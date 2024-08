Ángel Barajas reveló en qué invertirá el dinero que reciba por la medalla de plata en los Juegos Olímpicos París 2024

Ángel Barajas, con 17 años, consiguió la primera medalla para Colombia en los Juegos Olímpicos de París 2024 - crédito REUTERS/Hannah Mckay

Ángel Barajas, el prodigioso gimnasta de tan solo 17 años que conquistó una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, ha hecho historia en el deporte colombiano. Su actuación en la competencia de gimnasia artística dejó al país en un estado de euforia, luego de alcanzar una impresionante puntuación de 14.533 puntos en su presentación.

El cucuteño tuvo un desempeño extraordinario que lo llevó a empatar con el japonés Shinnosuke Oka. Sin embargo, debido a una ejecución ligeramente superior, Oka se llevó el oro por una diferencia de apenas siete centésimas. A pesar de esto, Barajas ha sido recibido en Colombia como un auténtico héroe, logrando un hito en la historia deportiva del país y poniendo su nombre entre las figuras más destacadas del deporte nacional.

Además del reconocimiento y la gloria, Barajas recibirá un importante premio económico gracias a su hazaña. El Comité Olímpico Colombiano, como parte de sus políticas de incentivos, otorgará al joven deportista una suma equivalente a 140 salarios mínimos legales vigentes, lo que se traduce en más de 182 millones de pesos colombianos. Este premio es una muestra del apoyo y reconocimiento al esfuerzo y talento que Barajas ha demostrado a lo largo de su carrera.

En una entrevista con Semana, Ángel habló sobre sus planes para el futuro y la administración del premio económico que recibirá. Sorprendió a muchos con su madurez y visión estratégica.

“Tengo que pensarlo bien, pero claramente la idea es invertir ese dinero. Quiero algo que me dé frutos a largo plazo, porque sé que no siempre voy a vivir del deporte”, expresó. En particular, mencionó su interés en invertir en finca raíz en su ciudad natal, Cúcuta, considerando que podría ser una opción rentable y segura para su futuro.

Barajas compartió sus impresiones y emociones tras su logro en la capital francesa. Con una actitud humilde, reconoció la importancia del apoyo incondicional de su familia y entrenador en su trayectoria.

“Estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado. Mi familia y mi entrenador siempre han estado ahí para mí, y esto es tanto un triunfo de ellos como mío”, afirmó el gimnasta.