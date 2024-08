Se prenden las alarmas en la selección Colombia: defensor se perdería los partidos de eliminatoria por lesión

Las lesiones ponen en aprietos a Néstor Lorenzo - crédito Getty

Tras su participación en la Copa América, la selección Colombia tiene la mira puesta en los próximos partidos de clasificatorias para la copa del mundo de 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El combinado cafetero se medirá en septiembre de las eliminatorias de la Conmebol ante Perú y Argentina, en Lima y Barranquilla, respectivamente.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Los problemas para Lorenzo

Néstor Lorenzo perdería pieza clave en defensa para las eliminatorias - crédito Tolga Akmen/EFE

Sin embargo, el estratega de la Tricolor tendrá que echar mano de otros jugadores para armar la convocatoria por cuenta de las lesiones, que podría dejar fuera a piezas importantes en su esquema.

Recientemente, se conoció que el defensor Davinson Sánchez sufrió una lesión durante el último partido del Galatasaray por la Superliga turca ante el Hatayspor, situacíón que genera preocupación en el cuerpo técnico de la selección Colombia.

“El tratamiento de nuestro futbolista Davinson Sánchez, que sintió dolor en el músculo superior derecho de la espalda en la última parte del partido del Atakaş Hatayspor (minuto 89) en la primera semana de la Superliga Trendyol y se le detectó una distensión de segundo grado (distensión y sangrado) en el grupo muscular superior derecho de la espalda en los controles posteriores al partido”, publicó el Galatasaray en su comunicado oficial.

El cuadro turco confirmó lesión de Davinson Sánchez - crédito galatasaray.org/Web

De momento se desconoce el tiempo de recuperación del zaguero central, que fue de los puntos altos del combinado cafetero en la Copa América de Estados Unidos, en donde jugó los seis encuentros del certamen marcando un tanto.

Su actuación en el campeonato le valió al ex Atlético Nacional ser incluido en el equipo ideal de la Copa América junto a James Rodríguez.

Davinson Sánchez y James Rodríguez en el equipo ideal - crédito @CopaAmerica/X

Un duro golpe para Néstor Lorenzo

De confirmarse la baja de Davinson Sánchez para la próxima jornada eliminatoria, será un grave problema para el estratega argentino, ya que no solo perdería al nacido en Caloto (Cauca), también a Jhon Lucumí, que no ha sido dado de alta desde la lesión que sufrió el 24 de junio en el encuentro ante Paraguay.

A lo anterior se le suma la inactividad de Yerry Mina, que no ha definido su futuro con el Bologna lo que pone en duda su presencia en la convocatoria, además de las versiones que apuntan al descontento en el cuerpo técnico de la selección Colombia por la actitud del ex Independiente Santa Fe por no ser titular en la Copa América.

De acuerdo con la información del programa En la Jugada de RCN Radio, Mina tuvo comportamientos que no gustaron en Lorenzo: “No cayó del todo bien la actitud de Yerry Mina, porque él pensaba que llegaba a ser titular en la Copa América (…) pudo haber dado un poco más, el trabajo, él pudo ser mejor”.

Los otros jugadores que están lesionados

Rafael Santos Borré sería baja para los partidos de la selección Colombia contra Perú y Argentina - crédito EFE/ FCF / SOLO USO EDITORIAL/

Los demás jugadores que están entre algodones son los delanteros Miguel Ángel Borja y Rafael Santos Borré, este último es de los fijos en los llamados del gaucho.

En cuanto a Rafael Santos Borré, su situación genera aún más inquietud. Una lesión muscular en el muslo izquierdo, confirmada el 9 de agosto por el departamento médico de Internacional de Porto Alegre, lo dejará fuera de juego por al menos un mes.

Por el lado de Ángel Borja, el atacante de River Plate también sufrió una lesión muscular, que le impedirá su participación no solo en los partidos clasificatorios, también en los octavos de final de la Copa Libertadores contra Talleres de Córdoba.

El 6 de septiembre, desde las 8:30 p. m. (hora colombiana), la selección Colombia buscará acercarse a la clasificación cuando se mida con Perú en Lima, mientras que el 10 del mismo mes, a partir de las 3:00 p. m. se verá las caras contra Argentina en Barranquilla.