Juegos Olímpicos París 2024: hora y dónde ver a los colombianos el martes 6 de agosto

Arnovis Dalmero será una de las cartas de Colombia el martes 6 de agosto - crédito Matthias Schrader/AP Foto

El martes 6 de agosto continuará las diferentes competencias en los Juegos Olímpicos París 2024. Varios atletas colombianos tendrán acción en busca de la segunda medalla tras la consagración de Ángel Barajas en Gimnasia artística.

Nueve atletas colombianos competirán en las justas parisinas el martes 6 de agosto: Luis Felipe Uribe, Daniel Restrepo (Saltos), Natalia Linares (Atletismo), Evelis Aguilar, Lina Esther Lincona (Atletismo), Alisson Camila Cardozo (Lucha), Jair Alexis Cuero (Lucha), Víctor Bolaños (Vela), Arnovis Dalmero (Atletismo).

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Los deportistas colombianos que tendrán acción el martes 6 de agosto en París 2024

A primera hora, Luis Felipe Uribe y Daniel Restrepo competirán en salto en la modalidad en Trampolín 3m masculino, sobre las 3:00 a. m. (hora colombiana). Desde las 4:00 a. m. Alisson Cardozo en Lucha estilo libre 50 kg se medirá en los octavos de final a la lituana Gabija Dilyta, mientras que en Lucha grecorromana 77 kg, Jair Alexis Cuero buscará el paso a cuartos contra el kazajo Dameu Zhadrayev.

En atletismo, Natalina Linares buscará la clasificación en Salto de longitud femenino a las 4:15 p. m. A partir de las 4:20 a. m. el turno será para Evelis Aguilar y Lina Licona en la repesca de atletismo en los 400 metros.

En vela, Víctor Bolaños tendrá participación en Kite másculo desde las 5:03 a. m. La jornada para los colombianos culminará con la participación en la final de Salto de longitud del atleta Arnovis Dalmero sobre 1:15 p. m.

Programación deportistas colombianos martes 6 de agosto - crédito Javier García

Dónde ver los Juegos Olímpicos

Además de Caracol y Canal RCN, Claro Sports tiene cobertura completa de los Juegos Olímpicos con 19 horas diarias de contenido a través de sus cuatro canales habilitados en Claro TV (1502, 1503, 1504, 1505 en HD; y 502, 503, 504 y 505 en SD), además de su canal de YouTube y su página web.

Así le fue a los colombianos en la jornada del 5 de agosto en París 2024

La actuación más destacada estuvo a cargo del gimnasta cucuteño Ángel Barajas, que se colgó la medalla de plata en la modalidad de barra fija tras obtener un puntaje de 14.533 en la final, al igual que el actual campeón, Shinnosuke Oka, que logró superarlo por una diferencia mínima en el porcentaje de ejecución.

Ángel Barajas es el deportista colombiano más joven en ganar una medalla olímpica - crédito Mike Blake/REUTERS

“Muchas gracias. Agradecido con Dios, hice lo humanamente posible, pero fue voluntad de él obtener esta medalla, es un sueño cumplido, me siento muy feliz, a mi corta edad creo que he logrado mucho”, dijo el medallista olímpico en París 2024.

Y agregó: “No pensé que me faltaba hacer un elemento de más, pero estaba arriba feliz porque tenía listo el esquema, de pronto me afané un poco en salir, pero igual me siento feliz porque esta medalla es todo para mí y me siento satisfecho”.

René López cerró su participación en las justas con un tiempo de 97.59 para un total de 39 puntos de penalización que lo ubicaron en la casilla 66 del salto ecuestre. El colombiano se convirtió el deportista más veterano en participar en unos olímpicos con 60 años.

Mauricio Ortega también culminó su participación en París 2024 con un lanzamiento de 61.97 metros, mientras que en la primera ronda de los 400 metros planos, Lina Licona fue la primera atleta en salir y culminó en el sexto lugar de la segunda serie con un tiempo total de 51.85. Por su parte, en el grupo 6, Evelis Aguilar finalizó en el séptimo puesto tras el registro de 53.36 segundos.

Lina y Evelis finalizaron en las posiciones 34 y 44 de la general, respectivamente, por lo que continúan en competencia, pues al finalizar la primera ronda obtuvieron un cupo a la ronda de repechaje en la que disputarán su cupo a la semifinal.