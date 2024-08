Nuevamente Carlos Antonio Vélez se va contra Nacional: “Mucho gasto y poco fútbol”

Carlos Antonio Vélez cuestionó a nuevos fichajes como Edwin Cardona y David Ospina - crédito Colprensa

Atlético Nacional jugó su sexto partido del torneo clausura de la Liga Betplay 20240, y en esta ocasión obtuvo un empate 1-1 contra Águilas Doradas jugando en condición de local.

Los dirigidos por Pablo Repetto lograron empatar el marcador con un agónico gol sobre los últimos minutos del encuentro, con este resultado el cuadro llegó a 10 puntos.

A pesar de que el club verdolaga está en las primeras cinco posiciones de la clasificación, su juego irregular y malos resultados ha levantado una serie de rechazos contra el rendimiento del bicampeón de Libertadores.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Uno de los críticos más férreos es el periodista deportivo Carlos Antonio Vélez, quien cuestionó nuevamente al equipo antioqueño por la deficiente temporada que están realizando, pese a que fue uno de los clubes que tuvo mayores incorporaciones en la nómina para afrontar el torneo clausura.

Ospina ha estado involucrado en los dos goles que le han hecho desde su llegada - crédito Atlético Nacional

Vélez criticó a Ospina, el histórico arquero que volvió al club verdolaga después de 16 años para ser nuevamente leyenda, pero que en sus dos primeras actuaciones ha tenido amargos juegos en el Atanasio Girardot:.

“En Nacional, yo todavía no sé si se ha invertido o se ha gastado, porque no es lo mismo inversión que gasto (...) David Ospina, por ejemplo, ha recibido dos goles y estoy absolutamente seguro de que en ambos pudo haber hecho más. Ahora se resiente y juega 45 minutos. En el gol de ayer, pudo haber hecho algo más, como aguantar, por ejemplo, no entregarse ni regalarse fuera del área como lo hizo, cuando al final el que tenía la propiedad de la pelota era quien la atacaba”.

Otro de los jugadores cuestionados por el periodista deportivo fue Edwin Cardona, el medio campista que venía del América y que estaba ilusionando a la hinchada paisa tras haber metido dos goles de penalti en las primeras fechas, ha tenido una serie de discretos juegos, pero en el juego disputado el 5 de agosto ante Águilas el jugador se habría excedido en errores.

Cardona ha sido cuestionado por su bajo rendimiento, algo similar a lo que le ocurrió con América de Cali - crédito @nacionaloficial/X

“Ya todos sabemos que Cardona cobra tiros libres, remata alguna que otra pelota que queda por ahí. No quita un balón, ayer perdió 26 balones, 26 pelotas. Claro, jugó más de 80, pero perdió 26, a veces por abuso de transporte. Pero bueno, ese es su techo”, apuntó Vélez contra el creativo del cuadro paisa.

Para el periodista deportivo, los dirigidos por Repetto tienen que aprovechar este pequeño descanso que brinda la Copa Mundial Femenina Sub-20 y fortalecer nuevamente los esquemas tácticos, además de definir qué jugadores están en un nivel físico y técnico óptimo para representar al cuadro paisa.

Cómo fue el amargo empate en Medellín

Un vibrante empate entre Nacional y Águilas Doradas marcó la noche en el estadio Atanasio Girardot. A pesar de un partido reñido, ambos equipos terminaron sumando un punto tras un aguerrido 1-1.

El encuentro comenzó con Nacional mostrando buena intensidad en los primeros instantes, generando juego y moviendo la pelota con eficacia. Sin embargo, Águilas Doradas logró asentarse con el paso de los minutos y a medida que avanzaba la primera parte, comenzó a moverse con más fluidez en el campo contrario.

El cuadro antioqueño suma dos derrotas en línea y un empate - crédito Daniel Ocampo/Colprensa

Edwin Cardona y sus compañeros buscaron constantemente el arco rival, mientras que los visitantes, aunque inicialmente desorientados, empezaron a encontrar espacios para contraatacar. En el minuto 24, Nacional generó peligro moviendo el balón de lado a lado, pero la defensa de Águilas estaba bien posicionada.

El partido sufrió una interrupción climática en el minuto 28 debido a una tormenta eléctrica, pero se reanudó tras una pausa, y Nacional continuó atacando con la misma mentalidad agresiva.

En el minuto 45+1, Jesús Rivas de Águilas Doradas sorprendió al portero David Ospina con un disparo rastrero desde fuera del área, abriendo el marcador. El gol fue confirmado por el VAR, y Águilas se fue al descanso con la delantera en el marcador.

Nacional salió decidido a remontar en la segunda mitad, pero los primeros minutos fueron lentos, sin que ninguno de los equipos encontrara muchos espacios. En el minuto 55, Edwin Cardona fue amonestado por fingir una falta, lo cual demostró la tensión sobre el campo.

Las diferentes modificaciones tácticas y de jugadores fueron claves. En el minuto 63, Águilas realizó cambios para intentar conservar su ventaja, pero Nacional mantuvo la presión.

Sobre el minuto 85, Kevin Parra encontró la manera de romper la defensa rival y anotó el gol del empate para Nacional, desatando la alegría de los aficionados locales. Los minutos adicionales añadieron dramatismo al final del encuentro, donde ambos equipos buscaron desesperadamente la victoria, pero el tiempo no fue suficiente.