condición de visitante. El encuentro está programado para el sábado 17 de agosto, a partir de las 6:30 a. m. (hora colombiana).