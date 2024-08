Tras perder la medalla en los olímpicos, recordaron que Flor Ruiz entrena sola y sin apoyo: “Me ha tocado muy duro”

Ruiz aseguró que entrena sola y sin entrenador - crédito RTVC

El 10 de agosto se llevó a cabo la final del tiro con jabalina en los Juegos Olímpicos de París 2024, una disciplina en la que el Comité Olímpico Colombiano tenía expectativas de medalla, ya que estaría participando la vallecaucana Flor Denis Ruiz, actual subcampeona del mundo en ese deporte.

A pesar de ello, Ruiz no logró tener su mejor presentación y tras completar sus seis intentos solo logró llegar a 63 metros como mejor marca, siendo superada por cuatro de sus rivales y ganando un nuevo diploma olímpico para el país.

Aunque esto no ha sido confirmado, durante la prueba Ruiz utilizó una protección en su brazo derecho, mismo con el que ejecuta los lanzamientos, por lo que se especula que podría haber sufrido una lesión.

Sin embargo, esto no ha evitado que en redes sociales algunos usuarios critiquen lo realizado por la vallecaucana, asegurando que no pudo con la presión del evento.

La falta de apoyo en el deporte

La colombiana terminó en el quinto lugar del lanzamiento de jabalina - crédito Reuters REUTERS

Es por ello por lo que otras personas han recordado que el Gobierno nacional solo apoya a los deportistas durante el último año de preparación del ciclo olímpico, esto hace que los atletas deban buscar por su cuenta la forma de seguir compitiendo los tres años restantes.

Esto quedo expuesto luego del mundial de atletismo de Budapest 2023, en el que Ruiz logró ganar la medalla de plata, pero en entrevista con Rtvc reveló que tenía varios inconvenientes para entrenar en el país.

En primer lugar, Ruiz reveló que, ante la falta de un entrenador, ella debía realizar los diferentes trabajos de preparación sola.

“Espero que la federación y el comité olímpico nos reunamos y hablemos, porque la verdad me ha tocado muy duro, a veces he llorado, veo a mis compañeros con sus entrenadores animándolos, yo no tengo, tengo un entrenador que vive en Ecuador y Luis Carlos Lucumí que vive en Palmira, pero el profe Luis Carlos Lucumí está sufriendo mucho de las rodillas y a veces no puede caminar”.

Sumado a ello, la deportista reveló que para entrenar debía incurrir en la imprudencia de manejar una motocicleta con una mano, debido a que con la otra debe sostener las jabalinas.

“La mayoría de veces entreno sola, tú sabes que uno solo tiene que poner de su parte, pero me ha tocado muy duro, me la paso sola, voy al estadio sola. Voy en mi moto, yo tengo seis jabalinas y me las monto aquí (señala su hombro) y con la otra mano manejo, pero sé que por eso Dios me ayuda. Entrenar solo es duro, pero no tengo a nadie”, declaró Ruiz al respecto.

Flor Ruiz lamentó el resultado final en París

Flor Denis Ruiz lamentó no haber conseguido ganar una medalla - crédito Reuters AP

A pesar de las dificultades expuestas, la vallecaucana no entregó excusas y tras su participación en París afirmó que estaba triste por no lograr ganar una medalla.

“Me siento triste, pero al mismo tiempo feliz, porque la verdad reconozco que el tiempo de Dios es perfecto. Hoy venía superbién, venía mejor que en la semifinal, pero no se dieron las cosas, no sé por qué, no hay excusa y a Colombia muchas gracias por el apoyo”, declaró Ruiz a El País.

Por último, indicó que su sueño de estar en el podio hizo que tuviera a su familia en todo momento como motivación, pero esto no evito que terminara en el quinto lugar.

“En cada lanzamiento pensé en mi familia, en Colombia, porque sentí mucho la unión, pero mi gente, la verdad que las cosas pasan por algo y Dios es el único que sabe por qué quedé de quinta. Así que no espero recibir críticas, porque todos saben quién es Flor Ruiz”.