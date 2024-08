Así fue la dura caída de Carlos Ramírez en el BMX: un rival lo cerró y fue sacado en camilla

El corredor Carlos Ramírez se quedó afuera del BMX en los Juegos Olímpicos por una caída en la carrera de clasificación a semifinales - crédito Reuters / Captura de pantalla Claro Sports

El BMX, en su modalidad de carrera, hizo su aparición en los Juegos Olímpicos París 2024 con la delegación colombiana tomando protagonismo con cinco deportistas que corrieron en las ramas masculina y femenina, cuatro de ellos clasificaron a las semifinales.

Por desgracia, el único que se quedó afuera fue Carlos Ramírez, que sufrió una dura caída en la carrera de clasificación que no solo lo dejó sin chance de avanzar, sino con una lesión por la que fue retirado en camilla, además de abrirse la polémica por cómo ocurrió el hecho.

Mientras tanto, los otros corredores colombianos se enfocan en las semifinales, con Mariana Pajón sacando la casta en los últimos momentos y las sorpresas de Diego Arboleda, Mateo Carmona y Gabriela Bolle, que sueñan con darle la primera medalla al país en París 2024.

La caída de Carlos Ramírez

Colombia tuvo un inicio muy complicado en el BMX de los Juegos Olímpicos, ya que la situación previa colocaba al país como favorito al lado de Francia, Estados Unidos y Países Bajos, que sí pasaron sin problema a semifinales en las primeras tres carreras, tanto en masculino como femenino.

Para el país, solo Diego Arboleda y Mateo Carmona obtuvo su cupo en la clasificación general, el resto debió buscar ese tiquete en la repesca, que se disputó en la tarde del 1 de agosto, a una sola manga en las dos competencias y los primeros cuatro llegaban a la otra ronda.

Carlos Ramírez fue el único en la rama masculina que entró en ese repechaje, era favorito a quedarse con la clasificación y lo estaba logrando, ya que su arranque fue bueno para meterse en la tercera casilla de la carrera y, faltando una curva, tenía el boleto en el bolsillo.

Diego Arboleda y Carlos Ramírez durante la primera carrera en el BMX de los Juegos Olímpicos París 2024 - crédito Agustín Marcarían/REUTERS

Sin embargo, el chileno Mauricio Molina le cerró el paso en la recta final, lo mismo que el neerlandés Jaymio Brink, provocando que cayera de frente y saliera de la competencia, quedando eliminado de la peor manera posible porque ni siquiera tuvo la fuerza para volver a su bicicleta.

El colombiano sufrió el golpe en su hombro izquierdo cuando estaba tercero y en la última recta, en la carrera clasificatoria a semifinales en París 2024 - crédito Claro Sports

Parte médico

A través de un comunicado, la Federación Colombiana de Ciclismo dio a conocer el estado de Carlos Ramírez tras su caída en los Juegos Olímpicos de París 2024, en la que sintió mucho dolor en su mano izquierda y fue necesario que lo retiraran en camilla.

Carlos Ramírez saliendo en camilla tras su caída en la repesca del BMX masculino en los Juegos Olímpicos - crédito Agustín Marcarían/REUTERS

“Tras una evaluación inicial y su posterior traslado a un hospital de la capital francesa, se ha confirmado la fractura y el deportista se encuentra bajo observación médica para evaluar la extensión del daño y determinar el tratamiento adecuado a seguir”, decía el documento.

La Federación finalizó con un agradecimiento al corredor y doble medallista olímpico “por su valiosa participación en París 2024 y desearle una pronta y completa recuperación. El equipo médico está comprometido en proporcionar la mejor atención posible para asegurar su bienestar y rehabilitación”.

Por su parte, Carlos Ramírez envió un mensaje a sus seguidores con un video en redes sociales, en el que indicó que se encuentra bien y lamentando la caída en el tramo final de la carrera de clasificación, pues en ese momento tenía el tiquete a semifinales.

El corredor de BMX fue eliminado por una caída en la carrera de clasificación a semifinales en París 2024 - crédito @carlosbmx/Instagram

Pajón brilló al final

Mariana Pajón tuvo que recurrir a todas sus habilidades y experiencia para asegurar su pase a las semifinales, ya que las carreras iniciales no fueron fáciles para ella. Cruzó la meta en sexto lugar en su primera salida con un tiempo de 37.832 segundos, mejoró ligeramente en la segunda salida terminando en quinto lugar con 35.847 segundos y mantuvo la quinta posición en la tercera manga con 36.823 segundos. A pesar de estos resultados, no pudo avanzar automáticamente, lo que la llevó a enfrentarse a la ronda de Last Chance, donde se jugó su última oportunidad.

En esta ronda definitoria, la antioqueña sacó a relucir su temple de campeona. La ciclista se aseguró el primer lugar, demostrando una vez más por qué es conocida como la “Reina del BMX” y con el favoritismo del público.

En la repesca del BMX femenino, Mariana Pajón fue primera y Gabriela Bolle tercera para seguir con vida en los Juegos Olímpicos París 2024 - crédito Agustín Marcarían/REUTERS

Similar desafío enfrentó su compatriota Gabriela Bolle, que también logró clasificar a las semifinales tras una ardua competencia. La cafetera terminó séptima en su primera manga con 38.211 segundos, quinta en la segunda con 37.266 segundos y cuarta en la tercera con 36.593 segundos. Al igual que Pajón, tuvo que competir en la repesca y finalizó en tercer puesto.

Las otras competidoras que avanzaron a las semifinales incluyen a Saya Sakakibara, Bethany Shriever, Alise Willoughby y Molly Simpson entre otras, representando a países como Australia, Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá.