¿Por qué el patinaje no es un deporte olímpico? La Chechi Baena dio los posibles motivos

Cecilia 'la Chechi' Baena contó los motivos por los cuales el patinaje no es deporte olímpico - crédito @chechybaena/Instagram

Durante más de la mitad de la realización de los Juegos Olímpicos de París 2024, la participación colombiana en el certamen fue objeto de un encendido debate en redes sociales por la falta de medallas. Hasta la plata de Ángel Barajas en las barras paralelas, el balance colombiano era de ocho diplomas olímpicos y participaciones que estuvieron por debajo de las expectativas, sobre todo al comparar con lo alcanzado en las tres olimpiadas anteriores.

Esto llevó a que apareciera en el panorama una pregunta recurrente alrededor de las disciplinas que tienen la distinción de ser deportes olímpicos: ¿Por qué el patinaje sobre ruedas no figura entre ellos?

La cuestión es recurrente, porque Colombia tiene una reputación bien ganada como una potencia a nivel mundial en la disciplina. Aunque las razones que se dan para explicar su ausencia de la cita deportiva más importante del mundo son variadas, recientemente una de las leyendas del patinaje colombiano dio su explicación al respecto.

La expatinadora compartió algunos puntos que explican, desde su punto de vista, las causas de que una disciplina en la que Colombia es potencia mundial no sea deporte olímpico - crédito @chechybaena/Instagram

Se trata de Cecilia Baena, la Chechi, la patinadora femenina con más victorias en la historia de Colombia, y la tercera en general, solo detrás de Pedro Causil y Andrés Felipe Muñoz. La cartagenera, especialmente recordada por su participación en el Campeonato Mundial de Patinaje de 2000 celebrado en Barrancabermeja (Santander) en la que obtuvo cuatro oros y una plata, se pronunció sobre la ausencia del patinaje sobre ruedas en los Olímpicos en su cuenta de Instagram.

La Chechi enumeró cuatro puntos en concreto. El primero se relaciona con su difusión a nivel mundial, pues aunque se practica en los cinco continentes – requisito exigido por los Juegos Olímpicos para ser aceptado –, “la participación en los campeonatos mundiales todavía es muy baja. Oscila entre 30 y 35 países”, afirmó en un reel explicativo.

El segundo aspecto se relaciona con la estandarización de las pistas de patinaje a nivel mundial, en lo que se refiere a sus medidas y dimensiones. “Vemos que ya hay un reglamento de la World Skate [ente encargado de regir el patinaje sobre ruedas a nivel mundial], que dice cuáles son las medidas que debe tener la pista. Todavía en muchos países no se han tomado la tarea de tener escenarios oficiales con sus medidas oficiales”, indicó.

En el caso particular de Colombia, la Chechi advirtió que “en algunas ciudades puede haber de a dos o tres pistas, pero solo una de ellas cumple con el reglamento”, y de hecho comentó que en Estados Unidos “tiene tres pistas de patinaje (en todo el país) y ninguna tiene las medidas del reglamento”.

El tercer punto es la falta de un patrocinador a nivel internacional, o marcas que se involucren de lleno en el patinaje. La falta de ellas deriva en el cuarto punto expresado por la expatinadora: un perfil mediático bajo, especialmente en redes sociales. “Esa es una gran razón. Los Olímpicos es una gran industria que necesita visibilidad, necesita marcas para que generen muchos más ingresos y así tener mucha más cobertura mediática”, señaló.

La 'Chechi' Baena es la patinadora más destacada en la historia del deporte colombiano. A lo largo de su carrera conquistó 17 medallas de oro, y siete de plata y bronce - crédito Colprensa

Acto seguido, Baena se refirió a la hegemonía de Colombia como un factor contraproducente en esa posibilidad. “La hegemonía de Colombia en los campeonatos mundiales es arrasadora, y eso se debe al gran talento, disciplina y nivel de nuestras y nuestros patinadores. Pero en un evento mundial Colombia barre con todas las medallas, gana 30 medallas y el resto de países de a dos o tres. Si sumamos las medallas del segundo al último lugar ni siquiera le ganan a Colombia. La hegemonía es muy grande”, dijo.

En consecuencia, Baena apuntó a la cuestión que más se menciona alrededor de dicho debate. “Los países que son potencia a nivel olímpico no van a pelear por incluir un deporte que no les da medalla”, expresó. Y al no ser deporte olímpico, recordó que es recurrente que las principales figuras del patinaje sobre ruedas hagan la transición al hielo, debido a su afán de participar en unos Juegos Olímpicos.

Sobre este punto, la Chechi aclaró que eso no implica que Colombia esté haciendo algo mal o desee que el país deje de ser tan dominante como acostumbra. En cambio, enfatizó en la necesidad de que el resto de países – sobre todo en América Latina – suban el nivel.

Otros factores enumerados por la expatinadora incluyen el calendario de competencia, y la irregularidad a la hora de realizar los campeonatos del mundo.