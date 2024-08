Jugador de América de Cali confesó ser hincha de Atlético Nacional: de quién se trata

América de Cali cayó en su visita por liga ante Atlético Nacional - crédito Colprensa

Éder Álvarez Balanta fue uno de los refuerzos más destacados del último mercado de fichajes en el fútbol profesional colombiano. El América de Cali logró concretar la incorporación del experimentado defensor de 31 años, que llegó como agente libre después de finalizar su contrato con el club Brujas de Bélgica.

En una entrevista con AS Colombia, Balanta habló sobre su llegada al equipo caleño, la posibilidad que tuvo de unirse a Atlético Nacional y su experiencia en la selección Colombia bajo el mando de José Pekerman.

La razón por la que Balanta elogió América de Cali y no Nacional

América de Cali es el primer equipo en Colombia de Éder Álvarez Balanta crédito - @AmericadeCali/X

El zaguero central bogotano surgido en la cantera de River Plate, confesó que inicialmente tuvo acercamientos con Atlético Nacional; no obstante, su llegada al Rey de Copas no se llegó a dar porque tenía contrato vigente con el Brujas.

“Sí, eso tiene que ver. Pero la posibilidad con América se dio en el momento oportuno. Hubo intereses de Nacional, pero yo todavía tenía contrato con el Brujas y cuando me llega lo de América ya estaba en vacaciones. En Europa no tenía nada claro y me quedé con esta posibilidad”, dijo el ex Basilea de Suiza.

Y agregó: “No hubo una coincidencia de momentos. Mi realidad era muy distinta, todavía tenía la posibilidad de renovar en Brujas y los planes de Nacional también cambiaron Cuando llega la propuesta de América todo era muy diferente porque no tenía un panorama claro y por la Eurocopa y la Copa América los equipos se toman su tiempo y yo preferí ya tener las cosas claras y tener competencia”.

Equipo del que es hincha

Además, del Basilea y Brujas, Álvarez Balanta jugó en Schalke 04 - crédito @s04_arab/Instagram

El ex F. C. Schalke 04 reveló sin titubeos el club de la Liga BetPlay del que es hincha. Sin embargo, dejó claro que más allá de sus pasiones pone encima los colores que defiende.

“Yo soy hincha de Nacional, pero yo lo entendí desde hace mucho tiempo desde que estaba en Academia Compensar gracias a un entrenador y él decía que uno tiene que ser hincha del equipo en el cual trabaja”, dijo Álvarez Balanta para el medio citado.

Sobre el regreso de Falcao y otras figuras al balompié cafetero dijo: “SÍ, claro. De hecho, mi nombre se puso al mismo nivel de ellos, pero yo soy realista con la relevancia que ellos tienen, ellos ya estaban en Europa y ellos ya estaban haciendo historia en Selección cuando yo era muy joven. Cuando yo debuté, Falcao ya había sido campeón de la Europa League. El hecho de que yo haya vuelto después de ser campeón tiene repercusión, pero sé la diferencia entre ellos y yo”.

El defensor expresó que se decantó por la oferta de América de Cali porque le convenció el proyecto deportivo de los Diablos Rojos, pese a que su prioridad era seguir en el fútbol del “Viejo Continente”, además de tener ofertas del balompié asiático.

Sueña con la selección

Éder Álvarez Balanta integró la selección que disputó el mundial de Brasil 2014 - crédito: Fabian Lio/Archivolatino/Colprensa

Con la selección Colombia, Éder Álvarez Balanta disputó nueve encuentros, integró el combinado que participó del mundial Brasil 2014. No obstante; su último llamado a la Tricolor fue en septiembre de 2021 para los encuentros de eliminatoria a Qatar 2022 ante Uruguay, Brasil y Ecuador.

A pesar de que Néstor Lorenzo tiene otras opciones en defensa, el exRiver no le cierra la puerta a la amarilla: “He tenido épocas en la selección, aunque no ha sido tan constante, pero uno siempre tiene la convicción de vestir la camiseta de la selección”.

Con la camiseta de América de Cali, Balanta ha disputado tres encuentros en los que ha dejado una impresión, aportando su experiencia en la escuadra de Jorge ”Polilla” da Silva.